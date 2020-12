Dieta della mela: come depurare il corpo e perdere peso

E’ arrivato il momento per pensare più a voi e al vostro benessere partendo dalla dieta in vista delle Festività Natalizie. Da quanto tempo non disintossicate il vostro corpo? Volete perdere velocemente qualche chilo in più in poco tempo? La dieta della mela è quello che fa per voi. Se volete purificarlo dalle tossine che vi si accumulano e allo stesso tempo perdere peso. La dieta della mela è sicuramente una dieta lampo, molto efficace ma anche impegnativa. Promette di farvi perdere addirittura fino a 6 chili in soli 5 giorni. Ovviamente l'alimento principale di questo regime dietetico sono le mele. Questi frutti hanno diverse proprietà benefiche: aiutano a dimagrire, combattono il cancro, possono prevenire il diabete di tipo 2, aumentano le difese immunitarie e prevengono la formazione della cataratta. Quindi questo tipo di alimentazione, non solo vi farà dimagrire, ma migliorerà anche la vostra salute.

Cos'è la dieta della mela e come funziona?

Questa dieta dura solo 5 giorni di seguito troverete il menù e prevede di mangiare esclusivamente mele il primo giorno. Il secondo giorno, invece, dovete mangiare mele a colazione e cena, mentre a pranzo avete mele e verdure. Dal terzo al quinto giorno troverete frutta, succhi di frutta fresca, frullati vegetali, proteine e latticini con le mele, ad ogni pasto principale. Le mele sono un frutto relativamente poco calorico, infatti a seconda della loro grandezza, contengono circa 80/100 calorie al pezzo. Sono un efficace lassativo e hanno dei nutrienti benefici per il sistema nervoso. Le fibre della mela si legano alle molecole di grasso, impedendo l'assorbimento. Questo grasso viene poi espulso dal nostro organismo. Inoltre le mele riescono a dare un senso di sazietà più prolungato rispetto ad altri cibi. In generale mangiare una mela prima di un pranzo, vi fa sentire meno affamati, impedendomi di esagerare col cibo. La dieta della mela è un'opzione molto pratica ed economica, per depurarsi e perdere peso, perché richiede ingredienti accessibili a tutti. L'unica cosa che dovete prendere in considerazione è che la dieta della mela è molto restrittiva e non è consigliabile prolungare troppo. È pensata per la durata di una settimana e potreste sentirvi a corto di energie nei primi giorni. Tuttavia, darà ottimi benefici se seguita nel modo e per il tempo corretto.

Menù settimanale della Dieta della mela

Primo giorno

Il primo giorno della dieta della mela consiste nel mangiare solo mele. È il giorno in cui avrete un po’ di fame, ma anche in cui perderete più peso (circa 1,5 chili). Tuttavia, non dovete preoccuparvi dei nutrienti. Le mele sono ricche di vitamine, minerali, fibre alimentari e fitonutrienti. Non sarete nemmeno a corto di energie perché il corpo sfrutterà quella immagazzinata. Solo per questo motivo inizierete a perdere i chili in più. Colazione: 2 mele, Pranzo: 1 mela, Cena: 3 mele.

Secondo giorno

Il secondo giorno si aggiungono verdure così da non avere fame. L’olio d’oliva fornirà grassi che idratano e migliorano la qualità delle cellule. Per condire, optate per il sale marino macinato al momento. Colazione: 1 mela + 1 bicchiere di latte di soia (200 ml), Pranzo: 1 mela + insalata (2 carote, 1 piccola barbabietola, foglie di menta, olio d'oliva, sale e pepe), Cena:2 mele

Terzo giorno

Il terzo giorno della dieta della mela il corpo inizierà a ricevere proteine magre di buona qualità. Potete apportare alcune modifiche se siete vegetariani, come formaggio o tofu. Se non siete vegetariani, ma volete comunque delle alternative, usate lo yogurt al posto del prosciutto o del formaggio. Colazione: 1 mela + 2 uova strapazzate + 1 fetta di pane integrale, Pranzo: 1 mela + insalata (1 cetriolo + 1 pomodoro + ½ avocado + foglie di basilico + 30 g di formaggio + sale + pepe + olio d’oliva). Cena:1 mela + insalata (2 fette di fesa di tacchino + 2 carote + ½ tazza di broccoli cotti + sale + pepe)

Quarto giorno

Il quarto giorno questa dieta prevede maggiori quantità di carboidrati complessi. Le patate e le lenticchie forniscono fibre e preparano lo stomaco per quando mangerà di nuovo alimenti vari. Potete cambiarle con altri legumi se preferite. Il tè verde e il tè nero forniranno antiossidanti che rafforzano il corpo. Durante il corso della giornata potete bere tutto il tè che volete. Colazione: Frullato di 1 mela + 2 gambi di sedano + ½ barbabietola piccola + ½ tazza di latte di soia (125 ml), Pranzo:1 mela + zuppa di lenticchie + 1 tazza di tè nero (250 ml), Cena:1 mela + zuppa di verdure + ½ patata cotta + 1 tazza di tè verde (250 ml)

Quinto giorno

L'ultimo giorno della dieta della mela prevede più quantità e varietà di alimenti. L'idea è di preparare corpo a seguire una dieta sana in futuro. Se avete seguito la dieta consigliata, il vostro metabolismo si sarà accelerato. Ciò significa che sarà pronto a sfruttare meglio le sostanze nutritive che gli fornite. Potete sostituire le patate classiche con quelle dolci oppure con lenticchie o fagioli. Colazione:1 mela + 2 uova sode + verdure arrostite, Pranzo: 1 mela + pesce al forno + ½ patata cotta + verdure al vapore, Cena: 1 mela + 5 noci + ½ bicchiere di latte di mandorle (100 ml). Ricordate di bere molta acqua, due litri d'acqua senza eccezioni. Distribuite questa quantità durante l'arco della giornata, iniziando con un bicchiere a stomaco vuoto. Finite con un altro bicchiere d'acqua prima di dormire. Mangiate cibi sani, biologici e freschi. Cercate di evitare i surgelati, perché non avranno gli stessi nutrienti.