Dieta dimagrante delle uova sode: lo schema per perdere fino a 5 kg

Dieta delle uova sode, con questo particolare percorso alimentare puoi perdere fino a 5 chili in appena 7 giorni.

Quando si parla di diete, tutti vorrebbero scoprire la formula magica per perdere peso in pochissimi giorni. In realtà, senza un grande lavoro (innanzitutto dal punto di vista mentale) i risultati potrebbero essere piuttosto scarsi. Per perdere perso e per rimettersi in forma bisogna lavorare tantissimo facendo anche qualche seduta di allenamento, eliminando tutti i cibi che fanno ingrassare, evitando sgarri, idratarsi a sufficenza e soprattutto scegliendo un percorso adatto alle proprie esigenze.

Per dimagrire, bisogna conoscere innanzitutto il proprio fabbisogno calorico: da questo dato così importante, è possibile ricavare il deficit calorico. Quest’ultimo altro non è che la differenza tra le calorie in entrata e quelle in uscita: bisogna introdurre nell’organismo meno calorie rispetto al proprio fabbisogno per iniziare a vedere i primi risultati. C’è una particolare dieta che sta davvero spopolando: quella delle uova sode.

Con questo particolare percorso alimentare, è possibile perdere peso piuttosto velocemente: è altamente consigliata a chi deve perdere pochi chilogrammi.

Dieta delle uova sode: dimagrisci fino a 5 kg in 7 giorni

La dieta delle uova sode è davvero particolare: permette infatti di perdere in pochissimi giorni fino a 5 Kg.

Le uova sono tra gli alimenti più famosi nel mondo intero. I tuorli sono ricchi di acidi grassi insaturi, di acidi grassi che contrastano lo sviluppo di infiammazioni (e potenzia anche il sistema immunitario), e di sali minerali. Presenti anche le vitamine, soprattutto quelle del gruppo B. Grazie alla colina, hanno un ottimo impatto sul sistema nervoso.

La dieta delle uova sode è povera di carboidrati e ricca di proteine: occhio a non esagerare, deve durare tra i 3 e i 6 giorni. Prima di iniziarla, consultate un esperto o un nutrizionista per avere ulteriori dettagli e soprattutto per sapere se potete farla.

Dieta dimagrante delle uova sode: lo schema per perdere fino a 5 kg

Lunedi:

Colazione: 2 uova sode e 1 arancia

Pranzo: 2 fette di patate dolci e 2 mele.

Cena: 1 grande porzione di insalata e pollo.

Martedì:

Colazione: 2 uova sode e 1 arancia

Pranzo: insalata di verdure verdi e pollo.

Cena: insalata di verdure, 1 arancia e 2 uova sode.

Mercoledì:

Colazione: 1 arancia e 2 uova sode.

Pranzo: formaggio magro, 1 pomodoro e 1 fetta di patata dolce.

Cena: insalata di pollo.

Giovedi:

Colazione: 2 uova sode e 1 agrumi.

Pranzo: frutta.

Cena: insalata e pollo al vapore.

Venerdì:

Colazione: 2 uova sode e un'arancia

Pranzo: verdure cotte e 2 uova.

Cena: insalata e pesce alla griglia.

Sabato:

Colazione: 2 uova sode e un'arancia

Pranzo: frutta.

Cena: pollo e verdure al vapore.

Domenica:

Colazione: 2 uova sode e 1 arancia

Pranzo: insalata di pomodori, verdure al vapore e pollo.

Cena: verdure al vapore.

Ribadiamo un concetto fondamentale: prima di cimentarsi in questo percorso alimentare, è bene consultare un dietologo o un nutrizionista. Sconsigliatissimo inoltre per chi ha problemi di fegato, ha il diabete (un consumo regolare di uova aumenta il rischio di infarti e ictus per chi ha questa patologia) e chi ha un’iperlipidemia grave.