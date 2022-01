Dieta del limone: lo schema per perdere 3 kg in 7 giorni

La dieta del limone è una soluzione detox per perdere peso, sgonfiare la pancia e purificare l’organismo con lo schema da seguire per perdere 3 kg in 7 giorni. La dieta del limone o Lemonade Detox Diet è divenuta famosa grazie all’attrice Beyoncé che l’ha seguita per perdere peso per il film Dreamgirls. L’ideatore della dieta è il naturopata Stanley Burroughs che la descrisse nel libro “The Master Cleanser” pubblicato, la prima volta, nel 1940. Da allora numerose persone nel mondo hanno seguito la dieta del limone.

Il limone ha proprietà dimagranti, accelera il metabolismo e contrasta la ritenzione idrica. La dieta del limone dura 7 giorni, prevede un regime dietetico ipocalorico, sfrutta le proprietà del limone per far dimagrire fino a 4 kg

La dieta del limone è un programma alimentare molto seguito che permette di dimagrire in una settimana cominciando con una dieta d'urto di 3 giorni: dopo i primi 3 giorni a base di detox, infatti, si possono perdere persino 3-4 kg in 7 giorni. È quindi una dieta perfetta per chi vuole ottenere una pancia piatta last minute.

Ecco quali sono i benefici e le controindicazioni della dieta del limone per perdere 3 kg in 7 giorni

Benefici della dieta del limone

Il limone è noto per il suo potere drenante, è purificante e disintossicante, perfetto per essere la base di una dieta detox che permette di depurare l’organismo, efficace già dopo 3 giorni. Il limone permette di perdere peso favorendo la digestione e combattendo il gonfiore e la ritenzione idrica, per questo è ideale se inserito in un regime alimentare specifico da seguire per una settimana.

Nella dieta è bene seguire un menù variegato, dove gli alimenti si alternino e possano integrarsi perfettamente l’uno con l’altro.

Dieta al limone, cosa mangiare per perdere peso? vediamo perché può funzionare davvero e il menu di esempio.

La dieta del limone di 3 giorni: purificare prima di dimagrire!

Grazie al suo effetto disintossicante e drenante, il limone permette al tempo stesso di purificare l'organismo, e poi di dimagrire favorendo la digestione e combattendo gonfiore e ritenzione idrica. Nella dieta dei 3 giorni infatti potrai seguire un menù più o meno fisso, per cominciare a vedere i primi effetti non solo sul detox, ma anche sulla perdita di peso!

Ecco uno schema tipo da seguire per 3 giorni:

- Appena sveglia: un bicchiere di limonata con acqua tiepida

- Colazione: macedonia con 5 frutti rossi (mirtilli, fragole, lamponi, more, ciliegie) + una mela o una pera + una manciata di mandorle fresche, non tostate e non salate

- Spuntino: 1 bicchiere di limonata + una manciata di semi di girasole o di zucca o in alternativa ancora mandorle

- Pranzo: insalata di legumi (fagioli o lenticchie) condita con succo di limone e olio extravergine d'oliva. Aggiungere zenzero fresco a piacere per ottenere un maggior effetto disintossicante e digestivo

- Spuntino: verdure crude (cetrioli, ravanelli, finocchi) + 1 bicchiere di limonata

- Cena: pesce alla griglia con succo di limone + verdure fresche lessate

- 2 ore prima di andare a letto: 1 bicchiere di limonata tiepida

Dieta del limone di una settimana: per perdere 3 kg in 7 giorni

Se vuoi perdere ancora più peso, e fare della dieta del limone un programma dimagrante, puoi proseguire con la dieta dei 7 giorni. I menù sono più o meno sempre gli stessi, da ripetere per una settimana. Molti affermano che funziona, proprio perché è una dieta abbastanza rigida, e permette di vedere risultati sorprendenti. Alcune arrivano a perdere anche 3 chili a settimana. Proprio perché è una dieta severa, si consiglia di non andare oltre un mese nell'osservarla!

Io schema tipo della dieta del limone di 7 giorni

Introducendo delle varianti tra gli alimenti, magari pescando idee dalla dieta per la pancia piatta, ecco un menù ideale per la dieta del limone che dura 7 giorni e ti fa perdere fino a 3 kg. Come potrai notare, rispetto a quella d'urto dei 3 giorni, qui viene introdotto qualche alimento nutriente in più:

Appena sveglia: succo di limone diluito in acqua tiepida

- Colazione: macedonia di frutti rossi con yogurt bianco magro e 2 cucchiai di fiocchi d'avena + latte di soia

- Spuntino: 8 mandorle non salate né tostate + 1 bicchiere di succo di frutta allungato con acqua

- Pranzo: zuppa di verdure fresche + 2 fette di pane di grano saraceno, di kamut o di quinoa + 1 kiwi

- Spuntino: 2 biscotti d'avena + pomodori ciliegini da mangiare crudi

- Cena: pesce, pollo o tofu grigliato condito con succo di limone e olio extravergine d'oliva + verdure a foglia verde lessate o saltate nel wok con un cucchiaio di semi di sesamo + 1 frutto fresco

- Prima di andare a letto: Succo di limone in acqua tiepida (se vuoi puoi aggiungerci lo zenzero o un pizzico di miele)

Controindicazioni della dieta del limone

Questa è un’idea da poter seguire nella vostra dieta al limone, ma state attenti anche alle controindicazioni, nonostante gli effetti benefici, poiché è un regime alimentare molto rigido e quindi va seguito per un periodo di tempo limitato per un massimo di 2 settimane. Inoltre, ricordate di alternare gli ingredienti e di privilegiare carni bianche e pesce magro cucinati alla griglia o lessati e conditi a crudo, mangiate molta frutta e verdura.