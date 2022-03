Dieta del finocchio per depurarci in 7 giorni e perdere fino a 5 kg

Il finocchio è un ortaggio prezioso per la nostra alimentazione e salutare. Il suo sapore ricorda l'anice. Abbiamo il finocchio dolce, quello coltivato, e il finocchio selvatico o amorfo. In questo articolo vi parliamo della dieta a base di finocchio che può essere seguita per una settimana in cui possiamo perdere fino a 5 chili. E' un regime dietetico ipocalorico per cui è fortemente sconsigliato seguirla oltre i 7 giorni.

Finocchio: proprietà

Il finocchio contiene carboidrati proteine e fibre ma l'apporto calorico è modesto. Lo si raccomanda anche in caso di pancia gonfia, flatulenza e stitichezza grazie al suo contenuto di fibre. I semi del finocchio in particolare sono ricchi di vitamine A, B, C e D e di minerali quali zinco, potassio, fosforo magnesio e rame. E' un ottimo ortaggio quindi anche per sgonfiare la pancia e depurare l'intestino. Mangiarne regolarmente è quindi utile anche ai fini dietetici se abbiamo qualche chilo da perdere. In questo senso non vanno trascurate le proprietà diuretiche e drenanti del finocchio. I finocchi inoltre contengono flavonoidi e fitoestrogeni che sono in grado di riequilibrare i livelli ormonali femminili.

Dieta del finocchio: esempio di menù

La dieta prevede un introito giornaliero di circa 1300 calorie e va seguita sotto controllo medico o di un nutrizionista.

La colazione è la stessa per tutta la settimana. Un bicchiere di latte scremato con 30 grammi di cereali oppure un caffè con uno yogurt e un frutto. Per lo spuntino di metà mattina e nel pomeriggio una tisana al finocchio.

Lunedì

Pranzo: pasta con pomodoro fresco, 60 grammi di bresaola e 200 grammi di finocchi.

Cena: un hamburger alla griglia, mezzo finocchio con patate.

Martedì

Pranzo: risotto allo zafferano, insalata di finocchi e 60 grammi di taleggio.

Cena: un petto di pollo accompagnato da un'insalata mista con finocchi.

Mercoledì

Pranzo: riso basmati ai finocchi accompagnato da un’insalata cicoria e rucola.

Cena: un’orata al forno accompagnata da una crema di finocchi e altre verdure a piacere.

Giovedì

Pranzo: penne al pomodoro, un’insalata di finocchi e arancia per secondo.

Cena: minestrone di verdure con insalata di finocchi.

Venerdì

Pranzo: spaghetti alle vongole e un gratin di finocchi al forno.

Cena: pesce magro a scelta accompagnato da 100 grammi di finocchio crudo, un frutto a scelta.

Sabato

Pranzo: petto di pollo con cicoria e insalata di finocchi.

Cena: ricotta, insalata di finocchi e una mela.

Domenica

Pranzo: lasagne con finocchio e prosciutto. Cena: una porzione abbondante di pomodori crudi accompagnati da mozzarella magra e finocchi cotti in padella.

Dieta del finocchio: controindicazioni

Anche questa dieta ha le sue controindicazioni. In particolare non è una dieta adatta alle donne in gravidanza o a chi soffre di gravi patologie. E' una dieta che ha i suoi effetti se vogliamo favorire la perdita di tossine e liquidi ma non è da seguire tutti i giorni. Come altre diete basate su un solo alimento può portarci al temuto effetto yo-yo.