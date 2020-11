Dieta del limone, per dimagrire i fianchi e la pancia

La dieta del limone è un regime dietetico ipocalorico che promette di far perdere fino a 3 chili alla settimana. Si tratta fondamentalmente di una dieta lampo drenante e depurante che può rivelarsi utile per dimagrire le gambe, e sgonfiare la pancia. Non è un caso che sia stata scelta da molte star del jet set internazionale del calibro di Heidi Kum e Jennifer Aniston, Beyoncé e altre ancora. Questa dieta è stata messa a punto qualche anno fa dalla dottoressa Martine Andrè. La dieta del limone presenta alcune particolarità degne di nota: fa dimagrire, in particolare fa sgonfiare la pancia, ed è efficace contro la ritenzione idrica e la cellulite perché ci fa perdere i liquidi in eccesso. Rientra quindi nell'ambito delle diete lampo che fanno dimagrire in fretta.

Ma come funziona la dieta del limone? Questa dieta, oltre alla limonata che va preparata aggiungendovi anche altri ingredienti come potrete leggere nel proseguo dell'articolo, include lo yogurt, le zuppe, pane integrale, la preparazione di insalate con le verdure, le zuppe, uova e pesce, pasta e pane integrale, fiocchi di avena, frutta fresca e secca.

La dieta del limone prevede che ogni giorno la mattina appena sveglie (quindi va bevuta almeno mezz'ora prima della colazione) e ogni sera prima di andare a dormire, si deve assumere una limonata preparata con questi ingredienti: 2 cucchiai di succo di limone, 2 cucchiai di sciroppo d’acero e un pizzico di peperoncino di cayenna, il tutto diluito in 30 cl di acqua. Questa bevanda va assunta anche dopo i 2 spuntini quotidiani. Questa bevanda avrebbe l'effetto di riattivare il metabolismo e favorire il transito intestinale. La dieta prevede una fase d'urto di 3 giorni, poi va seguita per una settimana. La dieta del limone include anche altri alimenti sebbene sia da considerare fondamentalmente ipocalorica. In particolare comprende frutta fresca e secca, verdure crude, fiocchi di avena, yogurt, legumi, carni magre ad esempio pollo, pesce, pane e pasta integrali.

Riguardo a un menù tipo a colazione possiamo fare colazione con della frutta fresca a scelta con l'immancabile succo di limone. Per lo spuntino di metà mattina possiamo optare per 5 mandorle e succo di limone oppure per una manciata di semi di zucca. Per il pranzo abbiamo una maggiore varietà di scelta: una insalata di verdure condita con limone oppure in alternativa un minestrone di verdure o legumi. Nel pomeriggio uno spuntino a base di verdura cruda o frutta fresca o qualche biscotto d'avena, con l'immancabile limonata. La cena può essere a base di pesce ad esempio alla griglia condito con succo di limone e olio extra vergine oppure pasta integrale alle verdure e petto di pollo. Prima di andare a dormire la solita bevanda di limone.

Limone: un frutto dalle molte virtù

Il segreto di questa dieta deriva indubbiamente dalle proprietà del limone, in particolare dagli effetti depurativi e drenanti di questo alimento. Il limone depura il nostro organismo, nello specifico ci aiuta a placare il senso di fame e a eliminare le tossine accumulate, in più regola il metabolismo. Tra le sue molte proprietà c'è infatti un certo potere drenante, che aiuta a combattere la cellulite. Il limone è anche uno degli alimenti più purificanti e disintossicanti, tanto essere perfetto anche per una dieta detox, un regime alimentare veloce che aiuta a depurare l'organismo. Ecco spiegato quindi il motivo per cui è nata ed ha molto successo la dieta del limone, che spesso prevede un programma lampo di 3 giorni e uno più esteso che ha la durata di una settimana.

Di seguito un esempio di menu giornaliero della dieta del limone, per perdere peso velocemente e disintossicare l’organismo.

Prima della colazione, bere a stomaco vuoto un bicchiere di acqua tiepida con succo di limone oppure una limonata.

La colazione può farsi con un caffè d’orzo, una coppa di macedonia di frutti rossi e 5 mandorle tostate.

Spuntino mattutino con una limonata da dolcificare con miele, una piccola quantità di semi di zucca oppure della frutta secca.

Per pranzo una insalata di legumi (lenticchie o fagioli) condita con succo di limone e olio extravergine d'oliva. Potete aggiungervi dello zenzero fresco a piacere per ottenere un maggior effetto disintossicante e digestivo. Come alternativa potete preparare un riso al limone con verdure.

Spuntino pomeridiano con verdure crude come sedano, finocchi o carote oppure della frutta secca e un bicchiere di limonata.

