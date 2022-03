Vuoi perdere peso ma non ottieni risultati? Devi assolutamente provare la dieta delle spezie, i risultati sono garantiti. Scopri come funziona la dieta delle spezie e cosa succede al tuo corpo.

Gustose e perfette per insaporire ogni piatto, le spezie sono l’ideale per dimagrire senza rinunciare al gusto. Questi alimenti infatti sono degli ottimi alleati in cucina, perché consentono di sostituire il sale, contrastando la ritenzione idrica, inoltre danno sprint al metabolismo, facendoci perdere con facilità qualche chilo. Se unite ad una dieta equilibrata e ad una costante attività fisica, le spezie sono dei brucia grassi eccezionali, perfette per tenere sotto controllo il nostro peso corporeo.

Vuoi metterti a dieta e le hai provate tutte? Prova a dimagrire con la dieta delle spezie, ecco le sette spezie che accelerano il metabolismo

Siamo entrati ufficialmente, in Primavera, almeno secondo il calendario e l’estate è ormai alle porte, quindi se non l’hai ancora fatto è il momento di correre ai ripari prima della prova costume.

Sappiamo tutti quanto sia estenuante seguire diete rigide e senza sapori. Proprio per questo motivo, oggi ti sveleremo un metodo facile e veloce che ti consentirà di dimagrire e di accelerare il tuo metabolismo.

Ovviamente per avere dei risultati efficaci ed in poco tempo è necessario seguire la dieta con costanza e determinazione. Fare dell’attività fisica ed idratarsi al meglio. Non vi preoccupate, non si tratta della solita alimentazione povera e senza cibo, al contrario potrete mangiare qualsiasi tipo di alimento, purché non sia ad alto contenuto di grassi. La novità di questa dieta sarà proprio nei suoi moltissimi sapori, infatti i protagonisti della vostra dieta, saranno le spezie.

Siete curiosi di scoprire come funziona? scopriamo insieme come funziona e quali spezie introdurre nella nostra dieta per perdere peso

Dieta delle spezie: ecco quali accelerano il metabolismo

In pochi sanno che per perdere peso e accelerare il metabolismo si può ricorre ad alcuni trucchi efficaci, come ad esempio l’utilizzo di spezie nei nostri piatti prelibati. Queste, oltre ad insaporire gli alimenti, sono in grado di smuovere il nostro organismo, il segreto sta proprio nelle loro proprietà. Ci sono alcune che sono più efficaci di altre, siete curiosi di scoprire quali sono? Eccole.

1 Zenzero- Al primo posto troviamo lo zenzero, un sapore deciso e molto particolare, ma se volte perdere peso è sicuramente la spezia più consigliata. Ma non solo, oltre ad aiutarvi nella vostra dieta, è un ottimo tocca sana per il raffreddore, nausea e gravidanza. Inoltre vi aiuterà a drenare i liquidi e a sgonfiarvi.

2 Timo- Al secondo posto troviamo il timo, anche questa ha un sapore unico ed inconfondibile, oltre ad accelerare il metabolismo, vi aiuterà a risolvere problemi gastrointestinali.

3 Curcuma- Al terzo posto troviamo la curcuma, questa spezia è un potente antinfiammatorio, ma non solo aiuta anche a ridurre l’accumulo di adipe.

4 Cumino - Il cumino, invece è al quarto posto, questa spezia è fortemente anti ossidante e detox, aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso e a sgonfiare l’addome.

5 Cannella - Al quinto posto troviamo la cannella, questa se assunta regolarmente può farci avere più energia e aiuta a perdere peso.

6 Pepe di Cayenne - Al sesto posto troviamo il pepe di cayenne, questo oltre ad accelerare il metabolismo, aiuta il nostro cervello ad essere più funzionante.

7 Cinnamomo - Infine c’è il cinnamomo, questa spezia non è conosciuta come le altre ma ha delle ottime proprietà, in primi accelera il metabolismo e aiuta nella digestione.

Ora non vi resta che correre a comparare tutte queste spezie ed introdurle in un dieta sana e bilanciata, vedrete sin da subito dei miglioramenti eccezionali.