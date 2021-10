Dieta detox : 10 ricette di frullati per perdere peso in 10 giorni

La dieta detox a base di frullati è green & detox, con lo scopo di eliminare le tossine, depurare l'organismo e riprogrammare le papille gustative che da questo momento in poi inizieranno a desiderare solo cibi salutari e naturali. Se ti senti appesantita dopo un weekend all'insegna del cibo e vuoi depurarti, una dieta detox a base di smoothie e frullati è proprio quello che fa al caso tuo. Ecco tutto quello che devi fare per seguire questa dieta per dieci giorni!

Come funziona la dieta detox con i frullati verdi?

Spesso ci si ritrova ad ingerire una quantità di cibo maggiore di quella a cui si è generalmente abituati e il primo istinto è quello di trovare un modo per smaltire. Consigliato è sempre il movimento e l’attività fisica e la giusta idratazione: un buon allenamento è la soluzione a tutti gli sgarri dati da un'occasione o un momento di fame improvvisa. Una valida alternativa, però, è rappresentata da una dieta detox per purificarsi.

Perché il metodo funzioni è necessario mettere in conto un cambiamento nello stile di vita che non coinvolge solo l'alimentazione, ma anche la presenza di una buona dose di attività fisica. Alla base della dieta detox proposta ci sono ortaggi a foglia verde, frutta e acqua, il tutto da assimilare in gustosi frullati, i famosi smoothie che stanno spopolando nell'ultimo periodo. Questo programma aiuta a perdere peso in maniera consistente a seconda delle necessità (dai 4 ai 7 kg), recuperado così energie e migliorando la salute. Sarebbe consigliato sostituire ogni pasto con uno smoothie, per un totale di tre frullati al giorno, sostenuti però da spuntini, tisane e soprattutto una grande dose d'acqua. C'è anche la possibilità di adottare questo programma in maniera più soft, con due frullati, rispettivamente in sostituzione del pranzo e della cena, unito a un pasto leggero come può essere un'insalata mista, verdure saltate in padella o pollame al forno. Come spuntino, invece, sono consigliati i frutti di stagione come le mele ma anche verdure come sedano, carote e cetrioli, nonché una manciata di frutta secca o semi.

Cibi da evitare durante la dieta detox

Durante il programma, però, dovrai dimenticarti di zucchero bianco, carne rossa, latticini e formaggi, alcolici, caffè, bibite zuccherate, cibi fritti e carboidrati raffinati, dunque pasta, pane, dolci.

Dieta deto: 10 ricette di frullati per 10 giorni

Se l'obiettivo primario è quello di perdere peso in poco tempo, questo programma fa al caso tuo. In soli 10 giorni otterrai i risultati sperati, con 10 ricette di gustosi smoothie di cui non riuscirai più a fare a meno, scopriamo le ricette

Cibi disintossicanti: gli alimenti per la dieta detox

Giorno 1: Il primo giorno del programma vede protagonisti ortaggi verdi e frutti misti. La ricetta prevede: 3 manciate di spinaci; 2 tazze di acqua; 1 mela senza torsolo; 1 tazza di mango sbucciato e tagliato a pezzi; 1 tazza di fragole; 1 manciata di acini d’uva senza semi; 1 bustina di dolcificante a base di stevia (aggiungerne altro se necessario); 2 cucchiai di semi di lino in polvere. Facoltativo a seconda delle proprie esigenze e preferenze è possibile aggiungere 1 misurino di proteine in polvere.

Il procedimento è semplice: basta frullare nell'acqua tutti gli ingredienti fino a ottenere un succo verde dalla consistenza cremosa.

Giorno 2: Protagonisti sono mela e fragola: 3 manciate di misticanza; 2 tazze di acqua; 1 banana; 2 mele sbucciate e senza torsolo; mezza tazza di fragole; 2 bustine di dolcificante a base di stevia (aggiungerne altro se necessario); 2 cucchiai di semi di lino in polvere. Anche in questo caso, è possibile aggiungere un misurino di proteine in polvere.

Frullare gli ingredienti fino a ottenere il classico succo verde, fino a raggiungere un composto dalla consistenza cremosa.

Giorno 3: A base di mela e mirtillo: gli ingredienti sono classici nelle diete, cioè 1 manciata di misticanza; 1 manciata di spinaci; 2 tazze di acqua; mezza tazza di mirtilli; 1 banana; 1 mela sbucciata e senza torsolo; 1 bustina di dolcificante a base di stevia; 2 cucchiai di semi di lino in polvere. Facoltativo un misurino di proteine in polvere. Ancora, frullare il composto fino a raggiungere una consistenza cremosa.

