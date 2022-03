Dopo le grandi abbuffate di questo periodo, con le tentazioni legate anche ai dolci di Carnevale, è il momento di rimettersi in forma. C’è un percorso alimentare molto particolare: la dieta delle arance sta stupendo tutti. Forse non tutti lo sanno, ma esiste una dieta delle arance che vi permette di ritornare in forma in poco tempo: seguitela e non ve ne pentirete.

L'arancia è conosciuta come un frutto molto benefico per la salute, poiché oltre alle sue proprietà depurative ha anche un grande potere antiossidante ed è molto, molto, efficace nella perdita di peso. Vediamo insieme il menù della nostra dieta basata su questo frutto miracoloso

Dieta delle arance perfetta è una dieta di stagione perfetta per dimagrire, scopri il menù brucia grassi che ti farà tornare in forma

Dieta delle Arance, il menù per perdere 5 kg e tornare in forma

In questo particolare periodo dell’anno, l’arancia è sicuramente uno dei frutti più acquistati e consumati dagli italiani. Dal sapore inconfondibile, viene assimilata in due diversi modi: o mangiata spicchio per spicchio, o trasformata in un succo dissetante.

Secondo alcuni studi, questo alimento è nato dall’incrocio del pomelo e del mandarino: poco importa, poiché si trovano alberi nel nostro continente da diversi secoli. Le proprietà e i benefici di questo frutto sono semplicemente fantastici.

Innanzitutto l’arancia apporta pochissime calorie all’organismo: 40 kcal per ogni 100 grammi di prodotto. E’ composta per il 90% da acqua ed è ricchissima di vitamine (C,B e P). Alleate nella lotta contro l’influenza (per l’alta presenza di vitamina C che rinforza il sistema immunitario), sono anche importanti per proteggere occhi e vista. Regolano inoltre l’assorbimento dei zuccheri e delle proteine, abbassano il colesterolo e stimolano il metabolismo. L’arancia è inoltre riconosciuta per le sue proprietà antiossidanti: non a caso sono ottime per combattere l’invecchiamento cellulare.

Dieta delle arance per dimagrire: come tornare in forma con il menù per perdere fino a 5 kg.

Questo particolare regime alimentare prevede l’assunzione di 1400 calorie giornaliere. In una settimana si perderà dai 3 ai 4 kg, anche 5 se abbinerete esercizio fisico e sport.

- Per colazione, potete tranquillamente bere un succo d’arancia (ovviamente fresco, quello industriale ha delle aggiunte e apportano più calorie). Accompagnatelo con due fette di pane integrale tostato con un po’ di formaggio spalmabile.

- Per spuntino, una bella spremuta d’arancia senza zucchero. A pranzo, invece, optate per un’insalatona aggiungendo del tonno al naturale, mezza arancia e qualche oliva. Sostituite il tonno, in alternativa, con pollo o con albume di uova.

- Due volte alla settimana pranzate con 50 grammi di pasta integrale (o con riso integrale) condendo il tutto con alimenti come zucchine e aggiungendo mezza arancia e una piccola porzione con fonte di proteine come carne, pollo o bresaola).

- Per merenda, o una spremuta d’arancia o una piccola porzione di macedonia. La cena è un momento importantissimo della giornata ma ricordate di non appesantirvi. Optate per pesce grigliato, verdure arrostite e un’arancia.

In alternativa, sostituite il pesce con pollo, carne magra, formaggio magro, due uova o del tofu (non quello in scatola).

Quando scegliete di seguire una dieta, consultate sempre un parere medico o quello di uno specialista: per perdere peso, bisogna tenere sotto controllo diversi valori e bisogna ovviamente conoscere il vostro fabbisogno giornaliero e/o il vostro deficit calorico.

Pro e contro della dieta delle arance

Questa dieta è abbastanza bilanciata, tanto da poter essere seguita se solo per una settimana. Protrarla più a lungo potrebbe portare ad un rallentamento del metabolismo, cosa che alla lunga invece di far perdere peso porterebbe ad accumularne di nuovo.

Una volta terminata la settimana, si potrà tornare ad un’alimentazione normale, che potrebbe basarsi su questa ma con l’aggiunta di yogurt magro per gli spuntini e con l’aumento graduale delle porzioni. Per capire quanto mangiare esattamente occorre infatti trovare il giusto range nel quale non si perde peso e non se ne prende. A questo punto, sarà facile gestire la propria alimentazione, stando sempre attente a non eccedere con alimenti poco sani ma a non esagerare dal lato opposto.

Come sempre, prima di iniziare la dieta, è preferibile sentire il proprio medico curante e se possibile un nutrizionista in grado di modularla secondo le esigenze personali, aumentandone così i risultati positivi.