Dieta del melone per dimagrire in estate

E' un frutto che induce sazietà, ci idrata, è ricco di minerali quali potassio e fosforo: parliamo del melone uno dei frutti estivi più indicati per dissetarci. L'estate d'altronde, questione ancora di qualche settimana, ormai è alle porte. Se dobbiamo smaltire qualche chilo di troppo la dieta al melone è indubbiamente una dieta indicata al caso nostro.

La dieta del melone: caratteristiche

Grazie alla grande quantità di acqua, oltre che di vitamine e sali minerali, il melone è un toccasana depurativo naturale per il nostro organismo. La dieta va seguita per una settimana. Questo alimento è indicato per dimagrire perché è davvero povero di calorie: pensate che 100 grammi di prodotto ne contengono appena 34. Produce effetto anche contro la ritenzione idrica. La colazione e gli spuntini sono sempre gli stessi: qualche fetta di melone e anguria volendo va bene anche un frullato e due fette biscottate a colazione e uno yogurt magro come spuntino.

Questo lo schema settimanale della dieta del melone

Lunedì

A pranzo del pane con prosciutto cotto e un formaggio; gelato di melone oppure petto di tacchino ai ferri, dell'insalata mista, un sorbetto al melone.

A cena degli spaghetti con pomodorini; dell'insalata verde mista; sorbetto di melone e anguria, con aggiunta di succo di limone e un mezzo cucchiaio di vaniglia in polvere. In alternativa del riso integrale, prosciutto crudo con tre fette di melone.

Martedì

Pranzo: prosciutto e melone e una spremuta di pompelmo.

A cena pasta al pomodoro e basilico; l'insalata di pomodori; e una macedonia di melone e banane. In alternativa del formaggio fresco primo sale con dell'insalata mista e una macedonia di melone.

Mercoledì

Pranzo: una pizza con verdure a scelta; melone.

Cena: spaghetti al pomodoro e basilico, gelato di pesca e melone oppure se preferite una granita sempre al melone.

Giovedì

Pranzo: carpaccio di bresaola; macedonia di frutta con melone.Cena: pasta con la ricotta; frittata di spinaci e parmigiano; insalata mista; macedonia di melone e un alto frutto a scelta

Venerdì

Pranzo: un'insalata caprese; frullato di melone e fragole.

Cena: spaghetti con le vongole; per secondo del melone con i gamberetti, condito con succo di limone; insalata verde; e melone per concludere il pasto.

Sabato

Pranzo: delle omelette al prosciutto; insalata mista; un gelato a scelta.

Cena: risotto allo zafferano; del petto di pollo al limone e prezzemolo con insalata; melone al limone.

Domenica

A pranzo insalata di melone e grana; un sorbetto di melone e anguria.

Cena: una pizza margherita; insalata di lattuga e pomodori; un gelato al melone; possiamo concederci un bicchiere di birra.