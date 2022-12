Meghan Markle, ex attrice e moglie di Harry, principe di Inghilterra, riesce a mantenere un fisico in forma grazie al regime che segue, scopriamo i segreti del suo fisico. Meghan, sa bene che non è facile riuscire a mantenersi sempre in forma, soprattutto quando sei sempre sulla cresta dell’onda.

Harry e Meghan Markle, proprio in questi giorni, sono al centro dell'ennesima tormenta mediatica. Questa volta, la bufera si annuncia particolarmente pesante. Voci insistenti dicono che l'ex attrice di Hollywoood dalla bellezza abbagliante avrebbe tradito il nipotino di Queen Elizabeth con la loro guardia del corpo. E che lui li avrebbe colti in flagrante, con le conseguenze che è facile immaginare. Per ora, però, nessuna risposta da parte dei diretti interessati. E noi, in tutto questo, vogliamo parlarvi della dieta di Meghan Markle. Per un semplice motivo: è assolutamente da copiare, essendo una volta tanto bilanciata, completa, attenta alla salute, planet friendly. Scopriamola insieme.

Dieta di Meghan Markle: i segreti del suo fisico

Nonostante le gravidanze, il suo fisico non ne ha risentito. Il merito è dovuto alla dieta di Meghan Markle che l’aiuta a non concedersi sgarri ed essere in forma smagliante.

La dieta di Meghan Markle, si basa su un regime e stile di vita particolarmente sano che le permette di avere un fisico tonico anche se è diventata mamma, soprattutto grazie a un programma alimentare che segue. Ha compiuto 41 anni e nonostante sia una mamma bis, continua ad avere un fisico smagliante. E’ da sempre un'appassionata di uno stile di vita salutare. L'amore per tutto ciò che è «healthy» l'ha ereditata da mamma Doria Ragland, istruttrice di yoga a tempo pieno. Così fin dai tempi del set di Suits, l'ex attrice californiana mangia bene (poche proteine animali, cibi a basso contenuto di grassi, almeno 5-6 porzioni di frutta e verdura al giorno, zero zuccheri raffinati) e si tiene in forma con grande costanza.

Ovviamente riesce a mantenere il suo fisico anche grazie a uno staff composto da nutrizionisti, personal trainer che la seguono e le permettono di non sgarrare. Il merito è anche dato dall’alimentazione che consuma.

Il suo regime è molto sano a base di ricette vegetariane, anche se si potrebbe benissimo definire una dieta pescetariana dal momento che consuma principalmente piatti a base di pesce e crostacei. Comincia la giornata con una colazione molto abbondante a base di tè al limone, porridge di avena seguita da fette di banana e frutta di stagione.

Per quanto riguarda il pranzo, Meghan Markle si concede un pasto a base di avocado toast, mentre per lo spuntino del pomeriggio, quindi della merenda non rinuncia agli smoothies, a base di prodotti green, qualiortaggi e verdure verdi in foglia, come spinaci e cicoria. Per la cena una insalata mista accompagnata da diverse verdure ovviamente biologiche.

Dieta di Meghan Markle: benefici

La dieta di Meghan Markle potrebbe anche essere definita un regime plant based, ovvero un programma alimentare che, come dice il nome, si compone di alimenti sani e freschi. Il suo stile alimentare è sicuramente da copiare, non solo per i benefici che apporta al fisico, ma anche all’ambiente e al mondo circostante.

Si tratta, infatti, di un regime molto sano, completo e ben bilanciato, oltre a essere planet friendly, quindi rispettoso nei confronti della natura e del pianeta. Il suo regime è particolarmente green, infatti si nutre di alimenti freschi, biologici e di prima scelta, proprio per cercare di mantenersi in forma senza danni alla natura e all’ambiente.

Per esempio, la colazione presente nella dieta di Meghan Markle le permette di saziarsi nel modo giusto, di darle le energie necessarie per affrontare i tanti impegni della giornata. Inoltre, essendo una colazione a base di avena e frutta di stagione sicuramente risulta essere particolarmente ricca di fibre proprio grazie al consumo di questi alimenti.

Consuma pochissima carne per uno stile di vita che sia sostenibile per l’organismo e anche per la natura. Secondo gli stessi nutrizionisti, la dieta di Meghan Markle è un regime assolutamente ottimale e vantaggioso per raggiungere un completo benessere sotto tutti i punti di vista. Un regime che presta attenzione all’ambiente e al benessere dell’ecosistema.