Dieta dei broccoli e cavolfiori: dimagrisci e ti sgonfi

Ecco la dieta perfetta per depurarsi e perdere peso, broccoli e cavolfiori sono l'ideale per tornare in forma.

I broccoli fanno dimagrire, come e quanti bisogna mangiarne per avere questi effetti, scopriamolo insieme

Broccoli e cavolfiori sono ricchi di proprietà nutritive e di benefici della salute, ma soprattutto aiutano a dimagrire e sgonfiare la pancia se inseriti in una dieta ipocalorica.

Queste verdure, tipiche della stagione invernale, contengono pochissime calorie e sono l’ideale per tornare in forma, specialmente dopo le abbuffate delle feste di Natale. Sono ricche di sali minerali, come fosforo, ferro, calcio e potassio, ma anche vitamine del gruppo A, B, C e K. Non solo: i broccoli e i cavolfiori ci consentono di fare il pieno di fibre, stimolando il buon funzionamento dell’intestino e combattendo la stitichezza, per una pancia piatta e gambe snelle.

Le proprietà dei broccoli

Ricchi d’acqua e deliziosi, questi ortaggi permettono di combattere la ritenzione idrica, eliminare le tossine in eccesso nel corpo e regalarci un corpo snello. Il tutto senza troppi sforzi, dato che hanno un alto potere saziante e sono buonissimi. Infine broccoli e cavolfiori rinforzano il sistema immunitario, sono utili per prevenire ictus e malattie vascolari, poiché facilitano il flusso sanguigno e contrastano l’ipertensione.

Non a caso questa dieta ha conquistato persino Katie Holmes, che sin dai tempi della sua relazione con Tom Cruise, utilizza questi ortaggi miracolosi per rimanere in forma, sfoggiare un vitino da vespa e una pelle idratata.

Perché scegliere i broccoli per dimagrire e sgonfiarti?

I broccoli così come il cavolo, purificano e rimuovon i liquidi e i sali in eccesso grazie ai fitormoni contenuti al loro interno. Accellerano il metabolismo migliorando il processo digestivo e quindi anche il funzionamento del fegato e dei reni. Aiutano anche il lavoro del pancreas, organi fondamentali. I broccoli possono essere consumati anche di sera se non si soffre di gastrite. Sono un alimento ottimo per sopperire agli attacchi di fame e possono essere inseriti nelle zuppe che hanno da sempre fatto la padrone nelle diete. I modi di preparazione sono tanti e tutti buoni e faciliterà la perdita di peso ed il ritorno alla forma perfetta.

Come funziona la dieta dei broccoli e dei cavolfiori?

Semplicemente questi alimenti benefici vanno inseriti all’interno di un regime alimentare ipocalorico.

Menù della giornata tipo della dieta dei broccoli

La giornata inizia con uno yogurt light, due fette biscottate con marmellata e un frutto. A pranzo gustate una pasta integrale con i broccoli, mentre a cena optate per una zuppa di cavolfiore. A merenda mangiate un frullato oppure frutta secca. Gli esperti consigliano la cottura al vapore, per mantenere intatte tutte le proprietà benefiche. Scolate broccoli e cavolfiori, insaporendoli con una spruzzata di limone e olio extravergine d’oliva. Si tratta di ortaggi estremamente versatili, che si accompagnano a tantissimi altri alimenti. Sono perfetti con i cereali integrali, ma anche con i legumi, con il pesce, la carne e persino con i formaggi magri.

Quanti broccoli mangiare per dimagrire e sgonfiarti?

I broccoli sono una di quelle verdure che diviene molto popolare nelle diete ipocaloriche per rimettersi in forma. Grandissime le sue proprietà disintossicanti e depurative, molto nutriente e gustoso e può essere preparato in molti modi rendendo il suo sapore anche molto gradevole al palato dei bambini, non sempre avvezzi alle verdure in generale, soprattutto a cavolo e broccoli. Quando si assumono broccoli nella propria alimentazione, si riesce a tollerare al meglio i possibili attacchi di fame, difatti il suo consumo riduce pasti fuori orario e sazia sufficientemente. Si possono mangiare broccoli senza badare alla quantità ed uno dei segreti sta nell’abbinarli a cibi che siano anch’essi proteici e ipocalorici. La dieta dei broccoli è molto efficace difatti per una settimana di dieta a base di broccoli, si può perdere fino a 8 kg. se si resite 10 giorni anche fino a 12 kg. I modi di preparazione sono tanti e tutti buoni e faciliterà la perdita di peso ed il ritorno alla forma perfetta.