Dieta dei legumi per dimagrire in salute

La dieta dei legumi è un regime dietetico ipocalorico che oltre a farci dimagrire qualche chilo può portarci anche alla scoperta delle proprietà benefiche di questo alimento. A differenza di altri regimi ipocalorici che mettono a dura prova chi vi si sottopone, nella dieta dei legumi possiamo perdere peso senza patire la fame in quanto questo alimento è molto saziante grazie all'elevato contenuto di fibre. La dieta dei legumi non è una dieta monoalimento. Pertanto la dieta comprenderà tutte le categorie alimentari quali carboidrati quindi pasta e riso, verdura, frutta, pesce e uova, oltre naturalmente ai legumi che ci forniscono proteine di origine vegetale. Non va dimenticato poi che i legumi rientrano anche tra gli alimenti che fanno parte della dieta mediterranea. In effetti la dieta mediterranea prevede il consumo dalle 2 alle 4 porzioni di legumi alla settimana. Quando parliamo di legumi ci riferiamo in particolare a fagioli, lenticchie, piselli, ceci, soia, lupini, fave, cicerchie. Non bisogna però esagerare con le proteine sia di origine vegetale che animale, pertanto bisognerà limitare le proteine derivati dalle carni magre e dal pesce. Inoltre come per qualsiasi altro regime dimagrante la dieta va associata sempre alla pratica di una attività fisica, in questo modo possiamo perdere peso scongiurando il rischio di carenze alimentari. Con la dieta dei legumi si possono perdere circa 3 chili a settimana. La si può seguire anche per più di una settimana in quanto integra nel suo menù tutti i gruppi alimentari necessari per una corretta alimentazione.

Legumi: proprietà

Nello specifico i legumi vantano alcune proprietà benefiche per la salute. Le fibre presenti in questo alimento favoriscono le funzioni intestinali e ci saziano tenendoci lontano da spuntini ipercalorici che spesso rappresentano un rischio concreto capace di vanificare i risultati ottenuti quando si seguono regimi dietetici drastici. I legumi inoltre sono un alimento che ci apporta davvero pochi grassi. Con i legumi possiamo dimagrire a patto ovviamente che ci rivolgiamo a uno specialista che saprà calibrare la dieta in base alle nostre esigenze evitando di fare degli abbinamenti deleteri, ad esempio i legumi con fonti proteiche nello stesso pasto o con cereali non integrali.

Con la dieta dei legumi possiamo ottenere anche altri benefici da non sottovalutare per la salute. La lecitina e le saponine presenti in questo alimento diminuiscono il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, la presenza di potassio previene il rischio dell'ipertensione. Si previene anche il diabete perchè grazie ai legumi i carboidrati si assorbono più lentamente e quindi i livelli della glicemia vengono tenuti sotto controllo. Se abbiniamo i legumi ai cereali integrali, grazie alle proteine otteniamo un buon sviluppo della muscolatura. Sempre tenendo conto dell'ottimo apporto proteico, i legumi possono rappresentare una alternativa alla carne e quindi sono un alimento fondamentale nelle diete vegetariane. La presenza del ferro invece ci aiuta a prevenire e a controllare l'anemia.

Per beneficiare appieno delle proprietà dei legumi è bene lasciarli in ammollo prima di consumarli perchè in questo modo eliminiamo l'acido fitico che è causa del gonfiore alla pancia e della flatulenza.

Dieta dei legumi: alcune limitazioni

La dieta dei legumi di per sé non presenta effetti collaterali o controindicazioni, ma in caso di gravidanza o in presenza di patologie è fondamentale rivolgersi a un medico. Se si hanno già problemi intestinali o nel caso di abbinamenti con altri alimenti, ad esempio proteici potrebbero verificarsi crampi intestinali, meteorismo, difficoltà digestive. Se però si consumano i legumi con verdure quali finocchio o lattuga o aggiungiamo alla cottura alloro rosmarino e il peperoncino, si riducono al minimo questi possibili fastidi.

Dieta dei legumi: schema settimanale

Lunedì

Colazione: latte scremato oppure yogurt con cereali integrali e frutta.

Pranzo: riso integrale con lenticchie e verdure crude o cotte oppure pasta e fagioli e verdure miste a scelta crude o cotte.

Cena: petto di pollo alla piastra con verdure di stagione cotte e del pane integrale.

Martedì

Colazione: latte scremato o yogurt magro con cereali integrali e un frutto a scelta.

Pranzo: riso lenticchie e verdure oppure pesce al forno con verdure grigliate e insalata mista.

Cena: pasta integrale e fagioli, verdure miste a scelta crude o cotte.

Mercoledì

Colazione: fette biscottate integrali con marmellata senza zucchero a cui aggiungere una tazza di caffè o tè verde.

Pranzo: insalata di riso e accompagnata da verdure saltate.

Cena: della minestra di farro o di ceci con pane integrale e verdure miste cotte.

Giovedì

Colazione: cereali integrali con yogurt magro e frutti di stagione

Pranzo: un piatto di pasta integrale al pomodoro, verdure al vapore con insalata mista oppure fettina di carne ai ferri con verdure grigliate

Cena: una frittata con farina di ceci, lenticchie con verdure di contorno e del pane integrale.

Venerdì

Colazione: latte scremato con cereali integrali e un frutto di stagione.

Pranzo: un piatto con legumi e verdure oppure dell'insalata di farro con insalata mista e un frutto.

Cena: bresaola con rucola e un panino integrale.

Sabato

Colazione: fette biscottate integrali con marmellata senza zucchero a cui aggiungere caffè o tè verde oppure del latte scremato con cereali integrali

Pranzo: pesce ad esempio seppie con verdure alla griglia, pane integrale.

Cena: pasta e fagioli o di lenticchie e insalata e un panino integrale.

Domenica

Colazione: yogurt magro e cereali integrali e frutta di stagione

Pranzo: pasta integrale e ceci e insalata di verdure miste per secondo

Cena: frittata con due uova, verdure bollite e pane integrale oppure carne magra alla griglia con contorno di verdura a scelta e un panino integrale.