Dieta della lattuga, lo schema da seguire per perdere peso

La lattuga può essere davvero ottima aiutarti a risolvere alcune problematiche, ma diventa un vero toccasana se vuoi dimagrire o restare in forma, scopriamo lo schema da seguire per perdere peso

La dieta della lattuga, con il suo apporto naturale di vitamine ed acqua aiuterà il vostro organismo ad idratarsi ed eliminare le tossine. Tante sono le verdure che possiamo consumare per avere una sana e corretta alimentazione, ma quella più indicata è la lattuga soprattutto se vogliamo perdere peso o comunque per restare in forma.

Il nome latino di questa verdura è Lactuca sativa ed è molto utilizzata soprattutto come contorno grazie alla sua peculiarità di essere compatibile con carne, pesce e molto altro. La lattuga ha davvero moltissimi benefici e di essa ne esistono molte varietà. Tra le sue proprietà possiamo anche annoverare le fibre; questa verdura infatti può essere un vero toccasana per il nostro intestino e può aiutarci, come hanno sottolineato gli scienziati di Humanitas, anche contro le flatulenze.

Tra le varietà più note sicuramente possiamo ricordare l’iceberg, quella romana e quella gentile. Anche se viene spesso consumata cruda, questa verdura è davvero ottima anche se viene cotta ed è davvero molto gustosa se mangiata insieme ad altre verdure oppressare a fagioli, lenticchie e altri legumi.

Dieta della lattuga, come funziona

La dieta della lattuga è davvero ottima se vogliamo perdere peso

Dieta della lattuga, un vero portento se hai questo problema

L’assunzione regolare di frutta e verdura è, di per sé, altamente raccomandata in qualsiasi regime ipocalorico, dieta della lattuga inclusa. Il consumo di questi specifici alimenti in modo costante apporterà benefici sia per la linea che in generale al benessere del corpo. Essendo la dieta della lattuga un insieme di norme che fa perdere chili velocemente, non può essere protratta per un tempo eccessivo. Si raccomanda di seguire questo regime alimentare per un massimo di 2 giorni in modo da riuscire ad idratare ed eliminare le tossine e ed ottenere una perdita di peso.

Chi soffre di particolari patologie o si trova in stato interessante deve necessariamente consultare il medico prima di iniziarla, perché non è adatta a tutti e quindi è sempre meglio rivolgersi prima di uno specialista.

Ciò che si raccomanda è di introdurre quanto più possibile nella propria alimentazione quotidiana, la lattuga e le mele in modo che il loro apporto calorico basso e la loro quantità elevata di nutrienti possa contribuire a saziare la fame ed a far perdere peso.

Dieta della lattuga, lo schema da seguire per perdere peso

Colazione: un caffè, una mela ed un bicchiere di latte parzialmente scremato

Spuntino: Uno yogurt magro con una mela

Pranzo: 80 gr di riso alla lattuga

Merenda: una mela

Cena: Insalata di lattuga ed una fettina di carne bianca o pesce alla piastra

Dopo cena: tisana mela e cannella

Ripetiamo sempre che si tratta di una dieta di tipo ipocalorica, che può arrecare dei problemi di salute se prolungata nel tempo. Già dopo quattro giorni rischieremmo di avvertire debolezza diffusa.

E questo perché sottoporremmo il nostro fisico ad uno sforzo eccessivo, in mancanza al contempo dei giusti valori nutrizionali da attingere dagli alimenti. Perciò non esageriamo, rispettiamo i due giorni indicati e beviamo al contempo anche due litri di acqua al giorno.