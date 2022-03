Dieta del pompelmo perfetta per dimagrire -4 kg in soli 7 giorni

Perché fare la Dieta del pompelmo? Dimagrire, sgonfiarsi e aumentare le difese immunitarie. Questi sono i tre motivi principali per fare la dieta del pompelmo e poi perché seguendo il menù indicato di seguito potrai perdere fino a kg in sette giorni

La dieta del pompelmo è un percorso alimentare davvero eccezionale: perfetta per perdere peso, scopri i risultati in poco tempo.

Finalmente ci siamo: dopo il lungo inverno in cui la maggior parte delle persone ha davvero esagerato con il cibo, causa ancora permanenza forzata a casa per vi a della Pandemia, è arrivato il momento di perdere peso e di rimettersi in forma non solo in vista della prova costume ma anche per sentirci più leggeri.

In questo particolare periodo dell’anno, una grande fetta della popolazione tende a seguire regimi alimentari o diete ferree per smaltire i chili in eccesso accumulati durante le feste scorse. Con il Natale, con il San Valentino e con il Carnevale, quasi tutti hanno oltrepassato i limiti e adesso pesano un po’ troppo.

Bisogna però fare una piccola premessa: non esiste una dieta miracolosa che vi permetterà di dimagrire in pochissimi giorni: occorre grande dedizione e soprattutto motivazione per non abbattersi velocemente.

Dieta del pompelmo perfetta dimagrire -4 kg in soli 7 giorni

Da qualche tempo, sul web accanto alla dieta del riso e dello yogurt sta spopolando anche la dieta del pompelmo: questa è davvero perfetta per dimagrire e per sgonfiarsi. Vediamo insieme cos’è e soprattutto tutti i dettagli in merito a questa particolarissima dieta. Il pompelmo è indicato nelle diete, per il suo basso indice glicemico che aiuta a bruciare i grassi e permette di combattere e curare l’obesità. Infatti svolge un’azione fondamentale, agendo sui centri di sazietà: una volta terminato un pasto, il pompelmo permette di fermare il senso della fame e impedisce di continuare a cercare cibo o qualsiasi altro deleterio spuntino fuori orario. Insomma, più che una vera e propria perdita di peso, una dieta a base di pompelmo induce una netta riduzione della circonferenza vita. Frutto delle meraviglie, racchiude in sè numerose qualità. Vediamo quali.

Prima di tutto, il pompelmo contiene molta vitamina C e questo contribuisce a innalzare le difese immunitarie, utile soprattutto nei mesi freddi. Inoltre, è un ottimo drenante e quindi aiuta a combattere la cellulite e rafforza reni e fegato con la sua funzione diuretica e depurativa. E’ ottimo anche per abbassare i livelli di colesterolo nel sangue, grazie alla pectina in esso contenuta e ha benefici effetti antiossidanti grazie alla presenza di licopene, testimoniata dalle tonalità rosa e rosse.

Dieta del pompelmo: risultati super in pochi giorni

Prima di dedicarvi ad una qualsiasi dieta, ricordate di fare un consulto con un esperto. Ogni organismo è diverso e ogni persona ha i suoi problemi.

Dieta pompelmo perfetta dimagrire - 4kg in soli 7 giorni

Se volete fare una dieta a base di pompelmo, avete due strade: c’è quella drenante e quella dimagrante. Se nel corso della giornata bevete un composto ricreato con 1.5 litri di acqua e una spremuta fatta con 2 o 3 di questi agrumi, stimolerete la diuresi e vi sgonfierete. Questo metodo è ottimo anche per contrastare la cellulite.

Seguendo la dieta del pompelmo si possono perdere addirittura quattro chili in un mese. Appena svegli, bere tre bicchieri di acqua aggiungendo al loro interno succo di pompelmo. Ad ogni pasto e in ogni spuntino, consumatene mezzo. Secondo alcune interessanti ricerche, mangiando pompelmo prima dei pasti aiuta a perdere peso.

Giorno 1

Colazione: Un bicchiere di acqua tiepida e limone, una mela e 20 gr di noci

Spuntino: succo d’arancia non zuccherato

Pranzo: Zuppa di legumi 80 g + 100 g di petto di pollo arrostito

Merenda: due mandarini

Cena: 2 uova sode + insalata di cetrioli

Giorno 2

Colazione: Un bicchiere di acqua tiepida e limone, una pera e 20 gr di noci

Spuntino: succo di pompelmo non zuccherato

Pranzo: Broccoli al vapore 80 g + 100 g di tacchino arrostito

Merenda: una mela

Cena: 100 g di filetto di merluzzo lesso + verdure grigliate

Giorno 3

Colazione: Un bicchiere di acqua tiepida e limone, due fette di ananas e 20 gr di noci

Spuntino: succo di arancia non zuccherato

Pranzo: Insalata mista 80 g + 100 g di pesce azzurro alla griglia

Merenda: un pompelmo rosa

Cena: 100 g di tofu + verdure miste crude

Giorno 4

Colazione: Un bicchiere di acqua tiepida e limone, una pera e 20 gr di noci

Spuntino: succo di pompelmo non zuccherato

Pranzo: Broccoli al vapore 80 g + 100 g di tacchino arrostito

Merenda: una mela

Cena: 100 g di filetto di merluzzo lesso + verdure grigliate

Cosa mangiare nel fine settimana

Giorno 5

Colazione: Un bicchiere di acqua tiepida e limone, una mela e 20 gr di noci

Spuntino: succo di pompelmo non zuccherato

Pranzo: Broccoli al vapore 80 g + 100 g di tacchino arrostito

Merenda: una mela

Cena: 100 g di formaggio magro in fiocchi + verdure grigliate

Giorno 6

Colazione: Un bicchiere di acqua tiepida e limone, una pera e 20 gr di noci

Spuntino: succo di pompelmo non zuccherato

Pranzo: carote lesse 80 g + 100 g di pollo arrostito

Merenda: una mela

Cena: 100 g di filetto di nasello + insalata di cetrioli

Giorno 7

Colazione: Un bicchiere di acqua tiepida e limone, due fette di ananas e 20 gr di noci

Spuntino: succo di arancia non zuccherato

Pranzo: insalata di radicchio 80 g + 100 g di tacchino al forno

Merenda: due mandarini

Cena: due uova sode + verdure grigliate

Dieta pompelmo perfetta dimagrire

C’è un aspetto da non sottovalutare: l’acidità del pompelmo rovina lo smalto dei denti: per questo motivo andrebbe consumato diluito con l’acqua. In caso di utilizzo di alcuni medicinali, l’azione di questo agrume potrebbe contrastare quella dei farmaci. Per questo motivo, prima di iniziare un qualsiasi percorso alimentare, bisogna consultare un dietologo o un nutrizionista.