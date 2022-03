Dieta del panino: quanto si dimagrisce e schema settimanale

Nel panorama delle diete quella del panino non è di certo la più stravagante. In questo regime dietetico, come si può intuire, il pane sarà un alimento essenziale. In effetti siamo portati a ritenere un panino come un pasto poco corretto e salutare da un punto di vista alimentare, ma in realtà ciò dipende da cosa mettiamo dentro il panino e ai condimenti che utilizziamo.

Dieta del panino per dimagrire

La dieta del panino ci apporta circa 1000-1100 calorie. In questo modo possiamo perdere peso restando in salute. Ovviamente solo un esperto, un nutrizionista o un dietologo, potrà darci una dieta personalizzata in base allo stato di salute e agli obiettivi che ci proponiamo.

Partiamo ovviamente dal pane. Il pane è un alimento che ci fornisce soprattutto carboidrati ma è povero di altri alimenti nutrizionali essenziali quali proteine vitamine e minerali. Pertanto carne pesce formaggi e verdura fresca andranno ad integrare la nostra dieta. Di ciò dobbiamo tenere conto anche quando andremo a farcire i nostri panini. In particolare per preparare un panino sano dobbiamo preferire i salumi a basso contenuto di grassi ad esempio la bresaola e largheggiare con le verdure a nostro piacimento. Per la cottura scegliamo quelle che preferiamo ma evitiamo decisamente la frittura!

Scegliamo sempre una singola fonte proteica: ad esempio se ci mettiamo il formaggio non aggiungiamo la carne o i salumi e viceversa. Stesso discorso con prosciutto crudo e mozzarella.

Evitiamo le salse ipercaloriche quindi maionese e ketchup. In alternativa per insaporire i nostri panini possiamo utilizzare delle salse a base di yogurt o dei formaggi leggeri. Evitiamo anche il burro come condimento.

Per quanto riguarda lo zucchero preferiamo lo zucchero di canna e miele allo zucchero raffinato.

Alterniamo le farciture con carni magre, pesci e formaggi freschi.

Se vogliamo optare per un panino al 100% sano la giusta farcitura sarà a base di verdura, in particolare col classico panino pomodoro e insalata non si sbaglia mai. Per chi non riesce proprio a rinunciare all'hamburger esistono anche gli hamburger vegetali a base di legumi e a fette di tofu.

Anche la scelta del pane è fondamentale: è da preferire quello integrale in quanto è più ricco di fibre e non fa innalzare la glicemia. Soprattutto a fine pasto ci sentiamo sazi e quindi non andiamo incontro agli attacchi di fame improvvisa che mettono a rischio la nostra dieta. Sì anche al pane di segale.

Dieta del panino: esempio schema settimanale

La dieta del panino, sebbene il dimagrimento sia soggettivo, nelle prime settimane dovrebbe portare alla perdita di uno o due chili.

A colazione una tazza di latte scremato o parzialmente scremato accompagnato da due fette biscottate con marmellata oppure uno yogurt magro, qualche biscotto secco e caffè o tè senza zucchero.

Lunedì:

Pranzo: un panino con pomodoro mozzarella e olio di oliva

Cena: pane, pollo con i peperoni e bietole al limone oppure 200 grammi di insalata con pomodoro accompagnato dal pane.

Martedì:

A pranzo un panino con pomodoro e mozzarella, condito con origano e olio di oliva.

A cena un minestrone di verdure miste e dei legumi oppure del pesce a scelta con insalata di pomodori.

Mercoledì:

A pranzo un panino con tonno e pomodoro oppure con del formaggio fresco e verdure grigliate.

A cena petto di pollo o tacchino accompagnato da un'insalata e 30 grammi di pane.

Giovedì:

A pranzo un panino con formaggio e bresaola oppure con hamburger e verdure grigliate.

A cena insalata mista con frittata di zucchine.

Venerdì:

A pranzo un piatto di spaghetti al pomodoro fresco e dell'insalata per secondo.

A cena del petto di pollo con peperoni.