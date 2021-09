Dieta della banana a colazione, torniamo in forma in maniera facile senza stress per eliminare i chili di troppo, al rientro delle vacanze.

La dieta della banana o “Morning Banana Diet” è una dieta finalizzata al dimagrimento. A inventarla (nel 2008) fu Sumiko Watanabe, una farmacista di Osaka, che la sperimentò sul marito Hitoshi Watanabe facendogli perdere 16 kg. La dieta della banana a colazione arriva quindi dal Giappone. Si tratta di un regime alimentare che aiuta a perdere peso in maniera facile. Quindi se siete rientrati dalle vacanze con qualche chilo in più e volete perdere dai tre ai 5 chili, sperimentate questa dieta e seguite inostri suggerimenti

La dieta della banana a colazione per dimagrire in maniera facile

La dieta della banana arriva dal Giappone dove è molto conosciuta ed apprezzata. Promette, oltre alla perdita di peso in maniera veloce , di aumentare la consapevolezza su ciò che si mangia. Il successo internazionale di questo regime alimentare si basa sul fatto che non prevede un conteggio calorico e che non impone restrizioni eccessive. L’idea di mangiare una banana a colazione permette, secondo gli esperti che hanno messo a punto la dieta, di avere un buon apporto di zucchero e fibre. Le fibre aiutano a regolarizzare l’intestino, riducono l’assorbimento di grassi e zuccheri e permettono di prolungare il senso di sazietà. Inoltre, è un frutto ricco di minerali come il potassio che favorisce il benessere dell’apparato cardiocircolatorio. Come sempre, bisogna sottolineare che non è adatta a tutti e che prima di iniziare una dieta è sempre indispensabile rivolgersi al proprio medico.

In cosa consiste la dieta della banana a colazione?

Il "sistema dieta della banana" permette il consumo illimitato di questi frutti con acqua a temperatura ambiente o un bicchiere di latte per la prima colazione. Le scelte alimentari che riguardano il pranzo e la cena sono prive di restrizioni. E' possibile mangiare nuovamente una o più banane come spuntino tra i pasti, in caso di fame, ma non è permesso altro tipo di dolce. E' vietato mangiare oltre le ore otto di sera e il soggetto deve andare a dormire entro mezzanotte.

Come funziona la dieta

La dieta della banana al mattino prevede che a colazione si consumi una banana non acerba. Il frutto non deve essere acerbo e si deve accompagnare con dell’acqua naturale. Per completare si può aggiungere del caffè, del latte scremato o un vasetto di yogurt magro.

A pranzo e a cena si possono scegliere cereali integrali, carni e pesci magri. Se dopo la cena si ha ancora appetito si può inserire un frutto fresco.

Perché questo regime funzioni, lo ripetiamo è fondamentale cenare presto ed andare a dormire dopo quattro ore dal pasto. Inoltre, è importante bere circa due litri acqua naturale a temperatura ambiente.

E’ concesso uno spuntino pomeridiano che può comprendere frutta o dolci semplici. Invece, sono esclusi i gelati e così come è importante limitare gli zuccheri semplici. Un altro dettaglio riguarda il riposo notturno. Dormire a sufficienza permette di regolare il senso dell’appetito e di non mangiare più del necessario. Per ottenere un calo di peso, e un miglioramento dello stato di salute, si suggerisce di fare una camminata al giorno di almeno 30 minuti.

Regole della dieta della banana a colazione

Mangiare una o più banane a colazione (sono concessi fino a 4 frutti piccoli, ovvero quelli che mangiava il primo tester del metodo, oltre i quali ovviamente l'efficacia del sistema non è garantita)

A pranzo, è “consigliabile” mangiare una banana accompagnata da una piccola insalata di verdure. In realtà, anche questo pasto potrebbe essere consumato liberamente

Evitare qualunque altro alimento dolce

Bere acqua a piacimento, purché a temperatura ambiente

Consumare la cena prima delle 20:00 (la scelta alimentare è illimitata)

Se necessario, mangiare una banana negli spuntini, anche in quello serale

Andate a letto prima di mezzanotte.