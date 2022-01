Dieta di febbraio, cosa mangiare per depurarsi e dimagrire

La dieta di febbraio aiuta a dimagrire e depurarsi in vista della prossima stagione. Comincia subito

Che ne dite di seguire la “dieta di febbraio”? Il mese è alle porte e la primavera si avvicina (beh, vogliamo pensare positivo nonostante le temperature di questi ultimi giorni…) ed è il momento giusto per rimettersi in forma e depurare l’organismo. Con la dieta di febbraio che vi proponiamo potete non solo dimagrire e quindi asciugare il fisico ma anche eliminare le tossine di troppo dal corpo. Perché la dieta di febbraio? Febbraio è un mese particolare: in questo periodo il corpo vive una transizione. Le giornate si stanno allungando e noi ci prepariamo alla bella stagione, in compenso, però, fa ancora molto freddo e quindi abbiamo l’esigenza di consumare cibi molto calorici che, appunto, ci scaldino.

Con l’arrivo di febbraio seguire un regime sano, in vista dell’arrivo della primavera, permette di eliminare i kg di troppo e di sgonfiarsi dopo le abbuffate delle feste.

In queste settimane di gennaio qualcosa è già stato fatto, molti italiani si sono infatti messi a dieta, e con la sua fine aumenta la voglia di rimettersi in forma per non dover arrivare all’estate con l’ansia di dover far tutto in velocità. Pertanto viene in aiuto uno schema alimentare che prevede piatti sani, ma in cui non si rinuncia al gusto, da seguire tuttavia tenendo presente che è bene rivolgersi in uno specialista del settore per affrontare specifiche situazioni.

Dieta di febbraio, cosa magiare per depurarsi e dimagrire

Che ne dite di seguire la “dieta di febbraio”? Il mese è alle porte e la primavera si avvicina (beh, vogliamo pensare positivo…) ed è il momento giusto per rimettersi in forma e depurare l’organismo. Con la dieta di febbraio che vi proponiamo potete non solo dimagrire e quindi asciugare il fisico ma anche eliminare le tossine di troppo dal corpo. Perché la dieta di febbraio? Febbraio è un mese particolare: in questo periodo il corpo vive una transizione. Le giornate si stanno allungando e noi ci prepariamo alla bella stagione, in compenso, però, fa ancora molto freddo e quindi abbiamo l’esigenza di consumare cibi molto calorici che, appunto, ci scaldino. Il rischio?

Ovviamente ingrassare. Ma noi non vogliamo ingrassare perché ci teniamo a presentarci al cospetto della primavera belle magre e in forma. Perché non vogliamo fare il solito errore di pensare alla dieta solo quando è troppo tardi. Quindi la dieta di febbraio è la soluzione giusta per dimagrire, accelerare il metabolismo, eliminare le tossine.

Che cosa prevede la dieta di febbraio?

Tante verdure, soprattutto verdure a foglia verde, che sono piene zeppe di vitamine e sali minerali, cioè quelle sostanze che permettono di depurare l’organismo favorendo il transito intestinale. Via libera, dunque, a cavoletti di Bruxelles, cavolo cappuccio, cavolfiore, spinaci. Perfette anche valeriana, lattuga, invidia ed erbe varie che favoriscono le funzioni del fegato. Le verdure andrebbero cotte al vapore in modo che mantengano inalterate le loro proprietà.

Il condimento perfetto per le verdure al vapore è l’olio di oliva a crudo. Se avete fame tra un pasto e l’altro evitate snack confezionati e optate per delle verdure crude, per esempio finocchio o carote. Non dimenticate di consumare anche zucca, topinambour, rapa, verza e carciofi. La dieta di febbraio prevede anche il consumo di frutta che, grazie al contenuto di vitamina C stimola il sistema immunitario. Sono perfette arance, mandarini, pompelmi e kiwi. Ma anche mele e pere

Dieta di febbraio: come funziona

Seguendo i consigli della nutrizionista è possibile iniziare febbraio con il piede giusto grazie a una dieta composta da alimenti nutrienti e gustosi. Le sue dosi sono da considerarsi ipotetiche, da adattare in base al proprio fabbisogno personale, e il giorno e la sera possono essere scambiati senza problemi.

. Lunedì:

colazione, caffè, biscotti integrali, latte parzialmente scremato;

spuntino, mela;

pranzo, pane integrale 50 g, 2 uova, insalata;

spuntino, arancia;

cena, pane 50 g, 80 g piselli, carote

. Martedì:

colazione, 1 yogurt magro, 1 cucchiaino di miele su 1 fette di pane, caffè;

spuntino, pompelmo;

pranzo, 200 g patate al vapore, 100 g bresaola, verdure a piacere;

spuntino, ananas;

cena, 200 g sgombro alla griglia, insalata, 50 g pane integrale;

. Mercoledì:

colazione, 3 fette biscottate, 2 cucchiai di marmellata, caffè;

spuntino, mandarini;

pranzo, 70 g pasta con 80 g ceci e verdure a piacere;

spuntino, banana;

cena, vellutata broccoli con 20 g parmigiano o pecorino, 50 g pane al forno;

. Giovedì:

colazione, 1 yogurt magro, 40 g cerali, caffè;

spuntino, pompelmo;

pranzo, 100 g fettine tacchino, 50 g pane di segale, bietole al vapore;

spuntino, arancia;

cena, 200 g nasello con salsa di pomodoro, verdure a piacere, 50 g pane;

. Venerdì:

colazione, 1 yogurt magro, 40 g cerali, caffè;

spuntino, pere;

pranzo, 60g cous cous, 80 g fagioli, spinaci;

spuntino, ananas;

cena, 100 g hamburger con 2 fette di pane e insalata.

. Sabato:

colazione, caffè, 4 biscotti integrali, latte parzialmente scremato;

pranzo, 70 g pasta, 100 g spigola, insalatona;

spuntino, mandarini;

cena, pasto libero

. Domenica:

colazione, 1 yogurt magro, 40 g cerali, caffè;

spuntino, pompelmo;

pranzo, 70 g risotto al cavolfiore;

spuntino, pere;

cena, 150 g pollo alla diavola , 50 g pane, crauti



Sicuramente questo periodo dell’anno è considerato il migliore per rimettersi in forma e cominciare a dedicarsi a se stessi, al proprio fisico. Il mese di febbraio è ottimo per depurare l’organismo, disintossicare le scorie e le tossine che si sono accumulate in eccesso. Una dieta che non aiuta solo a dimagrire, ma anche ad asciugare il fisico in modo che sia più snello.