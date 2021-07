Dieta della tiroide: gli alimenti che aiutano il metabolismo

La dieta della tiroide è utile per aiutare la ghiandola a funzionare meglio. Scopriamo quali sono gli alimenti più indicati e quali è meglio evitare per il metabolismo.

I dati parlano chiaro: oltre 6 milioni di italiani (in prevalenza donne) hanno disturbi legati alla tiroide, spesso associati a problemi di peso, di intestino e stress.

Disturbi che possono dipendere da fattori diversi, come le fluttuazioni del ciclo, la menopausa, la gravidanza, il post partum, l’andropausa, lo stress, l’assunzione di alimenti che infiammano e costringono la tiroide a svolgere un super lavoro e che non sempre, se le condizioni non sono favorevoli, riesce a fare.

La tiroide è un organo molto importante che, quando non funziona a dovere, può causare diversi problemi. Oltre all’eventuale uso dei farmaci, però, ci sono anche diversi alimenti con i quali è possibile aiutarsi, attraverso una dieta della tiroide che aiuti a sfruttarne a pieno le proprietà benefiche. Attraverso la dieta della tiroide è quindi possibile aiutare la ghiandola a mantenersi in salute e a lavorare meglio. In questo modo si potrà contare su un metabolismo migliore e su uno stato di benessere generale.

Dieta della tiroide: gli alimenti da scegliere

La tiroide è uno degli organi più controllati quando si parla di peso o di problemi legati alla stanchezza. Molte persone, infatti, pur non sapendolo, possono avere una tiroide pigra o che lavora in modo errato. Quando si appura un problema di questo genere i medici hanno diverse opzioni tra le quali scegliere.

Una di quelle più usate negli ultimi anni prevede anche una dieta della tiroide a base di alimenti giusti ed in grado di sostenere la ghiandola.

Che si tratti di stimolare la tiroide per dimagrire o di prendersene semplicemente cura, esistono infatti dei cibi notoriamente indicati per aiutarla. Tra questi, i più importanti sono:

– Cereali senza glutine come riso e teff

– Gli speudo cereali (come quinoa e amaranto)

– Il grano saraceno

– I tuberi

– Le uova

– Le carni prive di nitrati

– Il pesce fresco

– Le verdure (meglio se biologiche)

– La frutta biologica tra cui banane, fragole, pompelmo e kiwi

– Le spezie aromatiche

Ci sono poi degli alimenti che, invece, è meglio evitare o dei quali è sconsigliato abusare. Tra questi, i più noti sono:

– I cereali che contengono glutine

– Il miglio

– I latticini

– La soia

– Il caffè

– Gli zuccheri raffinati

Dieta della tiroide: come seguirla

E’ necessario rivolgersi prima al proprio medico ed eseguire una serie di esami e screening specifici che permettano di capire qual è la situazione reale in cui si vive. Per poter seguire una dieta precisa ed in grado di dare aiuto alla tiroide è importante avere una diagnosi certa. Per questo motivo, in caso di dubbi, è importante rivolgersi al proprio medico e svolgere gli esami richiesti. La tiroide, infatti, può portare diversi problemi a volte anche opposti tra loro. Si può soffrire di ipotiroidismo o di ipertiroidismo ed in tal caso quantità e frequenza con cui scegliere determinati alimenti cambia anche di molto. Poter scegliere tra gli alimenti giusti e sapere quali fanno bene alla tiroide è comunque utile per non sovraccaricarla e per farla funzionare al meglio in assenza di problemi che richiedano visite mediche.