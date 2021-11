Dieta del minestrone brucia grassi: la ricetta

Esiste effettivamente la dieta del minestrone brucia grassi. Questo minestrone ci fa dimagrire perché è composto da alimenti che hanno proprietà diuretiche e depurative. La diminuzione del peso avviene fin nei primi giorni, in 7 giorni si possono perdere tra i 5 e i 7 chili. Basi pensare che 100 grammi di minestra ci apportano appena 40 calorie. Tuttavia trattandosi di una dieta di emergenza non deve protrarsi oltre questo termine. La dieta prevede anche di bere molta acqua. Indicativamente circa 6-8 bicchieri di acqua al giorno, anche di più se possibile. L'acqua è insapore per cui non piace a tutti, volendo potete incrementare l'assunzione dei liquidi anche con succhi di frutta non zuccherati nei giorni in cui è prevista la frutta oppure con centrifugati di verdura nei giorni in cui è prevista la verdura. Sì anche alle tisane senza zucchero e al latte scremato. Per l'intera durata della dieta non sono ammesse le bibite gassate e zuccherate, ma anche il pane o comunque tutti gli alimenti a base di farina o zuccheri non saranno ammessi. Stessa cosa vale per le bevande alcoliche. Per evitare di incorrere in carenze alimentari la dieta del minestrone si accompagna a verdura carne o pesce e frutta.

Ricetta del minestrone brucia grassi

Questi sono gli ingredienti base.

· 6 cipolle grandi

· 2 peperoni di grandezza media

· 1 gambo di sedano

· 6 pomodori di grandezza media oppure possiamo ricorrere a quelli in lattina

· Cavolo

· un dado di brodo di pollo

· una manciata di sale di sale

Preparare la minestra brucia grassi è tutt'altro che complicato. La prima cosa da fare è di scaldare una casseruola con acqua fino a farla bollire. A parte lavate e tagliate le verdure. Una volta che bolle l'acqua aggiungete le verdure e lasciatele cuocere fino a quando non si saranno ammorbidite. La si può conservare un frigo per una settimana. La minestra si può servire calda o fredda a seconda dei gusti.

In alternativa possiamo preparare una minestra brucia grassi che prevede quale ingrediente aggiuntivo il brodo di carne (pollo) per dare più sapore e nutrimento a questo piatto. Ecco gli ingredienti che vi occorrono.

· cinque carote tagliate a cubetti

· tre cipolle tritate· 450 grammi di pelati bolliti

· un cavolo tritato

· 420 grammi di fagiolini

· due quarti di succo di pomodoro

· 2 peperoni verdi tagliati a pezzetti

· 10 gambi di sedani con foglie tagliati a pezzetti

· 400 ml di brodo di carne (pollo)

· Sale, pepe, aglio in polvere a piacere

· Erbe aromatiche ad esempio prezzemolo e coriandolo.

Prepararla è semplice: in una casseruola andremo a mettere i pomodori, il cavolo, le cipolle, i peperoni, i cavolini, il sedano, le carote. Aggiungiamo quindi il succo di pomodori, oltre che il brodo e l'acqua per coprire le verdure. A questo punto possiamo condire con sale pepe e aglio in polvere. Adesso possiamo cuocere a fuoco lento fino a quando le verdure non avranno acquistato una consistenza morbida. Conserviamo la minestra in frigorifero perché così dura di più.