Dieta detox pre natalizia in che cosa consiste

Detox prima delle vacanze? Sì, sì e ancora sì. Non c'è bisogno di saltare i pasti di Natale e Capodanno per rimanere in forma. Prima e dopo le grandi tavolate, però, basta seguire delle semplici regoline detox rubate agli esperti. In palio: una pancia piatta e pelle luminosissima. Perché pensarci all’ultimo momento e non prepararsi in anticipo? Si avvicinano le festività natalizie e ovviamente il primo pensiero corre a tutte le prelibatezze che si è soliti cucinare in quei giorni speciali. Due settimane di intenso lavoro per il nostro apparato gastrointestinale ed anche per la nostra linea, messa a dura prova da leccornie non proprio ‘light’. L’idea di dover sacrificare le pietanze deliziose che caratterizzano i giorni di festa a favore di qualche chilo in meno certamente non è piacevole. Meglio cominciare immediatamente una dieta che ci accompagni fino al Natale, e mettersi sotto con l’attività fisica, in modo da presentarsi il 25 Dicembre in perfetta forma e senza sensi di colpa se si esagererà un po’ con le calorie!

Ecco perché correre ai ripari in anticipo può essere la soluzione ideale. Una dieta detox come quella che vi proponiamo è veramente alla portata di tutti e vi consentirà di eliminare tossine, liquidi in eccesso e dare anche una sferzata al metabolismo. In questo modo le lunghe sedute gastronomiche non vi porteranno come regalo aggiuntivo tanti chili in più che dopo risulterebbero certamente più difficili da gestire e soprattutto da smaltire.

Dieta detox pre natalizia: come arrivare in forma alle feste di Natale

In primo luogo è necessaria sempre una premessa, in virtù del fatto che qualsiasi dieta può apportare benefici così come causare anche problemi alla nostra salute. Qualsiasi dieta infatti, prima di essere affrontata, necessita sempre del parere di un medico. In particolar modo se soffrite di patologie preesistenti, intolleranze, allergie oppure se siete in stato interessante. Per questo motivo è importante sempre informare il vostro specialista di qualsiasi variazione della vostra alimentazione abituale. Un piccolo consulto è necessario per essere certi che la dieta che intendete seguire sia effettivamente adeguata alle esigenze del vostro corpo.

Dieta detox pre natalizia: 5 pasti al giorno

- Non saltare i pasti

- In generale quel che bisogna fare è osservare sempre il tradizionale schema dei cinque pasti tradizionali: colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena. Saltare i pasti è un errore, si finisce con il mangiare in maniera eccessiva a quello successivo, compromettendo anche la digestione. Quindi mangiate bene e lentamente, soprattutto.

Evitate il bis

Prendete consapevolezza di ciò che state mangiando, assaporando ogni boccone. In questo modo raggiungerete la sazietà più velocemente. Poi evitate il bis, se possibile.

Frutta e verdura di stagione

Inserite sempre della frutta o della verdura ad ogni pasto, condita con poco olio extra vergine d’oliva e del succo di limone ottimo per depurare l’organismo. A tavola non fatevi mai mancare 5 porzioni di frutta e verdura di stagione (lattuga, rucola, cicoria, e soprattutto cavoli e broccoli, che hanno un altissimo potere depurante). Preferite sempre frutta e verdura di stagione che, raccolte nel periodo tipico, risulteranno ancor più ricche di vitamine e sali minerali. Per garantirvi un effetto detox maggiore, ideali sono il finocchio, mele e pere, pompelmo, ananas, spinaci, cavolo e carciofi. Eliminate bevande gassate, zuccherate, dolci e fritture per qualche tempo: piccoli sacrifici che saranno ripagati dalle bontà che vi preparate a gustare senza sensi di colpa!

Pasta e pane integrale

Preferite la pasta ed il pane integrale ed i cereali che possono essere risolutivi anche nel caso in cui soffrite di stitichezza. Con il loro apporto di fibre vi aiuteranno ad eliminare le sostanze di scarto ed anche eventuali gonfiori.

Bere il più possibile, introducendo anche tè e tisane

Bere due litri d’acqua al giorno è necessario per apportare idratazione e favorire la diuresi, in modo da espellere i liquidi in eccesso. Sì ad infusi e tisane (in particolare quelle tisane per dimagrire), frullati e tè verde, perfetto per dare sprint al metabolismo.

Acqua calda e limone per sgonfiarsi

Il famoso canarino, il rimedio della nonna per digerire, è ideale in questo periodo pre natalizio. "All'acqua calda e al limone possiamo aggiungere della menta, dell'alloro o del rosmarino. Bevendolo avremo una sensazione di leggerezza che ci consentirà di evitare di ricorrere ai farmaci sgonfianti". Molto utili per quest'obiettivo sono anche le tisane, come quella al finocchio. "A colazione ad esempio possiamo bere anche del tè alla cannella oppure al bergamotto, o ancora il tè russo, il kombucha, una bevanda fermentata perfetta per mantenere in equilibrio il nostro intestino".

Mettete nella lista della spesa cereali integrali, legumi, probiotici e alimenti fermentati (tè kombucha, miso, kefir, tempeh e crauti), tutti cibi fondamentali per migliorare il microbioma intestinale, innalzare le difese immunitarie e perdere chili in eccesso.

Dieta detox solida: una giornata-tipo

Ecco i consigli di Simona Sironi, naturopata, per una dieta detox solida da mattina fino a sera.

- A colazione: una tazza di tè verde, latte vegetale e fiocchi di cereali integrali, una ciotola di frutta di stagione con un pizzico di cannella ed eventualmente un cucchiaino di miele, una piccola manciata di frutta secca al naturale senza sale (4-5 mandorle o noci o nocciole).

- Spuntino: un frutto o un estratto di frutta e verdura freschi.

- A pranzo: un'insalata di verdura cruda condita con un filo d'olio d'oliva extra vergine, qualche goccia di limone, proteine (a scelta tra uovo, carne bianca o pesce, legumi) abbinata a verdure e una piccola porzione di carboidrato (ad esempio riso integrale o pasta di grano saraceno). I condimenti devono essere limitati ed eventualmente sostituiti con spezie ed erbe aromatiche.

- Spuntino: un frutto o un estratto di frutta e verdura freschi.

- A cena: una zuppa condita con un filo d'olio oliva extravergine d'oliva a crudo, semi oleosi e erbe aromatiche fresche tritate. «Per tutta la giornata si potranno bere acqua naturale e tisane. Al bando i caffè (è ok solo quello d'orzo) e gli alcolici.

- Se fumi, cerca di ridurre al minimo il numero di sigarette fumate (con l'obiettivo di smettere il prima possibile!).

- Non sono ammessi dolci, dolcetti e caramelle». Vedrai che l'anno nuovo inizierà alla grande, senza sorprese sulla bilancia.