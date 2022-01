Dieta disintossicante 3 giorni: cosa mangiare per depurarsi velocemente

Dieta Detox: come depurarsi velocemente in soli 3 giorni

Dieta Detox dei tre giorni: ti senti gonfia e affaticata? ecco come le rimuovere le scorie e le tossine smaltendo i liquidi in eccesso. Tornare in forma grazie a una dieta disintossicante da 3 giorni. Vediamo insieme come fare per ritornare in forma in soli tre giorni

Cosa è una dieta detox?

La dieta detox è un regime alimentare disintossicante, che ha un effetto anche sgonfiante e dimagrante sull'organismo.

Oltre a ciò la dieta detox è un vero e proprio gesto di benessere per tutto il corpo, perché è un buon modo di alleggerire il lavoro di fegato, reni e intestino. Questi organi, insieme a pelle e polmoni, si occupano non solo di portare nutrimento alle cellule ma anche di espellere le tossine dall'organismo.

A volte bastano pochi accorgimenti per riportare la situazione a livelli controllo. La dieta detox dei 3 giorni non è particolarmente restrittiva, è facile da seguire, ben calibrata e soprattutto varia, ricca di alimenti drenanti e detossinanti. Una dieta detox da tre giorni per sgonfiare il girovita, depurarsi ed eliminare le tossine. Un programma dietetico a effetto d’urto, molto utile per raggiungere tale obiettivo, ma non solo.

Questo tipo di alimentazione svolge un’azione detox sull’organismo molto importante. Soprattutto se svolta prima di cominciare una dieta dimagrante vera e propria, finalizzata alla perdita di peso. Vediamo di seguito come seguire una dieta detox 3 giorni e un menu d’esempio.

Dieta detox dei 3 giorni: ecco come funziona

Dopo le abbuffate natalizie è arrivato il momento di rimettersi in forma, quindi se anche tu vuoi smaltire qualche kg di troppo ti consigliamo di continuare a leggere l’articolo, oltre a rivelarti i segreti per perdere peso ti sveliamo anche una dieta detox di soli 3 giorni.

Se nell’ultimo periodo ti sei sentita più affaticata e non a tuo agio con il tuo corpo, non preoccuparti, è normale che in alcuni periodi ci si senta in questo modo, sopratutto quando non si segue un regime alimentale sano.

Capita spesso di concedersi dei pasti di sgarro, ma non deve diventare un’abitudine, il tuo corpo potrebbe risentirne sia a livello fisico che mentale. Esiste però una soluzione a questo problema: una dieta detox di solo 3 giorni, se la seguirai in modo preciso otterrai da subito degli ottimi risultati.

Vediamo nel dettaglio come funziona e cosa bisogna fare per smaltire i kg in eccesso.

Dieta detox dei 3 giorni: ecco come perdere kg in modo semplice e veloce

Lo scopo della dieta detox dei 3 giorni è quello di depurare il nostro corpo dalle scorie e tossine in eccesso così da smaltire tutti i liquidi di troppo. Così facendo ritroveremo il nostro equilibrio naturale e resteremo in forma.

Per prima cosa ti sveliamo in quali casi bisogna scegliere questo tipo di dieta e i sintomi che si manifestano quando necessiti di depurare il tuo corpo:

- Irregolarità intestinale: si può andare da un periodo più o meno lungo di stitichezza a un’alternanza di stitichezza e eccessiva mobilità dell’intestino.

- Peggioramento della salute della pelle.

- Cambiamento del colore delle urine che risulta essere più scuro.

- Aumento di stanchezza e spossatezza.

Se nell’ultimo periodo hai notato anche solo uno di questi sintomi ti consigliamo di seguire questa dieta detox, ricordiamo che a differenza delle altre diete, questa non comporta nessun rischio anche perché non prevede nessun tipo di carenza nutrizionale, quindi chiunque può seguirla.

Scopriamo nel dettaglio cosa si può mangiare durante la dieta detox:

Cibi e bevande dal potere disintossicante e depurativo come ananas, carciofi, broccoli, cetrioli, mela, uva, fagiolini e semi di lino.

Cibi e bevande ricchi di antiossidanti come pomodori, frutti di bosco (in particolare i mirtilli), kiwi, spinaci, carote, olio extravergine d’oliva e tè verde.

Cereali integrali: pane riso e pasta integrali, questi sono ricchi di fibre che potenziano l’azione depurativa e facilitano il corretto funzionamento dell’intestino.

Ricordate che è fondamentale aggiungere a questi pasti una quantità sufficiente d’acqua da assumere durante il corso della giornata. Di norma la dose consigliata è di 1,5/2 litri.

Esempio di menu per dieta detox di 3 giorni

Colazione: 1 yogurt magro con semi oleosi o mandorle e tè verde.

Spuntino: 1 frutto.

Pranzo: tonno al naturale, insalata mista con pomodorini, 2 albumi cotti.

Merenda: una manciata di semi di zucca o 3/4 noci.

Cena: 250 grammi di carne di manzo ai ferri + verdura a foglia (scarole, spinaci, bietole).

Giorno 2:

Colazione: 1 tazza di latte scremato; 1 caffè senza zucchero o tè verde; 2 cucchiai di crusca d’avena o semi di lino

Spuntino: 1 tazza di tè verde; 1 yogurt magro.

Pranzo: 1 porzione di petto di tacchino alla piastra o al vapore condito con olio, limone e origano, 150 grammi di insalata belga.

Merenda: 1 tisana drenante con succo di limone; 50 grammi di bresaola.

Cena: 1 spigola o pesce azzurro al forno con un filo d’olio extravergine di oliva, verdure e 125 grammi di frutti rossi.

Giorno 3:

Colazione: 2 gallette di riso o 2 fette biscottate integrali con 3 cucchiaini di miele.

Spuntino: 1 pera.

Pranzo: 150 grammi di germogli, 80 grammi di orzo al vapore e 2 zucchine.

Merenda: 1 budino di soia o yogurt magro.

Cena: 120 grammi di pollo alla griglia e 200 grammi di carote

Quanti kg si perdono con la detox?

Lo scopo principale della dieta detox non è dimagrire, ma depurare l'organismo. Per questo non è importante fissare un obiettivo di peso da perdere, e anzi non è detto che questo si verifichi.