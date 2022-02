Dieta dei legumi: lo schema settimanale per perdere peso

Dieta dei legumi, un regime alimentare che prevede l’assunzione giornaliera di queste proteine di origine vegetale per favorire il dimagrimento. Scopriamo come funziona e cosa è possibile mangiare nello schema settimanale.

I legumi sono un alimento sano e nutriente che tutti dovremmo mettere in tavola più spesso. È attualmente di moda una dieta che prevede l’assunzione di queste proteine per favorire la perdita di peso (addirittura promette di far buttare giù dai 3 ai 5 kg in una settimana!). La dieta dei legumi è una dieta a base ipocalorica che permette di perdere peso e bruciare il grasso più velocemente, senza però riacquistarlo dopo poco tempo. Ma la cosa più importante di questo regime alimentare è che non ci priva delle proprietà nutrizionali di cui abbiamo bisogno per stare bene.

Come funziona la dieta dei legumi?

Grazie alla presenza dei legumi, che aiutano a bruciare il grasso addominale, questa dieta aiuta a perdere qualche chilo di troppo solo a patto che sia seguita bilanciando bene tutti i pasti della giornata e sia correlata da una certa di dose di attività fisica.

I legumi sono fonti alimentari di proteine e sali minerali, spesso però dimentichiamo di inserirli nella nostra alimentazione quotidiana prediligendo invece le proteine di origine animale. Sostanzialmente questa dieta vuole bilanciare le due cose con l’obiettivo di favorire il dimagrimento.

I legumi, tra l’altro, dato che contengono molte fibre, hanno il vantaggio di aumentare il senso di sazietà caratteristica che, nel caso si stia a dieta, è evidentemente molto utile. Promuovono inoltre una pancia piatta, a patto ovviamente di non soffrire di problemi di fermentazione intestinale, colite o altro (vedi controindicazioni). Da non sottovalutare anche il fatto che questi preziosi alimenti sono poveri di grassi e non contengono colesterolo. Ma la cosa ancora più “entusiasmante” è che funziona come la dieta mediterranea. Infatti, oltre ai legumi, si possono includere nella propria alimentazione carboidrati, verdure, carne, pesce e uova. Solo che la quantità di legumi è maggiore rispetto al resto!

L’ideale, per avere un apporto nutrizionale completo, è di associare nello stesso pasto legumi e cereali integrali.

Dieta dei legumi: cosa mangiare per perdere peso?

E’ fondamentale l’assunzione giornaliera di legumi di diverse varietà:

Fagioli, piselli , ceci , lenticchie , soia , fave e lupini

Questa dieta consente però di mangiare anche tutte le altre categorie alimentari: carboidrati come pasta e riso, verdure fresche o sotto forma di minestre e vellutate, carne di tagli magri, pesce, uova, ecc.

Non si tratta dunque di un regime particolarmente restrittivo o monotono, sostanzialmente si tratta di un regime alimentare in stile mediterraneo a patto ovviamente di utilizzare cereali integrali, non esagerare con le proteine animali (prediligendo ad esempio il pesce) e mangiare spesso le diverse varietà di legumi.

Dieta dei legumi: Schema settimanale

Lo schema settimanale che vi presentiamo è a titolo puramente esemplificativo. Vi raccomandiamo infatti, se volete sperimentare la dieta dei legumi o perdere peso, di affidarvi ad un professionista per avere un piano personalizzato in base alle vostre specifiche esigenze.

LUNEDI’

Colazione: latte scremato e cereali integrali

Pranzo: pasta e fagioli, verdure miste crude o cotte

Cena: petto di pollo alla piastra con verdure di stagione, 30 grammi di pane integrale

MARTEDI’

Colazione: cereali integrali con yogurt magro

Pranzo: riso e lenticchie con verdure crude o cotte a volontà

Cena: pesce al forno con verdure grigliate

MERCOLEDI’

Colazione: tre fette biscottate integrali con marmellata senza zucchero, caffè o tè

Pranzo: insalata di riso e verdure

Cena: minestrone di verdure con farro e legumi, pane integrale

GIOVEDI’

Colazione: cereali integrali con yogurt magro

Pranzo: pasta integrale al pomodoro, carne ai ferri e insalatona di verdure

Cena: farifrittata di ceci con verdure al forno e 30 grammi di pane integrale

VENERDI’

Colazione: tre fette biscottate integrali con marmellata senza zucchero, caffè o tè

Pranzo: cous cous con legumi e verdure di stagione

Cena: bresaola con rucola e parmigiano, insalata e 30 grammi di pane integrale

SABATO

Colazione: latte scremato con cereali integrali

Pranzo: seppie con i piselli e verdure alla griglia, pane integrale

Cena: passato di verdura con pasta di legumi e insalata, pane integrale

DOMENICA

Colazione: yogurt magro e cereali integrali

Pranzo: pasta e ceci, verdure crude

Cena: passato di verdure e frittata con due uova, pane integrale

Controindicazioni

Questa dieta, a patto che non diventi iperproteica (e dunque non escluda o limiti fortemente i carboidrati) oppure troppo ipocalorica, non presenta grandi controindicazioni ma potrebbe generare alcuni effetti collaterali legati proprio al consumo di legumi in chi solitamente non è abituato ad utilizzarli spesso. Se si ha un intestino non proprio in salute o sbagliando le combinazioni tra i vari alimenti è possibile trovarsi alle prese con gas intestinali, meteorismo, crampi, dolori addominali dovuti proprio all’assunzione di fagioli, ceci, lenticchie ecc.

Esistono dei sistemi per rendere i legumi più digeribili un po’ a tutti come ad esempio utilizzare al momento della cottura delle alghe o alcune spezie, ma purtroppo non sempre e non in tutti i casi funzionano. Se notate quindi che il consumo quotidiano di legumi vi provoca effetti sgraditi, evitate di continuare ad assumere questi alimenti oppure scegliete le varianti generalmente più facili da digerire (ad esempio le lenticchie rosse).