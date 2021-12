Dieta detox per perdere 3 kg e non riprenderli

Indubbiamente dopo le festività vi è bisogno di una dieta disintossicante efficace per perdere i chili che abbiamo accumulato. In particolare con la dieta detox dei 3 giorni possiamo depurare l'organismo dalle recenti abbuffate. In questo modo possiamo sgonfiare la pancia e quindi dire addio a pesantezza e gonfiori. Lo possiamo definire un regime alimentare ipocalorico, tuttavia non è squilibrato in quanto rispetta le linee guida per una corretta alimentazione. D'altronde perdere peso in effetti può rivelarsi relativamente facile, l'importante è non riprendere i chili che abbiamo perso nelle settimane seguenti altrimenti vanifichiamo quanto di buono siano riusciti ad ottenere in pochi giorni.

Dieta dei 3 giorni

Alla base di questa dieta non può che esserci l'acqua, l'elemento purificante per definizione. Pertanto gli alimenti da privilegiare in questi 3 giorni saranno la frutta e la verdura che serviranno a riattivare il metabolismo oltre che ad idratare. Un altro alleato della dieta dimagrante dei 3 giorni sono le fibre contenute nelle verdure perché non solo favoriscono il transito intestinale ma ci danno una sensazione di pancia piena e quindi siamo portati mangiare di meno.

Prima di intraprendere la dieta detox dei tre giorni e questo vale per qualsiasi altra dieta consultiamo il nostro medico di famiglia o il nutrizionista che ci saprà dire se è adatta o meno al nostro caso.

Possiamo fare a meno dei carboidrati per qualche giorno, ma non delle proteine. Riguardo alle proteine da inserire nelle diete detox vi sono diverse scuole di pensiero tra i dietologi: alcuni raccomandano le proteine di origine vegetale che derivano ad esempio dalla soia e dai legumi, altri invece suggeriscono il consumo di proteine di origine animale ad esempio uova formaggi leggeri latte scremato. Vi è poi chi predilige un apporto integrato, ovvero che comprenda entrambe purché si segua l'accorgimento di alternarle a pranzo e cena. Per essere equilibrata la dieta ci deve fornire anche un adeguato apporto energetico per affrontare con la giusta carica di energia la giornata.

Dieta dei tre giorni: menù di esempio

Primo Giorno

Colazione: un frullato di mela, kiwi e menta oppure un succo di frutta senza zucchero e del pane integrale con miele

Spuntino: un frutto a scelta oppure una tisana di betulla

Pranzo: straccetti di pollo saltati in padella accompagnati da un contorno di verza e carote crude, conditi con olio extravergine di oliva. Non aggiungere sale. Oppure un panino con prosciutto crudo sgrassato.

Merenda: un frutto a scelta

Cena: minestra di ceci bolliti oppure del pollo ai ferri accompagnata da insalata condita con un filo di olio extra vergine di oliva.

Secondo Giorno

Colazione: una tazza di tè verde o rosso oppure un frullato di banana e 3 noci, oppure un quadratino di cioccolato fondente oppure ancora una tazza di caffè d'orzo con un cucchiaio di zucchero

Spuntino: un frutto a scelta oppure una tisana di betulla.

Pranzo: un filetto di platessa bollito condito con succo di limone e prezzemolo accompagnato da un contorno di fagiolini al vapore oppure del tonno accompagnato da dell'insalata mista.

Merenda: un frutto a scelta.

Cena: un piatto si spaghetti con pomodori e basilico oppure del tofu saltato in padella con verdure miste e asparagi al vapore.

Terzo Giorno

Colazione: un frullato di mela con un cucchiaio di miele, oppure uno yogurt cereali e una tazza di caffè con un cucchiaino di zucchero

Spuntino: un frutto a scelta.

Pranzo: zuppa di legumi (lenticchie o fagioli bolliti) condita con olio extravergine di oliva ed erbe aromatiche oppure un panino con bresaola rucola e grana.

Merenda: un frutto a scelta oppure e un frullato.

Cena: filetto di manzo alla griglia accompagnato da verdura scelta oppure una spigola con spinaci lessi condita con olio extra vergine di oliva.

Dopo questi 3 giorni bisognerà seguire una dieta di mantenimento per 15 giorni in modo da non perdere i risultati ottenuti. Bevande alcoliche, fritti, carni grasse e insaccati andranno eliminati del tutto.