Dieta della pasta: il menù settimanale per dimagrire 5 kg in un mese

Quando si vuole perdere perso è fondamentale una dieta bilanciata e fare attività fisica. Seguendo questo menù è possibile però non rinunciare ai carboidrati. Il consiglio resta sempre quello di non affidarvi al fai da te, ma di rivolgervi ad un medico. La pasta non è necessariamente un nemico della linea: basta fare attenzione ad esempio alla quantità delle porzioni, alla frequenza con cui mangiarla e ai condimenti. Naturalmente ci sono delle regole da dover tenere bene a mente nella Dieta della Pasta. Scopriamolo insieme

La dieta della pasta per dimagrire 5 kg in un mese

Finalmente è arrivato ciò che tutti speravamo, ovvero la dieta della pasta per dimagrire fino a 5 kg in un mese! Una dieta interessantissima e ragionevole: pasta sempre, nel cappuccino al mattino, sulla pizza, frullata da bere al posto dell’acqua, come base delle crostate alla Nutella.

Come funziona la dieta della pasta?

Passiamo al dunque, ovvero spiegando come funziona la dieta della pasta: si basa sull’assunzione di 80 g di pasta una volta al giorno tutti i giorni, per quattro settimane ovvero circa un mesetto. Assumere quotidianamente una porzione media di pasta, infatti, conterrebbe il cortisolo conosciuto come ormone dello stress, migliorando l’umore e le prospettive in fase di dieta. Ovviamente a te la scelta sul formato di pasta.

Le regole della dieta

Ci sono una manciata di regole che davvero cambiano le carte in gioco, semplicissime da seguire e da mantenere come abitudine fissa aldilà della dieta o no:

1 La cottura della pasta dovrebbe essere al dente, in quanto più digeribile. Ecco qualche informazione in più sulla cottura;

2 Una volta scolata, è bene sciacquare la pasta: si eliminano in questo modo ulteriori amidi che aumenterebbero più del necessario il picco glicemico;

3 Il pasto durante il quale si consuma la pasta non dovrebbe prevedere anche le proteine. Queste possono essere consumate durante l’altro pasto principale della giornata;

4 La dieta della pasta prevede 5 pasti al giorno, vietato saltarne anche solo uno;

5 La quantità di pasta prevista è di 70-80 g al massimo;

6 Abbinare verdure e pasta sarebbe un ulteriore aiuto;

7 La pasta da scegliere è quella integrale: non perché sia meno calorica come scrivevo poc’anzi, ma perché è più completa da un punto di vista nutrizionale, per vitamine e fibre; inoltre, proprio la fibra provvede ad un rilascio di zuccheri più graduale rispetto alla pasta non integrale.

Dieta della pasta :Menù settimanale per perdere 5 chili in un mese

Lunedì - Colazione: un caffè (no d’orzo), uno yogurt intero, frutta fresca.

Spuntino: una manciata di mandorle o nocciole

Pranzo: 80 g di pasta integrale, con una verdura a piacere

Merenda: un frutto

Cena: pollo ai ferri, verdure a piacere, poco pane o gallette

Martedì - Colazione: caffè, latte di mandorla, fiocchi di mais

Spuntino: un frutto

Pranzo: legumi e verdure, con poco pane o gallette

Merenda: un frutto fresc.

Cena: 80 g di pasta integrale con verdure a piacere

Mercoledì - Colazione: te, frutta fresca, yogurt greco 0% di grassi

Spuntino: nocciole o semi di zucca, una manciata

Pranzo: 80 g di pasta integrale con verdure crude

Merenda: un frutto

Cena: pesce al forno, verdure, grissini o poco pane

Giovedì - Colazione: caffè d’orzo, un bicchiere di latte anche vegetale (meglio non di riso), un paio di biscotti secchi

Spuntino: succo di frutta

Pranzo: 80 g di pasta integrale con verdure cotte o crude

Merenda: un paio di noci e mela

Cena: zuppa di legumi con poco pane o crostini

Venerdì - Colazione: caffè, uno yogurt intero, cereali

Spuntino: un centrifugato o un succo di frutta senza zucchero.

Pranzo: salmone, verdure a piacimento, poco pane integrale

Merenda: un frutto fresco.

Cena: pasta di grano saraceno, verdure cotte

Sabato - Colazione: caffè decaffeinato, latte, fette biscottate integrali.

Spuntino: succo di frutta

Pranzo: 70 g di pasta integrale e insalata

Merenda: frutta

Cena: libero (ma contenuto. Ad esempio, un hamburger)

Domenica - Colazione: caffè o tè, yogurt intero, cereali o una manciata di frutta secca

Spuntino: centrifugato

Pranzo: pasta integrale e verdure a piacimento

Merenda: un frutto fresco.

Cena: uova, con verdure e poco pane integrale

Come condire la pasta

Al bando tutti i sughi più buoni e attraenti. Niente burro, gricia, meatballs, amatriciana, carbonara… Ecco come condire la pasta durante la dieta della pasta:

Aglio, (poco) olio e peperoncino fresco;

Pomodoro fresco scottato;

Passata di pomodoro e basilico, con soffritto a secco (senza olio, ma facendo sudare la cipolla in un goccio d’acqua)

Con verdure crude o solo saltate

Tutto molto bello, molto sano, healthy. Ma io vorrei comunque affogare in una piscina di spaghetti come l’ottuagenaria di Patch Adams.