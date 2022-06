I cetrioli sono ottimi per dimagrire, sono ricchi di acqua e sono buonissimi da mangiare anche crudi e con la buccia, hanno pochissime calorie e si prestano molto per le diete come questa che può farvi perdere 7 chili in 7 giorni.

Depurarsi e perdere peso in pochi giorni è possibile, basta affidarsi alle proprietà del cetriolo, evitando assolutamente strappi alle regole, idratarsi a sufficienza e fare attività fisica. Ricordatevi però che ogni corpo reagisce in maniera diversa.

Quali cibi bisogna evitare se si vuole dimagrire?

La dieta del cetriolo promette di perdere fino a 7 kg in soli 7 giorni. Garantiti cinque pasti quotidiani, dunque addio agli attacchi di fame ma la pasta è bandita.

Chiunque in estate è alla ricerca della dieta giusta per lasciar andare gli ultimi chili in eccesso o magari o magari liberarsi di quel fastidioso gonfiore. In questo processo può tornare incredibilmente utile il cetriolo, ricco di vitamine, minerali, ferro, calcio e magnesio. Assumendone un discreto quantitativo, in maniera regolare, sarà possibile depurare il proprio organismo dalle tossine, pulendo il tratto digestivo e stimolando il metabolismo.

Date queste premesse, la dieta del cetriolo, che promette di far perdere ben 7 kg in 7 giorni, rappresenta la soluzione ideale per tutti i ritardatari della prova costume. Inoltre, a differenza di diete ben più ferree, in questo caso vengono garantiti cinque pasti al giorno. Nessun rischio dunque di soffrire la fame.

Dieta dei cetrioli, perdi 7 chili in 7 giorni

Il menù consigliato per depurare il proprio corpo e perdere peso nel breve arco di una settimana è alquanto semplice. La parola d’ordine è leggerezza. C’è chi potrebbe storcere il naso dinanzi alla totale assenza di pasta, ma per sentirsi più sereni in spiaggia, sotto lo sguardo di amici e sconosciuti, qualche piccolo sacrificio occorrerà pur farlo.

A colazione si consigliano due uova sode, accompagnate da una sana insalata di cetrioli. Come detto, la dieta prevede cinque pasti. Al fianco dei tre tradizionali dunque ci saranno due spuntini.

Per quello mattutino ci si affiderà agli effetti benefici della frutta, scegliendo tra cinque prugne, una mela o una pesca. Ancora insalata di cetriolo a pranzo, con una fetta di patata dolce ad accompagnarla.

Per lo spuntino pomeridiano spazio a un frullato di cetriolo, mentre la sera, a cena, ancora spazio alla frutta. Se ne consigliano ben 300 gr.

Per seguire al meglio la dieta del cetriolo sarà bene riuscire a preparare correttamente un’insalata con tale ortaggio. Per farlo si avrà bisogno di 400 gr di cetrioli, una cipolla, un po’ di sale e 200 ml di yogurt bianco o kefir.

La prima cosa da fare è sbucciare con attenzione il cetriolo, per poi proseguire a tagliarlo a fettine. Posto il tutto in una ciotola, si potrà aggiungere un po’ di sale, quanto basta, procedendo a mescolare.

Fatto questo, si dovrà aggiungere lo yogurt e in seguito la cipolla. A questo punto si dovrà tornare a mescolare, ma delicatamente, portando infine a tavola una sana e dietetica insalata.

Una dieta che fa perdere 7 chili in una settimana è davvero eccessiva; vi ricordiamo prima di iniziare una dieta di chiedere sempre al vostro medico di famiglia in modo da non creare danni al vostro organismo. Se si dimagrisce troppo in fretta non è mai un risultato positivo, quindi va benissimo la dieta al cetriolo ma senza esagerare.