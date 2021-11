Dieta di novembre: il menù settimanale

Quali sono i cibi di Novembre da portare a tavola per restare in forma? Scopriamo il menù settimanale se volete perdere peso prima delle Festività

La dieta di novembre è una dieta per ritrovare la forma fisica sfruttando la frutta e la verdura di stagione. Perché è vero, novembre per molti è un mese triste e ostile, ma ci regala alcuni prodotti che possono tornarci utili per la nostra forma fisica. Quali sono i cibi da portare in tavola per restare in forma?

Dieta di novembre, ecco le verdure da portare in tavola per restare in forma

Il cavolfiore, ad esempio, è uno dei primi alimenti da tenere in considerazione per la dieta di novembre. Il suo verde acceso lo rende immediatamente riconoscibile sulle bancarelle del mercato. Fa molto bene in quanto ricco di vitamina A, B e C. Particolarmente indicato per chi soffre di anemia, è un’ottima fonte di ferro e minerali, come potassio, acido folico e magnesio. Non solo: il cavolfiore ha proprietà antibatteriche, antinfiammatorie e antiossidanti, ed è indicato in casi di diabete perché non contiene glutine.

Anche il finocchio ha molte virtù: povero di grassi, è depurativo e diuretico, oltre che ricco di fibre. Chi sta seguendo una dieta dimagrante non può farne a meno, e se assunto in forma di tisana regola la digestione.

Impensabile parlare della dieta di novembre senza menzionare il carciofo. Ricco di ferro, carboidrati e di vitamine C, contiene la cinarina, un importante principio attivo che abbassa il livello del colesterolo.Tra i tanti ortaggi autunnali va citata anche la zucca. Ricca di fibre, contiene il mannitolo, una sostanza con effetto lassativo, che permette la depurazione dell’organismo. La zucca è anche povera di calorie, e quindi è perfetta per chi è a dieta. Contiene inoltre vitamina A e Omega 3.

La frutta di stagione

Molteplici sono pure i frutti della dieta di novembre. A partire dalle castagne, ricche di carboidrati anche se a basso contenuto di grassi. Immancabili in tavola le mele, con la loro buona quantità di fibre, vitamina C e potassio. Andrebbero mangiate con la buccia, perché ha proprietà antitumorali, grazie ai flavonoidi e ai fenoli in essa contenuti.

In autunno ci sono altri grandi protagonisti, come l’uva – alimento detox e generoso in termini di antiossidanti e polifenoli – e le pere. Queste ultime sono ricche di fibre e acqua, il che le rende perfette per perdere peso senza sforzi.

Infine la melagrana, ricca di antiossidanti e di flavonoidi, sostanze dalle grandi proprietà gastroprotettive e antinfiammatorie, utili per proteggere il cuore e le arterie. Stimola la diuresi e aiuta a depurare l’organismo, dandoci una mano a perdere i chili in eccesso.

Per il menu settimanale della dieta di novembre vi proponiamo

- Colazione: da ripetere per tutta la settimana

Fette biscottate con un velo di yogurt greco, kiwi e frutta secca

Cracker integrali wasa con paté di olive, hummus di ceci e di lupino, con un grappolo di uva e due fette di fico

Lunedì

Pranzo: uova strapazzate con funghi porcini e porri, un panino di segale

Cena: spaghetti di grano saraceno con frutti di mare e verdure

Martedì

Pranzo: trancio di merluzzo con contorno di indivia, spinaci, verza, scarola, un panino di segale

Cena: zuppa di amaranto e lenticchie con contorno di broccoli e cavolfiori

Mercoledì

Pranzo: dadolata di tofu in insalata di carote, scarola e finocchio, un panino integrale

Cena: riso venere con edamame e mango e un contorno di verdure a piacere

Giovedì

Pranzo: fusilli di grano saraceno con bocconcini di pollo e ratatouille di verdure (carote, sedano, cipolle)

Cena: ricottina con contorno di fagiolini e cavolo romanesco e fette integrali Wasa

Venerdì

Pranzo: bresaola con misticanza di lattuga, rucola, radicchio e ravanello accompagnata da spicchi di pompelmo e pane tostato

Cena: zuppa di verdure (fagiolini, sedano, spinaci, cavolo verza) con orzo, farro, avena e piselli

Sabato

Pranzo: cubetti di tacchino con spicchi di carciofi, mandorle e uva sultanina accompagnati da un panino ai cereali

Cena: pasto libero, detto anche della felicità, seguito da un dolce tipico di stagione, il castagnaccio

Domenica

Pranzo: stoccafisso in umido con pane tostato e una porzione di verdure a piacere

Cena: minestrone di verdure (porri, cavolfiore, sedano, zucca) con quinoa e fagioli cannellini