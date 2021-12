Dieta depurativa dopo Natale

Dopo le abbuffate natalizie di questi giorni urge correre ai ripari. Gli eccessi alimentari in genere portano a pesantezza e gonfiore a causa dell'accumulo di tossine e liquidi. In effetti esiste tra i dietologi quella che ha acquisito quasi il valore di una massima, secondo cui non si ingrassa da Natale a Capodanno bensì da Capodanno a Natale. D'altronde durante le festività diventa difficile saper resistere a tante vivande prelibate preparate l'occasione. Non dobbiamo rinunciare al piacere della buona tavola né dopo e festività tantomeno abbracciare uno stile di vita monastico, basta mantenere un po' di equilibrio.

Cosa mangiare per tornare in forma dopo Natale?

Di seguito tanti semplici consigli. Secondo gli esperti una delle prime cose da fare è di bere più acqua per favorire i processi di smaltimento delle tossine e quindi di depurazione dell'organismo. In particolare possono venirci in aiuto anche gli infusi e le tisane, indicate allo scopo soprattutto quelle a base di zenzero, curcuma e cardo mariano che stimolando la diuresi ci aiuteranno a smaltire le tossine.

L'accorgimento più importante secondo gli esperti è di puntare su piatti che ci saziano ma senza appesantirci.

Facciamo pasti dalle porzioni contenute ma frequenti. Diamo la preferenza agli alimenti che contengono fibre, quindi in particolare verdura e frutta perché ci fanno raggiungere prima il livello di sazietà. Assicuriamoci un buon apporto proteico derivante principalmente da carne legumi uova e derivato dal latte. Da ridurre al minimo i dolci e i grassi animali e i condimenti, in particolare possiamo sostituire le salse caloriche con spezie erbe aromatiche aceto olio e limone.

Rinunciamo ai cibi già pronti che spesso contengono grassi e zuccheri in eccesso, agli alimenti trasformati, agli alimenti confezionati quali snack e merendine. Evitiamo anche salumi e formaggi stagionati che hanno un elevato contenuto lipidico. Nei primi giorni dopo le feste potremmo essere tentati dai dolci, per contrastare queste voglie improvvise possiamo ricorrere a una manciata di frutta secca al naturale.

I carboidrati invece andranno ridotti ma non eliminati.

Preferiamo le cotture semplici per non degradare le vitamine. Sono preferibili quelle al vapore al forno al cartoccio e in pentola a pressione. Al posto dei grassi animali utilizziamo l'olio extra vergine di oliva a crudo condire gli alimenti. Così assorbiamo meglio le vitamine liposolubili (A, D, E, K). Da evitare anche le margarine che contengono grassi idrogenati e i cibi ricchi di farine raffinate come i prodotti da forno. Eliminiamo anche alcolici bevande gassate e zuccherate caffè che possiamo utilmente sostituire con centrifugati di frutta e verdure.

Beviamo circa 2 litri di acqua al giorno anche fuori dai pasti.

Via libera a minestre zuppe passati in quanto ci apportano vitamine e sali minerali e antiossidanti. La consistenza liquida rispetto ad altri alimenti ci aiuta a raggiungere prima il senso di sazietà.

Dimagrire dopo le feste: menù di una giornata tipo

A colazione: un bicchiere di acqua e limone, tisana al finocchio oppure allo zenzero e al limone, del pane tostato con un filo di olio d'oliva oppure qualche fetta biscottata con un velo di marmellata

A pranzo: sogliola al forno o branzino alla griglia e insalata mista con pompelmo e arance oppure spinaci condito con un filo di olio e limone

A cena: una insalata di ceci, farro, e pinoli, finocchi crudi conditi con olio e limone oppure del petto di tacchino e finocchi condito con olio e limone