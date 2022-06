Dieta della Luna: come funziona e quanti chili si perdono

Cosa mangiare e come funziona la dieta della luna?

La cosiddetta “dieta della luna” è una dieta dimagrante e depurativa basata – come si intuisce dal suo nome – sulle fasi lunari e, in special modo, sul giorno di cambio della fase lunare. Questa dieta liquida può durare da 1 a 3 giorni al massimo e permette di perdere dai 2 ai 4 chili di peso, ma deve essere fatta una sola volta al mese scegliendo, per l’appunto, una fase lunare. Ma come funziona, nel dettaglio? Scopriamo di più in merito.

Dieta della luna, i benefici per corpo e mente

Nella scorsa giornata di ieri, 14 giugno, abbiamo assistito alla luna fragola - detta anche Superluna fragolina non perché di colore tipicamente rosato ma perché si trova al suo punto più vicino alla Terra (a darle il nome "fragola" è stata la tribù di Nativi Americani Algonchini, con l'obiettivo di indicare che le fragole di giugno erano giunte a maturazione ed erano pronte per essere raccolte a partire da questa luna piena). Bellissima da vedere - perché più grande - questa luna avrà anche dei benefici in serbo per noi.

La dieta della Luna: i benfici

Primo tra tutti, aiuterà il nostro corpo a sgonfiarsi. Per chi decide di dilettarsi con la dieta della luna, sincronizzi l'orologio dalle 13,52 di martedì 14 giugno alle 13,52 di mercoledì 15 giugno. Attenzione però: non è una dieta che fa perdere massa grassa ma che, mettendo a riposo stomaco, fegato e intestino, aiuta il corpo a eliminare le tossine in eccesso, stimolando l’attività renale nella purificazione dell'organismo.

In che cosa consiste la dieta della luna?

Promette di far perdere dai 2 ai 4 chili, seguendo il principio delle maree. La lunar diet sfrutta proprio il principio delle maree - il corpo umano è composto in media dal 65% di acqua - secondo il quale, nelle fasi lunari, è in grado di liberare il corpo del peso dell’acqua stessa. Si può arrivare a perdere dai 2 ai 4 chili di acqua in quello stesso giorno. Se volete provare a seguire la dieta della luna, si inizia alle 13:52, momento esatto in cui cambia la fase lunare, e la luna entra nella Superluna. Approfittando dell'azione sulle maree, che inizia in questo momento, si smette di assumere cibi solidi per 24 ore.

Chi decide di seguire questa dieta della durata di un giorno, dovrà bere solo acqua (almeno 8 bicchieri ma ne consigliamo molti di più), tè, tisane, spremute, succhi di frutta (senza l'aggiunta di zucchero) e centrifugati di verdura (senza l'aggiunta di condimenti).

Nei periodi di digiuno, possono essere bevuti acqua naturale e tisane.

Banditi ingredienti come caffè, sale, latte e alcool. Nei giorni successivi, per far riposare lo stomaco e permettergli di rigenerarsi al meglio, continuate a evitare grassi, dolci e carboidrati.

Il principio delle maree

Le maree avvengono per l'influenza che il Sole e la Luna esercitano sulla Terra, tramite la forza gravitazionale universale che vuole due corpi attrarsi in maniera reciproca. La Luna, nello specifico, esercita una forza di attrazione sulla Terra che si ripercuote sulla massa liquida perché questa, a differenza di quella solida, è più soggetta alle deformazioni.

La Superluna Fragola è piena di sorprese

Il merito di questa Superluna Fragola - o Strawberry Moon per dirla all'americana - va a Nettuno, pianeta di sogni e illusioni che porta la creatività. Nettuno è il pianeta che più di tutti ispira l'arte, il cinema e la musica, che desidera farci rilassare e metterci a nostro agio con l'ignoto. Questa luna non è la luna delle decisioni, piuttosto è quella in cui i pensieri volano tra un progetto e l'altro, fantasticando. Così il modo migliore per lavorare con questa energia è lasciarsi andare. Meditate, scrivete un diario, ricaricatevi attraverso i cristalli, appuntate i vostri desideri. Per la realizzazione di voi stessi attendete la luna nuova, in questa fase concentrate tutte le vostre energie sulla purificazione dell'organismo.