Giorno 4: A base di pesca e frutti di bosco: 2 manciate di foglie di cavolo nero; 1 manciata di spinaci; 2 tazze di acqua; 2 mele sbucciate e senza torsolo; mezza tazza di pesche sbucciate e tagliate a pezzi; mezza tazza di frutti di bosco misti; 2 bustine di dolcificante a base di stevia; 2 cucchiai di semi di lino in polvere. Anche qui c'è la possibilità di aggiungere un misurino di proteine in polvere. Il procedimento è lo stesso dei giorni precedenti.

Giorno 5: Spinaci, pesca e frutti misti sono i gustosi ingredienti a metà del programma della dieta: 3 manciate di spinaci; 2 tazze di acqua; 1 tazza di pesche sbucciate e tagliate a pezzi; 1 manciata di acini d’uva senza semi; mezza tazza di mirtilli; 3 bustine di dolcificante a base di stevia; 2 cucchiai di semi di lino in polvere. Il solito misurino di proteine in polvere facoltative e il risultato del succo verde cremoso frullato.

Giorno 6: Superata la boa della metà, ancora una volta gli spinaci saranno tuoi amici, insieme all'ananas: 2 manciate di spinaci; 2 tazze di acqua; 1 tazza di ananas sbucciato e tagliato a pezzi; 2 tazze di pesche sbucciate e tagliate a pezzi; 2 banane; mezza bustina di dolcificante a base di stevia; 2 cucchiai di semi di lino in polvere.

Giorno 7: Ananas e frutti misti per la prima settimana di dieta detox. Gli ingredienti questa volta sono: 2 manciate di misticanza; 2 manciate di spinaci; 2 tazze di acqua; 1 banana; mezza tazza di ananas sbucciato e tagliato a pezzi; mezza tazza di mango sbucciato e tagliato a pezzi; 1 tazza di frutti di bosco misti; 3 bustine di dolcificante a base di stevia; 2 cucchiai di semi di lino in polvere.

Giorno 8: Ancora una volta, spinaci e mirtilli vengono frullati nella dieta, in compagnia del cavolo nero. Il programma prevede: 2 manciate di spinaci; 2 manciate di cavolo nero; 2 tazze di acqua; 1 mela sbucciata e senza torsolo; 1 banana; mezza tazza di mirtilli; 2 bustine di dolcificante a base di stevia; 2 cucchiai di semi di lino in polvere.

Giorno 9: Il penultimo giorno di dieta detox è a base di mela e mango: 3 manciate di spinaci; 2 tazze di acqua; 1 mela sbucciata e senza torsolo; mezza tazza di mango sbucciato e tagliato a pezzi; 2 tazze di fragole; 1 bustina di dolcificante a base di stevia; 2 cucchiai di semi di lino in polvere.

Giorno 10: L'ultimo giorno con ananas e cavolo nero: 2 manciate di cavolo nero; 1 manciata di misticanza; 2 tazze di acqua; mezza tazza di pesche tagliate a pezzi; 2 manciate di ananas sbucciato e tagliato a pezzi; 2 bustine di dolcificante a base di stevia; 2 cucchiai di semi di lino in polvere.

I benefici dei frullati verdi per perdere peso

Una volta elencato il programma, è più facile comprendere il motivo per cui prende il nome di green and detox. I frullati verdi sono ricchi di principi nutritivi quali vitamine, antiossidanti, fibre, antinfiammatori, e tutti rimangono intatti perché non vengono cotti dunque alterati. Questo è il motivo per cui il verde è così preminente all'interno della dieta fin qui considerata ma anche di tutte le diete in generale: consentono una perdita di peso, dando l'energia sufficiente e depurando l'organismo, permettendo altresì alta digeribilità, oltre a presentare grande versatilità che consente di usarli in molte diverse ricette.

Dopo i primi dieci giorni di detox, è possibile creare accostamenti a proprio piacimento tra verdura a foglia verde e frutta, sulla base dei frutti di stagione ma anche e soprattutto in base alle preferenze personali.

È bene ricordare, dopo questo ricco programma detox, che queste ricette non sostituiscono il parere di un medico, che è sempre meglio consultare quando si modifica così drasticamente non solo il proprio regime alimentare, ma anche lo stile di vita nella sua totalità. Se si hanno particolari problematiche fisiche o alimentari è necessario sentire prima le direttive di un esperto.