Dieta delle uova per perdere peso

Contrariamente a quanti molti pensano, l'uovo non è un alimento che fa ingrassare anzi è proprio il contrario. Si tratta infatti di un alimento saziante che se abbiamo da dimagrire qualche chilo può aiutare a ridurre l'appetito e quindi a perdere peso. In particolare le uova hanno 3 caratteristiche che lo rendono un alimento utile per dimagrire: accelerano il metabolismo, non contengono zuccheri e hanno un basso contenuto calorico.

Si tratta di una dieta restrittiva per cui va seguita sotto controllo medico. In ogni caso questo regime dietetico non può protrarsi per più di 14 giorni ma non consecutivi, quindi la si può seguire per 7 giorni poi riprenderla dopo una pausa sempre non oltre i 7 giorni.

Dieta delle uova: come funziona?

Indubbiamente si tratta di un alimento che deve piacere perché ci saranno da mangiare dalle 4 alle 6 uova al giorno. Il concetto base è di ricavare il massimo da questo alimento altamente saziante che quindi ci aiuterà a mangiare di meno e allo stesso tempo fare il carico di energia necessario. Riguardo alle regole fondamentali di questa dieta non sono compresi gli spuntini tra i pasti principali, ad eccezione di caffè e tè sempre non zuccherati. Come in ogni dieta si raggiungono i migliori risultati se pratichiamo anche una attività fisica, basta anche passeggiare almeno 30 minuti al giorno. Vanno esclusi gli alcolici e si prevede di bere almeno 2 litri d'acqua al giorno. Non può considerarsi una dieta equilibrata, per cui il rischio di qualche carenza nutrizionale c'è, per questo è fondamentale farsi seguire da uno specialista.

Dieta delle uova: menù di esempio

LUNEDI’

Colazione: due uova sode, un caffè o tè non zuccherato e un frutto a scelta

Pranzo: due uova sode con insalata mista condita con aceto di mele. Caffè o il tè sempre non zuccherato oppure un frutto poco zuccherino

Cena: due uova sode, un’insalata di pomodoro condita con aceto di sidro di mele

MARTEDI’

Colazione: due uova sode, e un caffè o tè non zuccherato e un frutto a scelta

Pranzo: bistecca alla griglia con insalata

Cena: due uova sode, un frutto a scelta

MERCOLEDI’

Colazione: due uova sode, e un caffè o tè non zuccherato e un frutto a scelta

Pranzo: petto di pollo alla griglia, insalata di cetrioli o sedano condita con aceto di mele oppure due uova sode con insalata mista

Cena: due uova sode con spinaci e pomodori, olio e aceto di mele

GIOVEDI’

Colazione: due uova sode, e un caffè o tè non zuccherato e un frutto a scelta

Pranzo: due uova sode, del cavolfiore lesso, formaggio fresco e una fetta di pane

Cena: due uova sode, insalata di spinaci e pomodori condita con olio e aceto di mele

VENERDI’

Colazione: due uova sode, e un caffè o tè non zuccherato e un frutto a scelta

Pranzo: pesce lesso oppure alla griglia da condire con limone, una fetta di pane

Cena: del pesce fresco o in scatola con dell'insalata mista

SABATO

Colazione: due uova sode, e un caffè o tè non zuccherato e un frutto a scelta

Pranzo: bistecca oppure petto di pollo con insalata di pomodori senza olio, e un frutto scelta

Cena: macedonia di frutta di stagione

DOMENICA

Colazione: due uova sode, e un caffè o tè non zuccherato e un frutto a scelta*Pranzo: due uova in camicia o sode e spinaci in padella)

Cena: pollo arrosto senza pelle o carne arrosto, insalata di pomodori e un frutto a scelta

Dieta delle uova: controindicazioni

Si tratta di una dieta ipocalorica che esclude carboidrati e grassi, per questo è fondamentale consultare un professionista in materia quale un medico o un nutrizionista per evitare carenze alimentari. La dieta delle uova è controindicata in caso di diabete, iperlipidemia grave o se si hanno problemi al fegato o alla cistifellea.