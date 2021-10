Dieta del sonno: dimagrire dormendo

Dimagrire dormendo: è proprio questo che promette la dieta del sonno, nota anche sleeping diet, che contrasta insonnia e stress. Seguendo lo schema alimentare di questa dieta sarebbe possibile perdere fino a un chilo alla settimana. Fondamentale però è rispettare la regola più importante di questo regime dietetico: ovvero dormire almeno 7 ore per notte. Prima di andare a dormire è sconsigliato guardare la tv o usare il cellulare, bere caffè o tè che sono bevande eccitanti.

In effetti quando dormiamo il nostro organismo è ancora in attività: è proprio durante il sonno che vengono riparate le cellule ed eliminate le tossine. Perché ciò possa avvenire il nostro corpo attinge le sue energie dalle riserve di grasso, per cui è importante che sia riposato e non impegnato in una digestione laboriosa.

Dimagrire dormendo: perché è possibile

In che modo il numero di ore in cui si dorme può avere effetto sull'aumento o sulla diminuzione di peso? Un ritmo sonno-veglia equilibrato è fondamentale per rimanere in forma perché di notte produciamo un ormone che si chiama grelina, responsabile del senso di appetito. Se già la sera è presente con quantità elevate nel sangue, faremo una cena abbondante, ma se andiamo a letto tardi compromettiamo la qualità del sonno oltre che dalla digestione. Inoltre se dormiamo poco, ad esempio meno di 5 ore, produciamo più la grelina che la leptina, quest'ultima è responsabile del senso di sazietà. Inoltre dormire poco stimola la produzione del cortisolo, che è l'ormone dello stress. Una carenza di sonno può essere causa di insulino-resistenza, una condizione per cui non si metabolizzano bene gli zuccheri, che nei casi più gravi potrebbe portare persino allo sviluppo del diabete.

Dieta del sonno: come funziona

Cioccolato cacao caffè alcol e té e prodotti industriali sono tutti alimenti e bevande da evitare se vogliamo evitare l'insonnia, in quanto sono degli eccitanti che mantengono attivo il centro della veglia. Allo stesso modo sono da evitare gli alimenti che contengono sodio, quali quelli in scatola, patatine, condimenti piccanti a base di pepe paprika curry e anche il dado di cucina, da limitare il consumo di affettati e insaccati. Via libera invece agli alimenti che contengono carboidrati quindi pasta riso pane, bene anche il consumo di rape zucca lattuga radicchio rosso cipolla aglio yogurt formaggi freschi e uova.

Dieta del sonno: una giornata tipo

Colazione: pane panini o fette biscottate con marmellata e miele. Volendo possiamo concederci anche un caffè: l'unico della giornata.

Come spuntino di metà mattina va bene un frutto di stagione

A pranzo pasta o riso con verdure

Come spuntino pomeridiano uno yogurt con un cucchiaino di miele

La cena, perché possiamo beneficiare degli effetti del sonno anche a livello di dimagrimento, dovrebbe farsi tra le 17 e le 19. Per la cena del pesce o della carne magra, ad esempio del salmone affumicato accompagnato da un contorno di verdure di stagione e una fetta di pane e della frutta secca, ad esempio una manciata di mandorle o noci senza esagerare però, perché si tratta di frutti calorici.