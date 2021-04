Dieta del minestrone: il menù per perdere fino a 5 kg in 7 giorni. La dieta del minestrone aiuta a dimagrire velocemente (fino a 5 kg in 7 giorni) ma come funziona? È sicura?

La dieta del minestrone permette di arrivare a perdere addirittura cinque chilogrammi in appena sette giorni. Alimento principale di questa dieta è proprio il minestrone, previsto almeno una volta al giorno e da preparare solo con ingredienti freschi come cipolla, porri, spinaci, peperoni verdi, polpa di pomodoro e verza. Per chi desidera tornare in forma dopo un periodo di sregolatezze alimentari è il momento di provare questo regime alimentare ipocalorico a base di verdure fresche di stagione, che agisce sul nostro organismo purificandolo ed eliminando i chili di troppo. La dieta del minestrone si basa su un primo piatto povero di proteine e calorie, accompagnato da verdure, frutta e carni magre: l'ideale per perdere peso velocemente, fino a cinque chili in sette giorni come anticipato.

Messa a punto da un cardiologo americano dell’ospedale Sacred Memorial di Saint Louis per i suoi pazienti obesi che dovevano perdere peso molto rapidamente in vista di un intervento, si tratta di una dieta a bassissimo apporto di carboidrati. Sono, infatti, proibiti le patate ed i legumi, ma soprattutto i cereali. Come suggerisce il nome, infatti, è dieta di verdure nella quale si consuma principalmente il minestrone.

Come funziona la dieta del minestrone?

Ingredienti semplici, pochi giorni di sofferenza e sorriso di soddisfazione alla lettura della bilancia: è la dieta del minestrone, che permette di disintossicare l’organismo. Questa dieta a base di verdure va seguita per 7 giorni (non di più) perché può causare forti scompensi (è iperproteica). Inoltre, consultate sempre il vostro medico prima di intraprendere qualsiasi tipo di dieta!

Come dicevamo: non sono consentiti i cereali, ma largo spazio a zuppe a base di ortaggi freschi come cipollotti, porri, spinaci, pomodori, verza e tante altre. Questo regime alimentare prevede, inoltre, di mangiare molta frutta, verdura cruda, ma anche pesce e carne magri dal quinto giorno.

È importante anche bere molto: non soltanto acqua ma anche infusi e tisane, ovviamente non zuccherati.

Per poter vedere i risultati è necessario seguirla con costanza e determinazione per una settimana, senza sgarri. Siccome si tratta di una dieta povera è bene non esagerare con la durata: protrarla per un eccessivo periodo di tempo potrebbe causare ripercussioni a danno della propria salute (come carenze a livello nutrizionale).

Dieta del minestrone: menù per perdere fino a 5 chili in sette giorni.

- Per il primo giorno va bene a colazione una tazza di tè, come spuntino succo di frutta senza zuccheri aggiunti, a pranzo e cena minestrone e frutta (evitando quella più calorica come uva e banane).

- Il secondo giorno a colazione e come spuntino una centrifuga di verdure, a pranzo minestrone accompagnato da un contorno di verdure cotte, da replicare a cena ma con l’aggiunta di 200 g di patate lesse.

- Il terzo giorno replica in sostanza il menù del secondo.

- Nel quarto invece si aggiungono un po’ di calorie con le banane e i latticini: a colazione assieme al cappuccino, a cena accanto al minestrone; a merenda invece tè o caffè, e a pranzo 150 g di ricotta (oppure 200 g di yogurt) e una banana.

- Il quinto giorno comincia soltanto con un caffè a colazione, un tè come spuntino, per proseguire con il pranzo a base di minestrone e 250 g di carne magra cotta al forno o alla piastra, e con la cena costituita dal solito minestrone, con 200 g di carne di pollo o di tacchino e contorno di 150 g di pomodori.

- Sesto giorno all’insegna del tè per colazione e spuntino, pranzo “fotocopia” di quello del giorno precedente, ma con il pesce al posto della carne, con contorno di insalata. E per la sera: minestrone, pollo e verdure al vapore.

- Il settimo giorno prevede caffè e due fette biscottate integrali al mattino, succo di frutta a metà mattina, pranzo con 150 g di riso con verdure miste, e poi un altro piatto di verdure al vapore; cena detox con minestrone seguito da barbabietole e cetrioli.

Per i condimenti: sale con moderazione, limone per condire le insalate, un solo cucchiaio d’olio extravergine di oliva al giorno.

Ovviamente il buon senso e la moderazione devono essere sempre alla base di ogni regime alimentare che si decide di seguire. Quindi è bene non abusarne, ma soprattutto mettersi nelle mani di esperti nutrizionisti se si desidera seguire una dieta fatta su misura (che dia risultati a lungo termine). Inoltre, la dieta del minestrone non è consigliabile a chi soffre di diabete o di problemi renali.