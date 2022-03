Dieta depurativa per il fegato

La dieta depurativa è importante per preservare l'efficienza di quest'organo fondamentale per la nostra salute. L'alimentazione in effetti può venirci in aiuto perché vi sono alimenti che possono contribuire alla salute del fegato, come altri invece che possono dare problemi. La dieta disintossicante in particolare è utile per il fegato ingrossato se è causato proprio da una dieta poco corretta. Un regime dietetico di questo tipo ha come scopo l'eliminazione delle tossine dannose dal nostro organismo.

La dieta disintossicante prevede soprattutto due alimenti: frutta e verdura. Sono fondamentali in quanto si tratta di alimenti ricchi di fibre che facilitano la funzionalità intestinale, in particolare l'espulsione di sostanze tossiche mediante le feci e le urine. Oltre a ciò è necessario assumere anche le giuste quantità di liquidi. Talvolta le diete disintossicanti vengono precedute da un periodo di digiuno. Con l'eliminazione degli alimenti grassi e raffinati non è raro che nel breve periodo si riesca anche a dimagrire. Andiamo a considerare più nel dettaglio quali sono questi alimenti depurativi.

Alimenti disintossicanti per il fegato: quali sono

Come abbiamo detto, gli alimenti principali per disintossicare il fegato sono la frutta e la verdura. Per beneficiare appieno dell'effetto depurativo, per quanto riguarda la frutta gli esperti consigliano di preferire ananas prugne albicocche melograno limone mirtilli arance mandarini fragole meloni kiwi arance uva pere mele mango. Per quanto riguarda le verdure è consigliabile consumarle ad ogni pasto. In particolare le più adatte per la disintossicazione del fegato sono le seguenti: aglio cipolle (queste due hanno anche un effetto antibatterico) carciofi barbabietole e le verdure crucifere ovvero cavolfiori cavoli broccoli. Anche i legumi sono indicati per la detossificazione del fegato. Come la frutta e le verdure, sono ricchi di fibre oltre che di proteine e ferro. Vanno consumati quindi tutte le varietà di fagioli, lenticchie ceci piselli.

Cereali integrali. Gli esperti in particolare consigliano il consumo di orzo, miglio, grano saraceni riso quinoa e farro,

Tra le bevande disintossicanti vi è la limonata senza zucchero, il tè alla cannella o allo zenzero e anche l'acqua di cocco. In una dieta detox invece andranno evitati tutti gli alimenti grassi e fritti, le carni grasse, la caffeina, l'alcol. Da evitarsi anche il latte il formaggio e altri alimenti simili in quanto rallentano i processi di purificazione. Bisognerebbe poi evitare del tutto se stiamo seguendo una dieta detox, gli alimenti confezionati congelati e trasformati in quanto contengono in elevate quantità zucchero sale e grassi saturi.

Dieta disintossicante: menù di una giornata tipo

Prima di intraprenderla chiediamo consiglio al nostro medico in quanto anche questa dieta ha delle controindicazioni. Il digiuno che la precede e l'apporto calorico ridotto possono essere causa di disequilibri alimentari, affaticamento, alitosi e irritabilità.

Appena alzati un cucchiaio di succo di limone disciolto in una tazza d'acqua.

Colazione: frullato disintossicante a base di banana, 30 grammi di mirtilli, un cucchiaio di semi di lino macinati e un cucchiaio di miele.

A pranzo dell'insalata di pollo con pomodorini, fagioli, pecorino e peperoni gialli.

Come spuntino un frutto a scelta.

A cena una zuppa di pollo con verdure oppure un merluzzo o orata al forno e verdure al vapore.