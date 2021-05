Dieta del gelato: dimagrire con gusto

Quando parliamo di dieta siamo consapevoli che molto probabilmente dovremo fare delle rinunce e che almeno per un po' dovremo rinunciare ai nostri alimenti preferiti. La dieta del gelato invece capovolge del tutto questa prospettiva perché questo alimento gustoso, uno dei preferiti in estate, si ritiene a torto che faccia ingrassare. Insomma il gelato può essere un alleato e non un nemico della nostra linea.

Si tratta quindi di una dieta per dimagrire che è stata messa a punto dal nutrizionista Pietro Migliaccio Presidente della Società Italiana di Alimentazione. Con questo regime dietetico è possibile perdere 2 o 3 chili in pochi giorni. Ed in effetti anche se si prevedono 1 o 2 gelati al giorno va specificato che si tratta di un regime alimentare ipocalorico da 1100-1200 calorie che può seguirsi per una sola settimana. Il motivo per cui si dimagrisce è molto semplice: 1200 calorie sono poche per cui si perde peso. Inoltre si tratta di una dieta che mette di buonumore perché il gelato è tradizionalmente associato alla festa, ai momenti di svago e spensieratezza.

Ovviamente come per tutte le altre diete prima di intraprendere la parlatene al vostro medico di base che saprà indicarvi se è adatta o meno al vostro caso. A completamento della dieta si raccomanda di bere due litri di acqua al giorno e di accompagnare la dieta con la pratica di una moderata ma costante attività fisica, anche 30 minuti di camminata al giorno vanno bene.

Gelato: proprietà nutrizionali

In particolare il professor Migliaccio sottolinea quali sono i benefici di questo alimento ingiustamente demonizzato in quanto ritenuto troppo calorico. Il gelato in realtà comprende molti buoni nutrienti: uova, latte, caffè, zucchero, cacao o frutta. Nelle creme inoltre sono presenti proteine dall'elevato valore biologico, zuccheri a rapido assorbimento come lattosio e saccarosio, grassi buoni, e non mancano le vitamine A e B2 e i sali minerali ad esempio calcio e fosforo. Lo stesso cono che è a base di cereali ci apporta dell'amido che rende il nostro pasto completo.

Dieta del gelato: come funziona

Il gelato non deve andare a sostituire tutti i pasti della giornata, bensì solo uno di quelli principali più uno spuntino. Quindi va visto in funzione del pasto che andiamo a sostituire, ad esempio se lo consumiamo al posto del pranzo possiamo scegliere uno da 200 grammi che ci apporti 350-400 calorie. Possiamo scegliere in questo caso gelati ai gusti crema. Nel caso in cui preferiamo gelati più freschi, dissetanti meno corposi e calorici possiamo optare per quelli alla fragola o limone a cui possiamo aggiungere una macedonia di frutta per un pasto completo, sano e nutriente. Un gelato invece è l'ideale per lo spuntino a metà mattina o a metà pomeriggio. In questo senso andrà benissimo un piccolo cono con gusti alla frutta a vostra scelta.

Dieta del gelato: menù settimanale

Lunedì

Colazione: uno yogurt magro accompagnato da 40 grammi di cereali integrali oppure caffè o tè con 2 fette biscottate a cui aggiungere della marmellata o del miele

Spuntino mattutino: una manciata di noci e mandorle nocciole

Pranzo: tre palline di gelato alla frutta accompagnato da 150 grammi di frutta fresca

Spuntino pomeridiano: frutta fresca a scelta

Cena: una zuppa di verdure con del pane integrale e 80 grammi di bresaola e limone

Martedì

Colazione: yogurt magro alla frutta o bianco, con 20 grammi di cereali.

Spuntino mattutino : frutta a scelta

Pranzo: una coppa di macedonia con gelato alla crema a cui aggiungere una o due cialde a piacere

Spuntino mattutino: un frozen yogurt piccolo alla frutta

Cena: pesce scegliete a vostro gusto tra orata, spigola e rombo accompagnate da 200 grammi di patate condite con un filo d'olio extra vergine di oliva

Mercoledì

Colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato e un caffè accompagnato da tre biscotti.

Spuntino mattutino: 200 grammi di ananas oppure una pesca.

Pranzo: preparate 80 grammi di prosciutto crudo con 500 grammi di melone e 40 grammi di pane

spuntino pomeridiano: due palline di gelato con un filo di glassa al cioccolato

Cena: una coppa di gelato da 200 grammi con 2 cialde

Giovedì

Colazione: un succo di frutta e una merendina.

Spuntino: una pera o una pesca.

Pranzo: tre palline di gelato alla frutta accompagnato da 150 grammi di frutta fresca. Se scegliete le creme al posto della frutta, in questo caso però preferite dosi più piccole perché sono gusti più calorici

Merenda: una manciata di mandorle e noci

Cena: una coscia di pollo (senza pelle), insalata come contorno condita da due cucchiaini di olio extravergine di oliva e 40 grammi di pane. Concludete il pasto con un ghiacciolo dissetante

Venerdì

Colazione: caffè tè non zuccherato più 2 fette integrali con 50 grammi di affettato di tacchino

Spuntino mattutino: uno yogurt magro o frutta fresca

Pranzo: tre palline di gelato misto crema e frutta

Spuntino pomeridiano: 150 grammi di frutta fresca di stagione

Cena: carpaccio di carne con rucola, grana, limone, 20 grammi di pomodori e cetrioli e 50 grammi di pane integrale

Sabato

Colazione: cappuccino e brioche.

Spuntino: frutta fresca di stagione (150 grammi)

Pranzo: 80 grammi di riso con due pomodori, e un'insalata verde mista condita con un filo d'olio extra vergine di oliva.

Spuntino pomeridiano: un frozen yogurt alla frutta oppure in alternativa una granita al limone.

Cena: spaghetti alle vongole o del risotto alla pescatora, come dessert concedetevi un semifreddo

Domenica

Colazione: un caffè o tè non zuccherato oppure un bicchiere di latte parzialmente scremato e due fette di pane integrale con un cucchiaino di marmellata light

Spuntino mattutino: una manciata di mandorle, noci e nocciole

Pranzo: tre palline di gelato alla frutta con 150 grammi di frutta fresca oppure insalata di riso, 20 grammi di limone e come dessert conclude con un sorbetto al limone.

Spuntino pomeridiano: un centrifugato di frutta fresca di stagione oppure un gelato la frutta

Cena: orata al forno con 150 grammi di fagiolini al vapore e 50 grammi di pane integrale oppure hamburger accompagnato da peperoni conditi con un filo d'olio extra vergine di oliva