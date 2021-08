La dieta di Ornella Muti è un regime depurante e detox che libera dalle tossine permettendo di essere in forma smagliante, proprio come appare l'attrice sessantenne

I personaggi dello spettacolo devono presenziare a tantissimi eventi e ogni volta che si vedono le foto sui social sono sempre perfetti con un fisico tonico. Uno di questi è Ornella Muti che sfoggia un grande fisico nonostante i 66 anni.

Dopo avere preso in rassegna la dieta di 8/20 di Nikole Kidman e la dieta controllata di Jennifer Lopez, vediamo quale è la dieta di Ornella Muti e cosa mangia per un corpo in ottima forma.

Dieta detox di Ornella Muti: come restare stare in forma a 60 anni

Ornella Muti è ancora in perfetta forma all’età di 66 anni come svelato da un video pubblicato sul suo profilo Instagram girato dalla figlia Naike. La dieta detox ha avuto successo con l’attrice che resta una delle donne più belle di sempre. Già nel 1994 è stata eletta la più bella di sempre dalla rivista americana Class, ma ora in bikini ha messo in mostra tutto il suo fisico perfetto. Nel breve filmato è seduta sul letto senza nessun ringonfiamento alla pancia facendo invidia anche alle più giovani. Sicuramente qualche piccolo ritocco ci sarà, ma si evince che è ancora molto tonica in base all’età che ha.L’attrice riesce a mantenere questo fisico grazie alla dieta detox che segue e che mette in pratica con grande successo e ottimi risultati.

Come funziona la dieta detox di Ornella Muti?

La dieta di Ornella Muti si basa su uno stile di vita sano e ben bilanciato, come più volte ha ammesso lei stessa nelle varie interviste che ha realizzato. Un regime equilibrato che le ha permesso di perdere peso in maniera costante come si evince dalle foto che ha pubblicato in vacanza al mare sul suo profilo social. Un regime in cui non rinuncia quasi a nulla, anzi si concede dei peccati di gola che però riesce a tenere a freno con una alimentazione adeguata e tanto yoga.

Non usa condimenti come l’olio e il sale e in questo modo si mantiene in forma splendidamente. Un regime in cui bisogna ridurre il consumo dei carboidrati stando attenti a ruotare i vari alimenti senza eccedere.

Oltre a una riduzione dei carboidrati, bisogna anche limitare il consumo di zuccheri e così facendo è possibile ottenere ottimi risultati. In seguito, è molto importante seguire una dieta di mantenimento in modo da mantenere i chili che si sono persi e assicurare una buona condizione ottimale.

Dieta detox di Ornella Muti: i benefici per restare in forma a 60 anni

Per mantenere il fisico in forma, la dieta di Ornella Muti si basa su un regime detox, quindi ricco di frutta e verdura che permetta di disintossicare l’organismo e depurare il fisico dalle scorie e tossine che si tende ad accumulare, magari dopo l’estate e le tantissime cene e pranzi fuori. Per questa ragione, un regime depurante e detox può essere la soluzione ideale. Molte volte nei nostri articoli vi abbiamo illustrato la dieta detox di 3 o 7 giorni che aiuta l’organismo a depurarsi e liberarsi dalle tossine.

La dieta detox di Ornella Muti permette di depurarsi, consumando alimenti ricchi, come la frutta e la verdura che hanno al suo interno tantissimi nutrienti che aiutano a eliminare le scorie e le tossine in eccesso. Ornella Muti consuma anche spezie come la curcuma per insaporire i piatti evitando così l’uso di alimenti grassi come olio e sale. Un regime di questo tipo, quindi particolarmente equilibrato, comporta una serie di benefici e vantaggi al fisico. Infatti, dona maggiore energia e vitalità grazie al consumo di alimenti depuranti e detox. Soltanto seguendo la dieta detox di Ornella Muti è possibile migliorare anche il transito intestinale e rafforzare le difese immunitarie.

Cosa sono le tossine e perché è importante disintossicarsi

Obiettivo della dieta detox è aiutare l’organismo a liberarsi delle tossine accumulate, le tossine sono i rifiuti che si accumulano nell’organismo a causa di:

cibi non troppo sani, medicinali minerali tossici, stress, fumo, smog etc..

Se si accumulano in modo eccessivo, si possono presentarsi segnali come: stanchezza, difficoltà digestive, aumento di peso, gonfiore addominale associato a stipsi e ridotta capacità nel perdere peso.

Ecco allora che diventa necessario depurare l’organismo.

I benefici della dieta di Ornella Muti sono notevoli e si ottengono soltanto a distanza di tempo, essendo costanti nell’alimentazione e nell’attività fisica. Praticare yoga come la Muti permette, insieme a una buona dieta, di ottenere i giusti risultati e un equilibrio adeguato.

Dieta di Ornella Muti: miglior integratore

Per ottenere gli stessi risultati e la sua forma fisica, è consigliabile aggiungere alla dieta di Ornella Muti un integratore quale Piperina & Curcuma

Quando fare una dieta detox?

Non basta un’abbuffata per rendere necessaria una dieta detox. Un’alimentazione detossinante può essere invece utile se, come capita, ad esempio, durante il periodo delle feste, tra pranzi e cene abbondanti e ricchi di grassi e zuccheri, la tendenza ad eccedere, sia per quanto riguarda l’alimentazione sia l’alcool, è più costante nel tempo.

Soprattutto se si avvertono segnali come:

stanchezza senza apparente motivo

senso di pesantezza

“insolite” difficoltà di digestione

gonfiore addominale associato a stipsi

ridotta capacità nel perdere peso.