La dieta dello yogurt è una dieta lampo con un menù che ti permette di perdere 3 kg in 5 giorni che in meno di una settimana quindi depura e sgonfia, facendo scendere l’ago della bilancia e portando numerosi benefici all'organismo e alla pelle.

Siamo arriavati già al mese di giugno è il desiderio di tutti è quello di poter arrivare alla prova costume quanto più in forma possibile, motivo per cui la dieta dello yogurt ci permetterà di ottenere in soli 5 giorni una pancia sgonfia e di essere soprattutto depurati.

Affidarsi ad una dieta d’urto è sempre una decisione estrema ma che deve essere realizzata nel momento in cui le esigenze del corpo lo permettono, come ad esempio la necessità di perdere pochi chili e farlo in breve tempo. In casi contrari consiglio è quello di affidarsi ad un nutrizionista esperto che studi il nostro caso. (ovviamente solo se non si soffre di intolleranza ai latticini, nel qual caso va evitata)

Recentemente spopola sul web e non solo, la dieta dello yogurt facile da realizzare in pochissimi giorni e che permette una perdita di peso considerevole e non solo, dato che il suo obiettivo è quello di sgonfiare la pancia e depurare l’organismo.

I benefici della dieta allo yogurt

La dieta dello yogurt fa bene non solo alla linea ma anche a un altro aspetto che ci sta particolarmente a cuore: la pelle.

Lo yogurt mette a posto l’intestino agendo sulla flora batterica e contribuendo al suo equilibrio.

Riequilibrando la flora intestinale, riesce a sgonfiare sensibilmente l’addome, a fare bruciare più grasso viscerale e a depurare l’organismo.

Dieta dello yogurt: il menù per perdere 3 kg in 5 giorni

La dieta dello yogurt, quindi, rientra tra i regimi alimentari lampo e che in meno di una settimana riescono a garantire un addome gonfio e un organismo depurato da tossine e liquidi in eccesso. L’obiettivo di questo regime alimentare e quello far scendere l’ago della bilancia e garantire al nostro corpo dei benefici considerevoli.

Infatti, la dieta dello yogurt può essere seguita per soli circa 5 giorni ma per ottenere una perdita di circa 3 kg bisogna attenersi alle regole basilari che questo regime alimentare impone fino alla fine del tempo destinato.

Il menu della giornata tipo della dieta dello yogurt

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, la dieta dello yogurt permette di perdere circa 3 kg in soli 5 giorni ma per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo seguire alla lettera il menù che questa alimentazione lampo prevede per meno di una settimana:

1- Colazione: 200 grammi di yogurt magro naturale, un cucchiaio di cereali integrali oppure alla crusca, accompagnato da tè verde o un caffè senza zucchero

2- spuntino a metà mattinata: una tazza di tè verde senza zucchero per ottenere un effetto depurante

3- merenda: frutto di stagione

4- pranzo: 300 grammi di yogurt al naturale da miscelare con insalata verde

5- cena: un minestrone di verdure e 300 grammi di yogurt Carlo ed io baci

6- spuntino prima di andare a dormire: bere una tisana e mangiare tre prugne secche.

È bene ricordare che durante questo regime alimentare, lo yogurt deve farla da padrone tra intero e greco, durante i 5 giorni alternati quanto più possibile con varie verdure a foglia verde, le quali sono in grado di garantire un’azione depurante del corpo. Infine, puntare su tisane trainanti e depuranti che vi aiuteranno più facilmente a perdere i chili in eccesso.

Quale yogurt scegliere?

Lo yogurt più indicato è quello magro, ottenuto con latte scremato e preferibilmente al naturale.

Senza aggiunta di zuccheri né di pezzi di frutta (la frutta contiene fruttosio, ossia zucchero), lo yogurt è un alimento davvero dietetico, integrabile in qualsiasi regime a restrizione calorica.

Sarebbe poi bene preferire quello che contiene fermenti lattici vivi, in particolare bifidobatteri e lattobacilli.

Questo tipo di yogurt si rivela un toccasana per la flora batterica, ripristinandola e aiutando così a depurare il corpo.



Va ricordato che prima di incominciare qualsiasi regime alimentare restrittivo è bene consultare il proprio medico