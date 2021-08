Dieta Detox: come disintossicare il corpo in 7 giorni

Fare una dieta disintossicante può essere utile in alcuni periodi dell'anno e la Dieta Detox può essere un buon modo per disintossicare il corpo e ripartire alla grande, specialmente al rientro di una vacanza o di un fine settimana dove ci si è lasciati andare e si ha esagerato a tavola. Disintossicare il corpo significa anche aumentare i livelli di energia, migliorare la Digestione e contribuire a perdere qualche chilo di troppo. Anche se può apparire come una dieta lampo (no a cereali, alcol, latte e zucchero), disintossicare non significa perdere rapidamente peso. Se ti senti appesantita e priva di energia, prova a fare una dieta detox. Bastano sette giorni di alimentazione controllata ed esercizio fisico per sentire i benefici di uno stile di vita più sano.

Sebbene il dimagrimento non sia l'obbiettivo ultimo di una dieta detox, è innegabile che seguire questo regime porta a dimagrire: l'importante è non esagerare e non protrarre questo menù per troppo tempo . L'effetto drenante con la dieta detox è garantito!

Scoprite il menù settimanale per disintossicare il corpo in sette giorni

Cosa vuol dire dieta detox?

Seguire una dieta detox, che sia di 7 o di 3 giorni, è un modo per depurare l'organismo e, quindi, per sentirci meglio. Spesso, infatti, il gonfiore addominale o la stanchezza cronica dipendono dal tipo di alimentazione che si segue: un menù troppo ricco di grassi, di zuccheri, di bevande gassate o alcol, non fa bene al corpo. Ogni tanto, invece, seguire uno stile alimentare sano e depurante aiuta e purificarci, a eliminare le tossine e anche perdere peso. Una dieta detox si basa prevalentemente sul consumo di vegetali e di frutta fresca, ai quali vengono abbinate piccole porzioni di cereali (preferibilmente integrali), di frutta secca e di pesce. Un ruolo importante lo svolgono i liquidi. Durante un menù disintossicante, infatti, bisogna bere molta acqua per eliminare le tossine accumulate e contrastare la ritenzione idrica. Anche le tisane fanno molto bene, soprattutto se abbinate ad alimenti dalle proprietà rinfrescanti e depurative come lo zenzero, la menta e il finocchio.

I benefici di seguire 7 giorni di dieta detox

Si può seguire un regime alimentare detox per una settimana, oppure per più tempo (15 giorni) o anche solo per alcune giornate. L'importante è depurare l'organismo mangiando solo cibi sani, freschi, poveri di grassi, nonché molti liquidi come acqua, succhi e tisane. I benefici di seguire questa dieta sono numerosi, eccone alcuni:

1.Serve a disintossicare il corpo (soprattutto il fegato) ma regala benessere a tutto l'organismo.

2.Rende la pelle e i capelli più luminosi.

3.Contrasta la ritenzione idrica e, quindi, la cellulite.

4.Sgonfia le gambe e riduce il gonfiore addominale.

5.Si perde peso (in particolare liquidi) e ci si sente subito più leggere.

6.Si consumano cibi ricchi di antiossidanti, fibre e sali minerali.

7.Sebbene il dimagrimento non sia l'obbiettivo ultimo di una dieta detox, è innegabile che seguire questo regime porta a dimagrire: l'importante è non esagerare e non protrarre questo menù per troppo tempo.

Il menù per la dieta detox in 7 giorni

Ecco un esempio di menù di dieta detox tipo da seguire per sette giorni. Si tratta di un regime alimentare che prevede di mangiare molte verdure, condite solo con olio o aceto, nessun dolce, zero alcol e ovviamente niente caffè.

Colazione: A colazione si può bere del tè verde, delle tisane, dei succhi o delle centrifughe. Via libera a yogurt bianco, frutta e cereali integrali come la crusca di avena. Lo yogurt si può anche arricchire aggiungendo un cucchiaino di noci tritate. La colazione è forse il pasto più importante del giorno e, come insegnano i nutrizionisti, non va mai saltata.

Spuntino: Spremute di limone o di arancio, frutta. Una tazza di tisana, delle noci o delle mandorle.

Pranzo: A pranzo si consumano cereali integrali come riso, orzo, farro e quinoa insieme a grandi piatti di verdure di stagione. Ecco qualche esempio di piatto perfetto da essere consumato come pranzo leggero. Riso integrale 100grammi + tonno al naturale + verdura - Quinoa con pomodorini condita con un cucchiaino di olio - Pesce bianco + insalata+ frutta

Cena: A cena va bene privilegiare le proteine, dando la preferenza a carni bianche magre come il pollo o il coniglio. Poi si può abbinare del riso e delle verdure, da condire con olio o limone. Il pane non è del tutto vietato ma non ne va consumato più di 50 grammi al giorno. Ecco degli esempi di cena tipo da cui prendere esempio; l'importante è, come sempre, variare gli alimenti ogni giorno.

Vellutata di zucchine + semi + frutta

Salmone + verdure al vapore condite con olio do oliva+ una tazza di yogurt con mandorle

Peto di pollo + carote al vapore+ un cucchiaino di olio o di limone come condimento+ una tazza di tè