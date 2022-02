Dieta dello yogurt per dimagrire e sgonfiare la pancia

La dieta dello yogurt è un regime alimentare che possiamo seguire per un rapido dimagrimento. D'altronde lo yogurt, questo prodotto alimentare che deriva dalla fermentazione del latte ad opera di alcuni batteri appartenenti al genere Lactobacillus e Streptococcus, presenta numerosi benefici per la nostra salute. Nello specifico la dieta dello yogurt può seguirsi fino a 5 giorni, massimo una settimana, al termine della quale saranno ben visibili i risultati ottenuti. D'altronde lo yogurt è un alimento versatile per cui possiamo sbizzarrirci con molte ricette.

Dieta dello yogurt: i benefici di questo alimento

Questo alimento derivato dal latte che subisce un processo di fermentazione a causa della presenza dei fermenti lattici, ha molte proprietà benefiche per la nostra salute. Con una dieta a base di questo alimento si possono perdere fino a 3 chili in 5 giorni. Lo yogurt favorisce anche la riduzione del gonfiore addominale e la perdita di peso. I fermenti lattici ci aiutano a riequilibrare la flora intestinale. Inoltre contiene vitamine A e B, calcio (utile per la prevenzione dell'osteoporosi) proteine e aminoacidi essenziali. Anche da un punto di vista calorico, è un alimento indicato per le diete: contiene circa 120 calorie per ogni 100 grammi. Si tratta quindi di un alimento ipocalorico indicato per le diete dimagranti. Se consumato a digiuno è depurativo quindi se ne consiglia il consumo a colazione o come spuntino prima dei pasti perché ci dà una sensazione di sazietà. Lo yogurt favorisce anche la combustione dei grassi, aiuta a idratare l'organismo e a liberarci di tossine e liquidi accumulati. In commercio esistono una gran varietà di prodotti. Gli esperti consigliano l'acquisto degli yogurt che contengono i fermenti lattici, in particolar modo bifidobatteri e lattobacilli.

Dieta dello yogurt: il menù da seguire

Trattandosi di una dieta monoalimento, lo yogurt è l'alimento principe. Con questo menù è possibile perdere 3 chili in 5 giorni. Vi sono alcune costanti fondamentali in questa dieta. La colazione prevede uno yogurt magro al naturale con una tazza di tè verde o del caffè senza zucchero. Allo yogurt possiamo aggiungere dei cereali integrali. Come spuntino a metà mattina una tazza di té verde senza zucchero, nel pomeriggio un frutto di stagione. La sera dopo cena prima di andare a dormire una tisana e un frutto a scelta basta che non sia particolarmente zuccherino.

Dieta yogurt primo giorno

Appena svegli ancor prima della colazione, un bicchiere di acqua a temperatura ambiente. A colazione 300 grammi di yogurt magro al naturale, tè verde o caffè senza zucchero. A pranzo 200 grammi di insalata verde con delle verdure a scelta ad esempio cetrioli e ravanelli. A cena, un minestrone di verdure. a seguire 300 grammi di yogurt magro e due noci.

Dieta yogurt secondo giorno

A pranzo 50 grammi di riso integrale condito con una scatoletta di tonno al naturale con dei pomodorini oppure 200 grammi di yogurt magro al naturale con cereali integrali e un frutto. A cena 300 grammi di yogurt magro e cinque frutti di stagione a scelta oppure del pesce a vapore con delle verdure grigliate.

Dieta yogurt terzo giorno

A pranzo 200 grammi di pesce cotto al vapore accompagnato da un contorno verdura di stagione a scelta. A cena 300 grammi di yogurt accompagnato da una macedonia di frutta di stagione

Dieta yogurt quarto giorno

A pranzo 150 grammi di pesce azzurro cotto alla griglia condito con prezzemolo e succo di limone. Per contorno una verdura scelta. In alternativa 250 grammi di yogurt magro al naturale e una macedonia di frutta fresca. A cena 300 grammi di yogurt magro al naturale accompagnato da una manciata di cereali cornflakes e 150 grammi di frutti di bosco. In alternativa 250 grammi di yogurt magro al naturale e una macedonia di frutta fresca.

Dieta yogurt quinto giorno

A pranzo 50 grammi di riso integrale con asparagi cucinati al vapore o zucchine e 200 grammi di insalata. A cena 300 grammi di yogurt magro e una macedonia di frutta.

Dieta dello yogurt: controindicazioni

Secondo gli esperti non può definirsi una dieta equilibrata in quanto non presenta nelle giuste proporzioni l'apporto di carboidrati lipidi e sali minerali, in particolare del ferro e delle vitamine E ed K. E' una dieta da evitare per le donne in gravidanza, per chi soffre di intolleranze o allergie ai latticini. Lo yogurt invece come alimento inserito in una dieta sana e bilanciata è senz'altro indicato per i benefici che porta al nostro organismo.