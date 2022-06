La dieta dell’uovo sodo per dimagrire in poco tempo è la dieta che segue Meghan Trainor, una cantante statunitense che ha fatto del suo corpo un esempio di body positive prima che questo tema diventasse così attenzionato dall’opinione pubblica. Sempre fiera delle sue curve, la sua alimentazione spesso, in vista dei concerti, prevede la dieta dell’uovo, un tipo di alimentazione che permette di perdere peso senza alterare il metabolismo.

Come funziona la dieta dell’uovo per perdere peso velocemente?

Il concetto cardine della dieta dell’uovo è utilizzare il forte senso di appetito che questo alimento riesce a dare a chi ne fa uso; sempre sotto stretta sorveglianza di un medico o un nutrizionista, questa dieta può essere affrontata diverse volte nell’arco di un anno, ma mai per periodi troppo prolungati.

La dieta delle uova consiste nel mangiare uova sode a colazione, pranzo e cena alternando con alimenti proteici come carne e pesce. La dieta delle uova sode 3 e 7 giorni funziona, può farti perdere 5 chili in una settimana, gli esperti la consigliano a chi non deve perdere troppo peso.

Meghan Trainor è una cantante americana che ha fatto del suo corpo e della body positivity un emblema per tutto il mondo; la cantante è diventata famosa a livello internazionale già con il suo singolo d’esordio “All about that bass”, canzone che trattava propriamente i problemi con il proprio corpo e l’idea che la società ha di una persona in base alla taglia. Con il tempo Meghan si è anche schierata apertamente contro il ritocco dei suoi video musicali, come avvenuto per il singolo del 2017 “Me too”, del quale la cantante fece ritirare il video perché non conforme alla realtà.

La sua alimentazione è sana e, solamente in caso di un concerto o di un evento molto impegnativo, Meghan si affida alla dieta dell’uovo per perdere qualche kg, rimanendo in forma e non alterando il metabolismo. Scopriamo come funziona il menù della giornata tipo

Le proprietà delle Uova sode

Dieta delle Uova sode, proprietà – Chiunque ha mai contato le calorie per fare la dieta si sarà accorto presto o tardi che l’uovo sembra far ingrassare, essendo ricco di grassi e molto calorico. Tuttavia, le uova sode hanno numerosi benefici per la dieta e se ne mangiamo abbastanza da non avere più appetito ci fanno dimagrire.

aiutano in caso di malattie cardiovascolari in quanto contengono molti acidi grassi.

hanno effetti positivi sul sistema nervoso grazie alle vitamine del gruppo B e alla colina.

sono ricche di vitamina D, quindi aiutano il sistema scheletrico.

grazie agli aminoacidi solforati, riducono la caduta dei capelli.

soprattutto l’albume delle uova contiene proteine di alto valore biologico.

Dieta dell’uovo sodo per dimagrire in pco tempo: esempio di giornata tipo, meù

- Colazione: uova sode (2) e un frutto

- Pranzo: pane integrale (2 fette) e un frutto

- Cena: pollo e insalata

- Gli spuntini non sono previsti, se non in forma liquida oppure con il frutto che non viene mangiato a pranzo e colazione ma nel resto della giornata.

Sono vietate espressamente bibite gassate e alcolici. La dieta, in base al vostro organismo e patologie, può essere seguita per un massimo di 8 giorni.

Quanto si dimagrisce con la dieta veloce dell’uovo?

Gli esperti che hanno messo a punto questa dieta delle uova sanno che non tutti possono perdere 5 chili in una settimana. Nel dettaglio la dieta delle uova sode sarebbe maggiormente adatta alle persone che già seguono uno stile di vita sano ma che attualmente non riescono a perdere gli ultimi 5 kg di troppo.

Perdere 5 kg in una settimana con la dieta delle uova sode funziona tuttavia è sconsigliato un uso eccessivo di uova a chi:

soffre di problemi al fegato o alla cistifellea.

diabetici (aumenta il rischio di ictus o infarto anche col consumo di 1-2 uova a settimana).

iperlipidemia grave.

Se rientri in una di queste tre categorie ti consigliamo di sperimentare un’altro tipo di dieta per perdere 5 kg, come la dieta sirt, la dieta depurativa per il fegato, la dieta dello yogurt, la dieta del riso integrale o la dieta per diabetici.

Prima di iniziare questo percorso consultatevi sempre con il vostro medico.