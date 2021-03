Dieta detox 3 giorni: menù

La dieta detox è un regime alimentare che va seguito per un breve periodo, che ci aiuta a eliminare tossine e scorie. Si tratta di un regime dietetico disintossicante che ci regala un benessere generale perchè aiuta l'attività di organi fondamentali quali fegato, intestino e reni. La dieta detox dei 3 giorni in particolare è molto utile se siamo reduci da un periodo di eccessi a tavola, ad esempio dopo Natale o Pasqua. Non solo, ma è indicata anche se stiamo attraversando un periodo di stress o per i cambi di stagione oppure se abbiamo seguito terapie farmacologiche per lungo tempo. Tuttavia per ottenere i migliori risultati e prevenirne potenziali effetti pericolosi per la salute è fondamentale farsi seguire da un medico o un nutrizionista.

Esempio di menu per dieta detox di 3 giorni

La dieta detox in particolare comprende alimenti detossinanti e drenanti. In ogni caso è consigliabile non andare al di sotto delle 1200 calorie al giorno. Gli alimenti da privilegiare in questa dieta sono la frutta la verdura, le proteine nobili e quelle vegetali. Per mantenere una corretta idratazione gli esperti consigliano di bere circa 8 bicchieri di acqua al giorno. Prima di andare a dormire possiamo bere una tisana depurativa a base di ortica, carciofo, cardo mariano, genziana, tarassaco. Ricordiamo che lo scopo di questa dieta non è tanto quello di perdere peso quanto invece di purificare l'organismo, per cui si può anche perdere peso ma non è questo l'obiettivo principale della dieta.

Primo giorno

Colazione: tè verde oppure 150 ml di latte parzialmente scremato e 2 fette biscottate integrali oppure 2 gallette di mais 3 cucchiaini di marmellata di limone o arancia amara (non zuccherata)

Spuntino mattutino: frutti di bosco oppure un centrifugato di verdure

Pranzo: 150 grammi di insalata belga che ha un effetto depurativo oppure 80 grammi di riso integrale per sgonfiare l'intestino oppure una zuppa con 60 grammi di orzo e 50 grammi di ceci

Spuntino pomeridiano: una fetta di ananas fresco che ha un effetto diuretico

Cena: 150 grammi di nasello al vapore e 200 grammi di finocchi oppure 150 grammi di carne bianca alla griglia 60 grammi di pane di segale

Secondo giorno

Colazione: tè verde e 2 fette biscottate integrali oppure 2 gallette di riso e 3 cucchiaini di miele

Spuntino mattutino: un frutto a scelta

Pranzo: 80 grammi di orzo e 2 zucchine (che hanno un effetto diuretico) oppure una zuppa di riso integrale e broccoli

Spuntino pomeridiano: un frutto a scelta oppure un centrifugato di verdure

Cena: 120 grammi di pollo alla griglia accompagnato da 200 grammi di carote oppure pesce spada al forno con insalata.

Terzo giorno

Colazione: caffè d'orzo o del tè verde e 2 gallette di riso e 3 cucchiaini di marmellata

Spuntino mattutino: un frutto a scelta oppure un centrifugato di verdure

Pranzo: 150 grammi di cicoria e 80 grammi di pasta di farro oppure 60 grammi di zuppa di farro piselli e carote

Spuntino pomeridiano: latte di riso a cui aggiungere un cucchiaino di cacao in polvere oppure un centrifugato di verdure

Cena: 100 grammi di arrosto di vitello con broccoli cotti al vapore e 50 grammi di riso lessato oppure cotto al vapore