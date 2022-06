Dieta di Jennifer Lopez: cosa mangiare per essere in forma a 50 anni, la popstar è molto attenta all’alimentazione.

Jennifer Lopez il 24 luglio compirà 53 anni eppure ne dimostra molti di meno, grazie alla sua bellezza prorompente e al suo fisico mozzafiato. Ma qual è il suo segreto per essere così in forma anche a questa età? Questa è la domanda che tanti fan si pongono e la risposta è molto semplice: la popstar si allena quotidianamente e poi segue una dieta bilanciata e molto controllata.

Il desiderio di essere in forma come Jennifer Lopez qualcosa che accomuna tutte le donne del mondo, dato che la popstar è annoverata come una delle donne più belle del pianeta. Ma cosa mangia ogni giorno l’artista per tenersi così in forma a 50 anni?

Sono trascorsi molti anni da quando Jennifer Lopez ha deciso di affacciarsi al mondo della musica nel tentativo di conquistare non solo una fetta di pubblico, ma il mondo intero. Obiettivo raggiunto dalla pop star protagonista della cronaca rosa internazionale e anche del panorama della musica.

Ma come fa a mantenersi in forma e con un corpo così strabiliante a 50 anni ? Cosa mangia ogni giorno Jennifer Lopez?

Questa è una delle domande più gettonate da parte dei fan di Jennifer Lopez, in particolar modo dalle donne, curiose di scoprire quali sono i segreti di bellezza della popstar al fine di riuscire ad ottenere la sua stessa forma fisica e fascino… obiettivo non difficile da raggiungere ma che richiede costanza.

È bene ricordare però che Jennifer Lopez ogni giorno dedica gran parte delle ore a disposizione a dei serrati allenamenti, necessari per garantirle una perfetta performance sul palco oltre che garantirle il fisico stratosferico quali il quale riesce a folgorare il mondo intero e con il quale si appresta a sposase il suo amato

J.Lo si concede solo raramente dei brunch a base di uova fritte, pancake, marmellata e bacon: per il resto, segue un regime alimentare molto rigido che non prevede trasgressioni.

A ogni modo la superstar è molto attenta anche alla dieta che segue nel quotidiano, cercando di prediligere pochi carboidrati soprattutto durante la settimana, e puntando tutto su piatti a base di pesce e verdure cotte. La stessa Jennifer Lopez, infatti, durante un’intervista rilasciata a People ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ho imparato l’importanza di mantenere uno stile di vita sano”.

Il menù della dieta di JLo

Uno dei pasti più importanti per Jennifer Lopez è rappresentato dalla colazione che deve sempre comunque cominciare con uno smooky realizzato a base di fragole, mirtilli, lamponi, yogurt greco, miele, ghiaccio e succo di limone.

Jennifer Lopez beve anche un bicchiere di acqua e limone la mattina, per poi proseguire con l’idratazione per tutta la giornata, bevendo almeno sette bicchieri d’acqua al giorno. Il caffè, invece, è vietato nella sua dieta, perché la cantante evita in tutti i modi la caffeina. Per ballare, Jennifer deve allenarsi molto e per reggere a questi allenamenti deve necessariamente seguire una dieta bilanciata.

Tra un pasto e l’altro si concede spunti di frutta, mandorle e noci per evitare di arrivare troppo affamata all’ora di pranzo e cena, dove predilige il pesce, il salmone è uno dei suoi preferiti, le carni magre e le verdure.

Dopo le gravidanze, la popstar si è ritrovata con circa dieci chili in più e così, per recuperare la forma fisica, ha seguito per un periodo una dieta vegana; in seguito ha introdotto di nuovo nella sua alimentazione la carne e il pesce a poco a poco, prediligendo il petto di pollo, il salmone e il branzino. Jennifer ama preparare pasti sani per tutta la famiglia: “Mangiamo un sacco di verdure verdi, come asparagi, cavoletti di Bruxelles, broccoli e cavoli – ha detto - Amo cucinare il cibo portoricano, perché è quello con cui sono cresciuta”. Nella sua dieta, dunque, non mancano braciole di maiale, riso bianco, fagioli e soprattutto verdure, l’importante è che tutto sia ben bilanciato e accompagnato da un’attività fisica costante.

A rompere senso è stata la dietista che da anni segue l’artista rilasciando la seguente dichiarazione: “Un frullato è un buon inizio per una giornata piena, la combinazione di proteine dello yogurt dei carboidrati nella frutta le darà carica energetica e soddisfazione per la mattinata”.