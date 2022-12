Dieta del leone, l’ultima tendenza alimentare che spopola su Tik Tok

Su TikTok è arrivata la "dieta del leone", un regime alimentare esclusivamente a base di carne. Ma è davvero un toccasana come propone la blogger che ha inventato questa dieta?

Mangiare come un leone, questo la nuova dieta approdata su TikTok e decantata come un rimedio a una lunga serie di disturbi, dal mal di testa a problemi intestinali fino alla cura della pelle, l’insonnia e l’umore. Un toccasana per alcuni, un trend pericoloso per altri. Il nome è tutto un programma.

Arduo a dir poco, diciamoci la verità, ma come ogni tendenza che si rispetti è rimbalzata qua e là come una pallina da tennis. Alcuni utenti si sono già cimentati in questa dieta, confermando dei miglioramenti nel quotidiano. Come suggerisce il nome, dieta del leone, questa particolare dieta prevede il consumo di carne, e per vedere i primi effetti andrebbe seguita almeno per un mese.

A inventare e lanciare questa dieta è stata la blogger Mikhaila Peterson.

La dieta del leone si basa su una dieta carnivora, ed è piuttosto restrittiva poiché elimina anche il pesce e permette solo il consumo di carne di determinati animali, i ruminanti. Esclusi frutta, verdura, legumi. O meglio, vengono introdotti poco per volta dopo un certo periodo di tempo. Tale dieta può prevedere anche un digiuno intermittente, ma è facoltativo. Non serve a perdere peso, ma a ottenere dei benefici per il nostro organismo, eliminando alimenti che potrebbero provocare disturbi.

Gli esperti che cosa dicono della dieta del leone?

I professionisti di HealthLine sono piuttosto chiari. Le diete a eliminazione, in linea generale, possono aiutare coloro che hanno intolleranze o allergie alimentari, ma non sono restrittive come la dieta del leone.

Tre sono i punti che destano le maggiori preoccupazioni: tanto per cominciare la dieta del leone è priva di molte vitamine e minerali chiave, le fibre sono scarse e anche le calorie sono poche. Non solo: questo regime prevede solo carne con un consumo di grassi saturi superiore a quanto consigliato. E per finire la dieta del leone sul lungo periodo diventa insostenibile per l’organismo, ma anche per il pianeta a dirla tutta.

Chiaramente prima di buttarsi a capofitto in una dieta, qualunque essa sia, è sempre bene consultare un esperto e di certo non fidarsi a occhi chiusi di un blogger.