Dieta dello yogurt : il piano alimentare per perdere 3 kg in 5 giorni 

La dieta dello yogurt è una così detta dieta lampo che ha come alimento principale lo yogurt ma anche altri alimenti e ti permette di perdere fino a 3 chili in meno di una settimana: scopri come funziona

Se vuoi perdere peso velocemente in vista della bella stagione ma non riesci a buttare giù i kg di troppo, prova la dieta dello yogurt e vedrai subito dei miglioramenti

La dieta dello yogurt è una dieta lampo che in meno di una settimana depura e sgonfia, facendo scendere l’ago della bilancia e portando numerosi benefici all'organismo e alla pelle (ovviamente solo se non si soffre di intolleranza ai latticini, nel qual caso va evitata). Per scoprire se fa al caso vostro - sempre ricordando che prima di incominciare qualsiasi regime alimentare restrittivo è bene consultare il proprio medico

Lo yogurt è un ottimo alleato nella dieta per via delle pochissime calorie al suo interno, inoltre ha moltissimi fermenti lattici e quindi è un tocca sana per il benessere dell’intestino. Ti piacerebbe perdere peso velocemente? Ecco la dieta dello yogurt, scopriamo insieme come funziona e il piano settimanale da dover seguire per perdere peso

Sappiamo tutti quanto sia estenuante riuscire a perdere quei fastidiosi kg di troppo, spesso ricorriamo a diete drastiche e ad allenamenti sfiancanti che alla fine ci fanno perdere la voglia di continuare. Ecco perché oggi vi sveleremo Stiamo parlando della dieta dello yogurt, pensate che questa consente di perdere fino a 3 kili in 5 giorni.

Dieta dello yogurt: ecco come perdere 3 kg in 5 giorni

Come dicevamo lo yogurt è un ottimo alleato nelle diete, sia per il basso contenuti di grassi che per le fonti di vitamine e minerali. Ovviamente per fare in modo che la dieta sia efficace è necessario seguirla con costanza e determinazione, idratarsi costantemente e fare attività fisica regolarmente. Più facile ora che le giornate iniziano a riscaldarsi ed allungarsi-

Quale yogurt scegliere per la dieta?

Lo yogurt più indicato è quello magro, ottenuto con latte scremato e preferibilmente al naturale.

Senza aggiunta di zuccheri né di pezzi di frutta (la frutta contiene fruttosio, ossia zucchero), lo yogurt è un alimento davvero dietetico, integrabile in qualsiasi regime a restrizione calorica.

Sarebbe poi bene preferire quello che contiene fermenti lattici vivi, in particolare bifidobatteri e lattobacilli.

Questo tipo di yogurt si rivela un toccasana per la flora batterica, ripristinandola e aiutando così a depurare il corpo.

Ora non vi resta che provare per credere, cosa state aspettando? Correte a fare scorta di yogurt.

Ma andiamo a vedere in cosa consiste il piano alimentare che ci consentirà di perdere fino a 3 kg in 5 giorni.

Dieta dello yogurt : il piano alimentare per perdere 3 kg in 5 giorni

Lunedi: Pranzo: 300 gr di yogurt magro naturale e 200 gr di insalata verde con cetrioli e ravanelli.

Cena: minestrone di verdure, 300 grammi di yogurt magro, 2 noci.

Martedì: Pranzo: 50 gr di riso integrale con yogurt, insalata con tonno al naturale, 200 grammi di pomodoro.

Cena: 300 gr di yogurt magro al naturale e 2 frutti di stagione.

Mercoledì: Pranzo: 200 gr di pesce lesso o al vapore, insalata di carote e finocchi, cotti o crudi.

Cena: 300 gr di yogurt magro con una macedonia di frutta fresca di stagione.

dieta yogurt dimagrire

Giovedì: Pranzo: 150 gr di pesce alla griglia con succo di limone e prezzemolo, 200 gr di cavolfiore al vapore, oppure insalata di cetriolo e pasta fredda con salsa allo yogurt.

Cena: 300 gr di yogurt magro con 150 gr di frutti fresca e un cucchiaio di cereali o corn flakes, senza zucchero.

Venerdì: Pranzo: 50 gr di riso integrale conditi con asparagi al vapore e 200 gr di insalata verde; oppure pasta con salsa allo yogurt e insalata verde

Cena: 300 gr di yogurt e una macedonia di frutta di stagione e agrumi

Sabato: Pranzo: 70 g di riso condito con un cucchiaino di olio, insalata verde con frutta.

Cena: insalata con 200 gr di patate e 200 gr di carote, 100 gr di cipolla rossa

Domenica: Pranzo: verdure al forno o grigliate e mozzarella.

Cena: 200 gr di yogurt con 200 g di frutta fresca



Come in ogni dieta che si rispetti (e in generale come bisogna sempre fare), è necessario bere circa 8 bicchieri di acqua al giorno (oltre alle tisane e al tè verde sopraindicati), evitare alcolici, bibite gassate e zuccherate.