Dieta del caffè: lo schema perfetto per accelerare il metabolismo.

Dieta del caffè perfetta per accelerare il metabolismo, quanto berne per dimagrire?

Il caffè associato ad uno stile di vita sano e a una corretta alimentazione è un valido alleato nella lotta ai chili di troppo. Aiuta inoltre a contrastare la cellulite e anche il ristagno di liquidi, scopriamo lo schema perfetto da seguire per accelerare il metabolismo e perdere peso

Avete un amore sconfinato per la vostra tazzina colma di caffè fumante? Allora seguite questi consigli per dimagrire velocemente attivando il metabolismo con la dieta adatta per voi

Come dimagrire con il caffè?

Non c’è rimedio, cura o segreto che faccia dimagrire in un lampo. Non esistono diete miracolose, peggio ancora se fai da te, che ti faranno perdere davvero i chili di troppo in pochi giorni. Se leggi o se ti dicono il contrario sappi che non è la verità. Anzi: digiunare o sostituire i pasti con strani intrugli può risultare dannoso per l’organismo.

Niente sostituisce una dieta corretta e bilanciata unita ad una sana attività fisica. Però, allo stesso tempo, possiamo dire che ci sono dei cibi e delle bevande che aiutano il nostro metabolismo e il nostro corpo a bruciare prima i grassi. E che di conseguenza diventano dei preziosi alleati per chi vuole rimettersi in forma. Uno di questi è proprio il nostro adorato caffè. Forse non tutti sanno però che la bibita più consumata al mondo è anche un potente alleato contro i chili di troppo. Infatti una tazzina di caffè amaro contiene soltanto 3 calorie e preso dopo i pasti può contrastare l’accumulo di lipidi, evitando quindi la formazione del grasso corporeo.

Dieta del caffè perfetta per accelerare il metabolismo.

Luciano De Crescendo diceva che il caffè è un’ottima scusa per dire a un amico che gli vuoi bene. La pausa con questa bevanda infatti è tra le più diffuse soprattutto nel nostro Paese ed è sinonimo di convivialità.

Va assunto però secondo le dosi consigliate dagli esperti. Quindi è buona norma prendere un caffè amaro dopo aver mangiato. La caffeina contenuta in una tazzina accelera infatti il metabolismo oltre a darci la giusta carica al mattino e di primo pomeriggio quando ci sentiamo appesantiti dal pranzo.

Dieta del caffè, lo schema alimentare da seguire per velocizzare il metabolismo

Il caffè ha anche un effetto di riduzione della fame. Difficilmente sentiamo infatti il brontolio allo stomaco dopo averne bevuto una tazzina. Gli esperti consigliano di bere caffè dopo ogni pasto oltre che al mattino e senza zucchero. Infatti quest’ultimo fa svanire gli effetti del dimagrimento.

Se proprio non si riesce a fare a meno di un tocco dolce si può aggiungere un cucchiaino di cannella in polvere. Questa sostanza unita al caffè infatti favorisce la lotta ai chili di troppo, aiutando a mantenere un peso forma duraturo nel tempo.

Il caffè va però assunto nelle dosi consigliate ovvero non più di quattro tazzine al giorno e mai a prima di andare a dormire. È noto infatti il potere eccitante della caffeina che può portare, se assunta in grandi quantità, a palpitazioni, mal di stomaco e anche ad attacchi d’ansia.

Una giornata tipo da seguire nello schema alimentare della dieta del caffè è così strutturata:

- Al mattino bisogna bere un bicchiere d’acqua naturale e una tazzina di caffè amaro. Si può mangiare poi un frutto di stagione e due fette biscottate con un velo di miele.

- A pranzo si può gustare un piatto di verdure bollite o grigliate e una porzione di riso integrale con zucchine e carote.

- - A cena optate per del pesce al cartoccio come un’orata o una spigola e un piatto di ortaggi cotti al vapore.

- Dieta del caffè spuntino

Dopo ogni pasto bisogna consumare una tazzina di caffè, amaro o con una spolverata di cannella, e come spuntini di metà mattina e pomeriggio è consentito mangiare un frutto di stagione o una porzione di frutta secca come mandorle o nocciole.