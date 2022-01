Dieta della pasta: lo schema completo per perdere 4 chili in 7 giorni

Diteci che non pensavate di potere dimagrire con la dieta a base di pasta eppure si. Si può perdere peso calibrandola in maniera sana ed equilibrata. Vediamo nello specifico di cosa si tratta e il menù settimanale per perdere peso, fino a 4 chili in sette giorni

La dieta della pasta è una vera rivelazione, non vi aspettate però di trovare un menù settimanale interamente ed esclusivamente a base di pasta ma, differentemente da quello che tutte pensano, la pasta deve necessariamente essere presente all’interno di un regime alimentare sano ed equilibrato. Oggi scopriremo come includerla nei nostri pasti quotidiani e sentirci meglio.

Dieta della pasta: una vera rivelazione, come perdere 4 chili in sette giorni

Si tratta di un regime alimentare razionale, molto interessante, che stuzzicherà non poco la vostra fantasia, non rinunceremo i cibi che più ci piacciono anzi, vedremo come inserirli in maniera corretta.

Dovete sapere che non è assolutamente la pasta a far ingrassare, ma molto altro. Le insidie sono infatti nascoste dietro a condimenti troppo elaborati, cibi grassi, ma non con grassi sani, prodotti industriali altamente raffinati.

Sfatiamo qualche mito

La pasta, soprattutto dopo la diffusione a macchia d’olio delle diete low carb, è da molti condannata e purtroppo si pensano cose errate a riguardo. Sfatiamo qualche mito:

La pasta di grano non è il male. Si dovrebbe solo scegliere con criterio, ovvero appurando che contenga almeno una concentrazione proteica del 14%

Mangiare la pasta a cena non è proibito: anzi aiuterebbe a conciliare il sonno;

Dieta della pasta, ecco alcune regole per perdere peso:

Prima di iniziare ad illustrarvi la settimana della dieta della pasta usate questi validi accorgimenti:

La pasta va mangiata senza il secondo, che andrà spostato al pasto successivo.

Ovviamente è bene anche consumare la pasta integrale, altamente benefica e un po’ meno calorica. la pasta integrale in quanto ricca di fibre, vi aiuterà a saziarvi e a favorire la motilità intestinale.

Condimenti: i condimenti devono essere leggeri, quindi perfetto un sugo pomodoro e basilico oppure con verdure o con pesce. Da evitare invece i condimenti con carne, ragù, guanciale, pancetta e salsiccia.

Questa dieta prevede una porzione di pasta una volta al giorno tutti i giorni della settimana (80 g di pasta). La pasta è un alimento che inoltre riesce a migliorare l’umore, donarci sazietà, potremmo scegliere un qualsiasi formato di pasta da consumare tutti giorni. La pasta è in cima alla catena alimentare, parte integrante della dieta mediterranea, quella suggerita da tutti i medici nutrizionisti. Anche mangiare la pasta cena non è assolutamente proibito, anzi la digeriremo meglio e ci darà una gran mano per dormire serenamente.

- la pasta dovete cuocerla al dente, risulterà più digeribile. Abbinate ad un piatto di pasta pranzo con una dose abbondante di verdure cotte o crude. La dieta della pasta è una dieta che prevede comunque 5 pasti al giorno, non dovete saltarne nemmeno uno. La quantità da consumare sono all’incirca 70/80 g. Se riuscite alternate la pasta di grano a quella integrale.

Il menù sottostante è strutturato in maniera molto generale, è bene sempre e comunque rivolgersi ad un medico nutrizionista prima di iniziare a praticare un qualsiasi regime alimentare, considerando tutti i parametri personali.

Dieta della pasta: lo schema completo per perdere 4 chili in 7 giorni

Lunedì

Colazione: 1 caffè, 1 yogurt greco, frutta fresca a scelta, 3 fette biscottate integrali.

Spuntino: 40 g di mandorle o nocciole

Pranzo: 80 g di pasta integrale con verdura a scelta

Merenda: un frutto a scelta

Cena: pollo alla piastra, verdure a scelta, 40 g di pane o gallette.

Martedì

Colazione: 1 caffè, 1 bicchiere di bevanda vegetale a scelta, 4 fette biscottate, 2 cucchiaini di marmellata.

Spuntino: 40 g di mandorle o nocciole

Pranzo: petto di tacchino in padella con 40 g di pane e insalata mista

Merenda: 1 frutto fresco

Cena: 80 g di pasta integrale con verdure a scelta

Mercoledì

Colazione: 1 caffè, 1 yogurt greco, frutta fresca a scelta, 3 fette biscottate integrali.

Spuntino: 40 g di mandorle o nocciole

Pranzo: 80 g di pasta integrale con olio e 1 cucchiaio di parmigiano

Merenda: 1 frutto

Cena: orata al forno, verdure a scelta, 40 g di pane

Giovedì

Colazione: 1 caffè, 1 bicchiere di bevanda vegetale a scelta, 4 fette biscottate, 2 cucchiaini di marmellata.

Spuntino: 40 g di mandorle o nocciole

Pranzo: 80 g di pasta integrale con verdure cotte o crude a scelta

Merenda: 1 mela

Cena: zuppa di legumi con 6 gallette di riso

Venerdì

Colazione: 1 caffè, 1 yogurt greco, frutta fresca a scelta, 3 fette biscottate integrali.

Spuntino: 1 succo di frutta senza zucchero

Pranzo: salmone alla piastra, verdure a scelta, 40 g di pane integrale

Merenda: 1 frutto fresco

Cena: pasta di grano saraceno con verdure cotte a scelta

Sabato

Colazione: 1 caffè, 1 bicchiere di bevanda vegetale a scelta, 4 fette biscottate, 2 cucchiaini di marmellata.

Spuntino: 40 g di mandorle o nocciole

Pranzo: 80 g di pasta integrale con pomodoro fresco, insalata mista

Merenda: 1 frutto a scelta

Cena: burger di carne o vegetariano, verdure a scelta, 4 gallette.

Domenica

Colazione: 1 caffè, 1 yogurt greco, frutta fresca a scelta, 3 fette biscottate integrali.

Spuntino: 40 g di mandorle o nocciole

Pranzo: 80 g di pasta di grano duro con verdure a scelta

Merenda: 1 frutto fresco a scelta

Cena: 3 uova con verdure a scelta e 40 g di pane integrale