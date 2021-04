Dieta dello yogurt: il menù per rimettersi in forma velocemente. Con la dieta dello yogurt bastano un paio di settimane per avere la pancia piatta. Scopriamo come funziona questa dieta lampo dove il protagonista è lo yogurt da abbinare ad altri alimenti in particolare a frutta e verdura e quali sono i vantaggi nel seguirla.

Ci sono periodi dell’anno in cui, più di altri, desideriamo rimetterci in forma. Se volete perdere velocemente qualche chiletto accumulato, sgonfiarvi ed essere in forma, provate con la dieta dello yogurt. Che sia la prova costume o semplicemente l’avvicinarsi di una festività o di un appuntamento importante in cui si sa che si tenderà a trasgredire, la dieta dello yogurt potrebbe fare al caso vostro. Dieta d’urto per eccellenza, permette di perdere pochi chili in altrettanto pochi giorni (3 kg in 5 giorni, per essere precisi). È una dieta fast, quindi per nulla equilibrata, perciò il nostro consiglio è di non seguirla per un periodo di tempo superiore ai 5 giorni e di utilizzarla quando ci si vuole sgonfiare e depurare velocemente.

La dieta dello yogurt è una dieta facile da seguire, perché non è necessario calcolare le calorie e, pur non essendo equilibrata, apporta più di un beneficio al nostro organismo. Ovviamente, come per tutte le diete che prevedono significativi cambiamenti del proprio regime alimentare, si consiglia di consultare il medico o uno specialista prima di iniziarle.

Cos’è e come funziona la dieta dello yogurt?

La dieta dello yogurt prevede l’introduzione in tutti e tre i pasti principali della giornata di una cospicua dose di yogurt che, nei casi di intolleranza, può essere anche senza lattosio o di soia. L’aspetto importante però è che siano presenti fermenti lattici vivi come bifidobatteri e lattobacilli.

Dieta dello yogurt: : il menù per perdere peso in fretta

La dieta dello yogurt comincia consumando a colazione 200 g di yogurt bianco e senza zuccheri insieme a 40 grammi di cerali (crusca o fiocchi purché senza zucchero) e un caffè, sempre senza zucchero.

I due/tre spuntini (quello di metà mattina, la merenda e quello dopo cena in caso di fame improvvisa) possono essere un frutto, 30 grammi di frutta secca, 3 datteri o prugne o albicocche essiccate, sempre accompagnate da una tisana senza zucchero.

Per pranzo, è possibile consumare 200 g di yogurt (sempre bianco e senza zucchero) insieme a un’insalata verde, una manciata di frutta secca e altre verdure crude o cotte a piacere. A giorni alterni si consiglia di sostituire il pranzo a base di yogurt con 50 g di cereali integrali e una proteina magra, a scelta tra pesce azzurro e carne bianca.

Per cena, un minestrone di verdure (o una vellutata), 300 g di yogurt arricchito con un cucchiaino di miele e una manciata di frutta secca oppure, nel caso in cui il pranzo fosse a base di cereali e proteine, solo dello yogurt e della frutta fresca (circa due porzioni)

Come per tutte le diete, si consiglia di bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno in aggiunta a quella consumata con le tisane. Sconsigliate bevande alcoliche e gassate.

Quali sono i vantaggi della dieta dello yogurt?

I vantaggi di questo regime alimentare, che in ogni caso si consiglia di non seguire per più di un paio di settimane, sono molteplici. In primis la vostra pelle trarrà grandi benefici, tornando di nuovo lucente e morbida. Riuscirete anche a perdere peso, soprattutto se associate alla dieta attività fisica moderata. Il vostro transito intestinale sarà più regolare grazie alla presenza dei fermati lattici vivi dello yogurt che lo puliranno delle scorie rimaste.

Insomma, la dieta dello yogurt non solo vi aiuterà a sgonfiare la pancia, ma anche a sentirvi meglio, è perfetta se si ha poco tempo a disposizione per rimettersi in forma. Se cercate altre diete lampo da seguire per un breve periodo e scrollarvi di dosso qualche chilo vi consigliamo di provare la dieta dello yogurt per rimettersi in forma in poco tempo.