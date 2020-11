Dieta del riso, perdere 4 kg in 7 giorni

La dieta del riso è particolarmente indicata per chi intende dimagrire perché in effetti il riso può considerarsi un alimento dimagrante per eccellenza, in quanto contiene poche calorie e al tempo stesso risulta anche molto saziante. Inoltre si tratta di un cereale nutrizionalmente interessante perché ci apporta fibre, vitamine e sali minerali. Il riso è quindi un alimento che ci sazia senza farci assimilare grassi. Quanto si dimagrisce con la dieta del riso? Dopo 9 o 10 giorni con questa dieta si possono perdere tra i e 3 e i 5 chili. Può definirsi quindi una dieta per dimagrire velocemente. Per facilitare il dimagrimento è opportuno anche bere almeno due litri di acqua al giorno e accompagnare la dieta con la pratica dell'esercizio fisico, ad esempio camminare a passo svelto per almeno 30 minuti al giorno. Questa perdita di peso avviene senza che ci sottoponiamo a una dieta drastica e per di più la dieta del riso è anche saziante, quindi durante il periodo in cui la seguiamo, a differenza di quanto accade in altri regimi dietetici, non siamo soggetti ad attacchi di fame improvvisi. Un altro dei vantaggi connessi a questa dieta è che questo cereale può essere consumato anche da chi ha una intolleranza al glutine. Riguardo alle caratteristiche essenziali della dieta del riso va detto che è utile per disintossicare l'organismo, ma è anche una dieta iperproteica, per cui alla lunga potrebbe affaticare i reni. Ecco perché può essere seguita solo per un breve periodo di tempo. Inoltre il riso è un cereale molto utile per chi soffre di disturbi gastro-intestinali e poiché contiene poco sodio è anche indicato per chi soffre di ipertensione. La dieta del riso non è facilissima da seguire proprio perché è una dieta che si basa su un solo alimento, per cui potrebbe venire a noia. Attenti quindi agli spuntini fuori orario che potrebbero farci perdere di vista il nostro obiettivo di dimagrire.

Vi è anche una variante interessante che riguarda la dieta del riso ed è la dieta del riso e mela. Si tratta di un regime dietetico a basso apporto calorico che va seguito per una sola settimana ed eventualmente può essere ripetuto il mese successivo. Questo regime alimentare ipocalorico è anche depurativo e ci fornisce vitamine e fibre, ma non va seguito seguito per più di 7 giorni a causa del suo limitato apporto di calorie. Anche in questo caso perchè la dieta abbia successo è necessario bere almeno 2 litri di acqua al giorno e praticare dell'attività fisica. Sempre al fine di favorire la diuresi è utile bere oltre che l'acqua anche tisane aromatizzate.

Un'altra variante è la dieta col riso bismati. Si tratta di un riso che contiene molte fibre, per cui ci sazia facilmente ed è utile anche per rallentare l'assorbimento degli zuccheri nel sangue, quindi evita i picchi glicemici. E' consigliabile acquistare il riso bismati integrale. Inoltre è privo di glutine, per cui è indicato anche per chi è intollerante ai cereali che lo contengono. Non è molto adatto per la preparazione di risotti e minestre o piatti simili perchè a differenza del riso bianco i chicchi del riso bismati tendono a rimanere separati.

Dieta del riso: menù settimanale

Lunedì

Colazione: uno yogurt più 2 gallette più un frutto ad esempio una mela più un caffè o te oppure un bicchiere di latte anche vegetale, una fetta biscottata integrale con un po’ di marmellata, un frutto a scelta, ad esempio una mela

Spuntino: una mela più a scelta un caffè o una spremuta di arancia oppure uno yogurt magro

Pranzo: 60 grammi riso basmati più 100 grammi di formaggio più zucchine saltate in padella oppure 150 grammi di nasello al vapore, insalata mista e due gallette di riso.

Spuntino: un frutto a scelta ad esempio una mela più un kiwi

Cena: 2 uova sode accompagnate da bietole lesse al limone e due gallette di riso oppure 70 grammi di riso integrale accompagnato con zucchine, un uovo sodo e una mela.

Martedì

Colazione: un bicchiere di latte vegetale più una tazzina di caffè più una mela più 2 gallette di riso

Spuntino: a scelta una mela più un caffè o una spremuta arancia

Pranzo: 150 grammi di pollo ai ferri accompagnato da una insalata poco condita più 2 gallette di riso oppure 70 grammi di riso basmati condito con olio di oliva a crudo, 100 grammi di bresaola con insalata mista.

Spuntino: uno yogurt magro

Cena: minestrone di verdure accompagnato da due cucchiai di parmigiano oppure 200 grammi di salmone al vapore, broccoli al vapore, una galletta di riso.

Mercoledì

Colazione: uno yogurt più 2 gallette più una mela più caffè o te oppure un bicchiere di latte o del tè, 3 biscotti integrali, un frutto.

Spuntino: una mela più un caffè o spremuta arancia

Pranzo: 60 grammi di riso integrale più 150 grammi di merluzzo al forno più broccoli oppure in alternativa 100 grammi di petto di pollo alla piastra, spinaci lessi conditi con un cucchiaio di olio e limone, due gallette di riso.

Spuntino: frutta fresca di stagione o uno yogurt magro

Cena: Insalata mista più 80 grammi tonno al naturale più 2 gallette di riso oppure minestrone di verdure, 50 grammi di ricotta, una galletta di riso

Giovedì

Colazione: un bicchiere di latte vegetale più un caffè più una mela più 2 gallette di riso

Spuntino: una mela più un caffè o spremuta di arancia

Pranzo: una lombata di vitello alla piastra accompagnata da broccoletti più 2 gallette di riso

Spuntino: uno yogurt magro oppure frutta fresca di stagione

Cena: 80 grammi di riso basmati accompagnato da una porzione di pollo al curry, una mela oppure 100 grammi di ricotta light più cavolo verza più 2 gallette di riso

Venerdì

Colazione: uno yogurt più 2 gallette più una mela più caffè o te

Spuntino: una mela più un caffè o spremuta arancia

Pranzo: 60g riso basmati più 80 grammi di fesa di tacchino più funghi champignon oppure 2 uova sode, insalata mista, 2 gallette di riso

Spuntino: frutta fresca di stagione oppure uno yogurt magro

Cena: Salmone alla piastra più asparagi al limone più 2 gallette di riso oppure 80 grammi di risotto ai funghi, due finocchi, una mela

Sabato

Colazione: un bicchiere latte vegetale più un caffè più una mela più 2 gallette di riso

Spuntino: una mela più in caffè o spremuta arancia

Pranzo: 80 grammi di bresaola più un piatto di pomodori più 2 gallette di riso oppure 80 grammi di riso integrale con zucchine e peperoni arrostiti

Spuntino: 1 yogurt oppure della frutta secca

Cena: 130 grammi hamburger di vitella con melanzane e peperoni grigliati più 2 gallette di riso oppure minestrone di verdure, un uovo sodo, 2 gallette di riso.

Domenica

Colazione: uno yogurt più 2 gallette più una mela più caffè o te

Spuntino: una mela più un caffè o una spremuta di arancia

Pranzo: 60 grammi riso integrale + 130 grammi petto di tacchino alla piastra più broccoletti

Spuntino: una mela più un kiwi

Cena: 180 grammi di orata o spigola al forno più spinaci saltati più 2 gallette oppure petto di tacchino alla piastra, spinaci lessi conditi con olio e limone e due gallette di riso