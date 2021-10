Dieta delle banane: il menù per perdere 3 kg in 4 giorni

Come funziona la Morning Banana Diet e i benefici, scopriamolo insieme

Esiste un metodo giapponese che - almeno sulla carta - dovrebbe consentirci di dimagrire fino a 3 chili in soli quattro giorni.

Questa dieta arriva direttamente dal Giappone ed è nota con il nome di Mornig Banana Diet. Ad ideare questo regime alimentare a basso contenuto glicemico è stato il medico giapponese Fujimoto. Egli sostiene, che oltre a far dimagrire, questa dieta sia un importante aiuto contro le malattie cardiovascolari. I vantaggi di questa dieta sono che oltre a perdere dei chili, si tratta di un regime alimentare molto semplice da seguire.

Mornig Banana Diet: come funziona?

Come suggerisce il nome stesso della dieta, la regola principale da seguire è proprio cominciare la giornata mangiando una banana a colazione. A questa possiamo accompagnare del tè, uno yogurt, un bicchiere di latte o un caffè. L'ideale sarebbe mangiare solo banane fresche e mature al punto giusto, perché quelle acerbe possono risultare indigeste.

Il pranzo e la cena dovrebbero sempre iniziare con una banana. Dopo possiamo completare i nostri pasti con alimenti come carne, formaggi magri, legumi, yogurt, verdure (spinaci, insalata).

La cena deve essere consumata entro le ore 20.00. Non ci sono limiti su quanto mangiare, basta non esagerare con il dolce che è consentito solo una volta al giorno.

Per quanto riguarda invece gli alimenti da evitare, sono banditi del tutto zucchero e il pane bianco.

Sono permessi ma molto limitatamente pasta, patate, riso e in genere i carboidrati.

Gli snack sono ammessi, ma sono da evitare gelati e prodotti da forno. Dopo cena è consentito mangiare un pezzo di frutta fresca. Inoltre, è fondamentale il riposo: bisogna dormire bene e andare a letto presto.

Bisogna poi bere tanta acqua, almeno due litri al giorno e preferibilmente a temperatura ambiente; masticare bene gli alimenti per favorire la digestione e fare una camminata al giorno. Questa dieta viene definita: “semplice, economica e senza stress”.

I benefici della banana

Ricca di antiossidanti, che aiutano a proteggere il nostro organismo dall’azione dei radicali liberi, capace di rafforzare il sistema nervoso e alleata nella perdita di peso, la banana è un frutto che dona numerosi benefici al nostro organismo. Tra i più importanti ricordiamo:

ha una funzione anti invecchiamento: la banana ha ottime proprietà antiossidanti, grazie alla presenza di flavonoidi e flavonoli in grado di prevenire e contrastare l’invecchiamento;

fa bene ai muscoli: la banana, infatti, è ricca di potassio, minerale indispensabile al corretto funzionamento del sistema nervoso, muscolare e cardiovascolare, e di magnesio, che contribuisce a rilassare i muscoli;

aiuta il buon funzionamento dell'intestino: la banana è un frutto astringente, utilissimo quindi da assumere durante episodi di diarrea, è un ottimo alleato dell’intestino pigro ed è ricca di sostanze che aiutano la digestione, migliorando anche la capacità dell’organismo di assorbire il calcio;

aumenta il senso di sazietà: grazie alle fibre vegetali;

è lo spuntino perfetto per gli sportivi: la banana, infatti, è ricca di potassio e sodio, i due minerali che vengono perduti maggiormente con la sudorazione. Inoltre, fornisce ai muscoli i carboidrati di cui hanno bisogno e il suo contenuto di antiossidanti aiuta nel recupero;

fa bene al cuore: il potassio, infatti, contribuisce a mantenere regolare il battito cardiaco e ha proprietà ipotensive, mentre il ridotto apporto di sodio aiuta a proteggere il sistema cardiovascolare dall’ipertensione;

è una buona fonte di vitamina C: una banana di media grandezza fornisce circa il 15% dell’apporto giornaliero consigliato per la vitamina C, capace di combattere i radicali liberi, aiutare a prevenire le infiammazioni, contribuire alla formazione del collagene e aiutare a mantenere in salute i vasi sanguigni;

migliora la concentrazione: il potassio, infatti, aiuta ad imparare, memorizzare meglio e ad avere una maggiore attenzione.

Dieta della bana: menù dei 4 giorni

Primo giorno

Colazione: un frullato di banana e frutta secca (preparato con: un bicchiere di latte parzialmente scremato, 1 banana, 2 noci o mandorle), the o caffè non zuccherati.

Spuntino: una banana.

Pranzo: iniziare con 1 banana, poi 125 grammi di yogurt magro con 4 cucchiai di muesli.

Merenda: uno yogurt magro, the o caffè non zuccherati.

Cena: iniziare con 1 banana, poi 100 grammi di formaggio magro o ricotta magra e 1 fetta di pane integrale.

Secondo giorno

Colazione: 1 banana e un bicchiere di latte parzialmente scremato, the o caffè non zuccherati.

Spuntino: 1 spremuta d’arancia e 1 banana.

Pranzo: 1 banana, un bicchiere di latte parzialmente scremato e 1 spremuta di agrumi a scelta.

Merenda: 1 banana e un’arancia, the o caffè non zuccherati.

Cena: 2 banane per incominciare, poi verdure cotte o crude senza limitazioni, condite con succo di limone e un cucchiaino d’olio d’oliva.

Terzo giorno

Colazione: 1 banana, 125 grammi di yogurt magro con due cucchiai di muesli, the o caffè non zuccherati.

Spuntino: 1 banana, un’arancia e 1 bicchiere di latte parzialmente scremato.

Pranzo: 1 banana per incominciare, 100 grammi di fiocchi di latte, un’insalata di finocchi condita con un cucchiaino d’olio extravergine e succo di limone, 2 fette di pane integrale.

Merenda: 1 macedonia di frutta fresca, the o caffè non zuccherati.

Cena: 1 banana per incominciare, 100 grammi di latte parzialmente scremato, 2 uova sode o alle coque, verdura cotta o cruda a volontà condita con succo di limone e un cucchiaino di olio d’oliva.

Quarto giorno

Colazione: 1 banana, un bicchiere di latte parzialmente scremato con cereali. The o caffè non zuccherati.

Spuntino: 1 spremuta d’arancia e una banana.

Pranzo: 1 banana per iniziare, 1 uovo sodo o alla coque, 1 tazza di latte parzialmente scremato e una spremuta d’arancia.

Merenda: 1 frutto di stagione a scelta, the o caffè non zuccherati.

Cena: 1 banana per incominciare, poi 100 grammi di carne bianca ai ferri (pollo o tacchino) e verdura cotta o cruda a volontà, condita con succo di limone e un cucchiaino d’olio d’oliva.

Vi ricordiamo che un po’ di movimento non guasta mai, una passeggiata di al giorno di almeno 30 minuti aiuta a sentirsi meglio e bere almeno 2 litri d’acqua naturale aiuta a depurare l’organismo.

Ricordiamo che è sempre bene rivolgersi ad un esperto nutrizionista, in particolare se soffrite di malattie, se si assumono farmaci (in particolare anticoagulanti).