Per cena del pesce azzurro al limone cotto al forno oppure pollo alla griglia condito sempre con limone, un cucchiaio d’olio e aceto balsamico, accompagnato da un’insalata mista e da 30 grammi di pane integrale. Concludete il pasto con un frutto. Prima di andare a dormire bevete un bicchiere di limonata.

Questa la dieta del limone che dura 7 giorni dopo i 3 della dieta d'urto

Appena svegli: succo di limone diluito in acqua tiepida

Colazione: una macedonia di frutti rossi accompagnata da uno yogurt bianco magro e 2 cucchiai di fiocchi d'avena più latte di soia

Spuntino: 8 mandorle non salate né tostate a cui aggiungere un bicchiere di succo di frutta allungato con acqua

Pranzo: zuppa di verdure fresche più 2 fette di pane di grano saraceno, di quinoa o di kamut e un kiwi per frutta

Spuntino: 2 biscotti d'avena più pomodori ciliegini da consumare crudi

Cena: a scelta pesce, pollo o tofu grigliato condito con del succo di limone e olio extravergine d'oliva più verdure a foglia verde da consumare lesse più un frutto fresco

Prima di andare a dormire: succo di limone in acqua tiepida. A scelta potete aggiungerci lo zenzero o un pizzico di miele

Dieta del limone giorno per giorno: menù settimanale

LUNEDI’

Colazione: circa mezz’ora prima della colazione limonata, poi yogurt, 2 cucchiai di fiocchi di avena e frutta.

Spuntino: frutta fresca e limonata

Pranzo: zuppa di verdure con pane integrale

Spuntino: frutta secca e l'immancabile limonata

Cena: pesce con verdure condite con succo di limone. Limonata da prendere anche prima di andare a dormire anche per i restanti giorni della dieta.

MARTEDI’

Colazione: mezz’ora prima circa limonata, a seguire macedonia, caffè d’orzo e qualche mandorla

Spuntino: verdure crude e limonata

Pranzo: risotto al limone

Spuntino: frutta secca e limonata

Cena: petto di pollo con verdure condite con succo di limone.

MERCOLEDI’

Colazione: circa mezz’ora prima limonata, a seguire macedonia di frutta e pane tostato

Spuntino: frutta fresca e limonata

Pranzo: insalata di fagioli con verdure condite con succo di limone

Spuntino: formaggio fresco, verdure crude e limonata

Cena: frittata con verdure condite con succo di limone e pane integrale.

GIOVEDI’

Colazione: circa mezz’ora prima limonata, a seguire yogurt, avena e frutta

Spuntino: una manciata di mandorle e limonata

Pranzo: pasta integrale con verdure

Spuntino: frutta fresca e limonata

Cena: insalata con lenticchie e pane integrale.

VENERDI’

Colazione: circa mezz’ora prima limonata, a seguire frutta fresca e pane integrale

Spuntino: verdura cruda e limonata

Pranzo: pasta integrale al tonno con verdure condite con limone

Spuntino: frutta secca e limonata

Cena: pesce con verdure condite con succo di limone

SABATO

Colazione: circa mezz’ora prima limonata, a seguire yogurt, 2 cucchiai di fiocchi di avena e frutta

Spuntino: mandorle e succo di limone

Pranzo: zuppa di verdure accompagnate da pane tostato

Spuntino: formaggio fresco e verdure crude, limonata

Cena: carne bianca con verdure condite con succo di limone

DOMENICA

Colazione: circa mezz’ora prima limonata, a seguire macedonia di frutta condita con limone

Spuntino: frutta secca e limonata

Pranzo: riso integrale con verdure

Spuntino: verdura cruda e limonata

Cena: formaggio magro accompagnato da verdure e pane integrale

Con questa dieta è possibile perdere 3 chili in una settimana, tuttavia è altrettanto vero che questi chili si recuperano con altrettanta facilità una volta che si è terminata la dieta. La dieta del limone in ogni caso non va seguita per più di un mese. Trattandosi inoltre di una dieta ipocalorica e che prevede poca varietà di alimenti potrebbero verificarsi effetti collaterali quali cattivo umore, stanchezza, difficoltà di concentrazione. Inoltre, come si sa, il limone è un alimento altamente acido, per cui va tenuto conto che potrebbe provocare problemi allo smalto dei denti. La dieta del limone presenta delle controindicazioni per chi soffre di gastrite o reflusso gastrico, per cui soprattutto in questi casi specifici prima di intraprendere questa dieta è bene chiedere consiglio al proprio medico curante. In effetti l'unico modo per dimagrire con risultati effettivi e duraturi nel tempo è di seguire una dieta i cui nutrienti siano bilanciati e praticare con costanza l'attività fisica.