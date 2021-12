Dieta disintossicante di 3 giorni: il menù da seguire

Detox: 3 giorni per disintossicarsi e tornare in forma dopo Natale

Ti senti gonfia e desideri eliminare le tossine e i liquidi in eccesso dopo le grandi abbuffate di questi giorni

? Seguendo una dieta detox di 3 giorni potrai riuscirci facilmente! Ecco come funziona e qual è il menù consigliato.

Cosa è una dieta detox?

La dieta detox è un regime alimentare disintossicante, che ha un effetto anche sgonfiante e dimagrante sull'organismo

Oltre a ciò la dieta detox è un vero e proprio gesto di benessere per tutto il corpo, perché è un buon modo di alleggerire il lavoro di fegato, reni e intestino. Questi organi, insieme a pelle e polmoni, si occupano non solo di portare nutrimento alle cellule ma anche di espellere le tossine dall'organismo.

Quando fare la dieta detox?

Il nostro corpo risponde a tutto ciò che ci accade con specifici sintomi che dobbiamo però riuscire a comprendere. E il più delle volte non è così semplice. Prestiamo, quindi un pò più di attenzione ai segnali che il nostro organismo ci manda, ed impariamo ad ascoltarlo.

Dieta disintossicante di 3 giorni: il Menù da seguire

La dieta disintossicante dei tre giorni, è un regime alimentare da seguire solo per alcuni giorni e introduce sostanze depurative come vitamine, acqua, fibre e Sali minerali, che aiuteranno l’organismo a depurarsi dalle tossine e dai grassi in eccesso. Il primo giorno i pasti prevedono solo l’assunzione di frutta e verdura, il secondo giorno si reintroducono i cereali e il terzo giorno vengono introdotte anche le proteine. Questa dieta è da tenere a mente ogni volta che cedete agli “eccessi “ a tavola o vi sentite o gonfi o prima di iniziare una dieta dimagrante vera e propria.

Primo giorno

Colazione: 250 g di macedonia di frutta fresca, Succo di mirtillo con 1 cucchiaino di miele

Spuntino: tè verde

Pranzo: minestrone con patate, spremuta di agrumi

Merenda: centrifugato di sedano, carota e kiwi

Cena: insalata di pomodori cipolla e lattuga con mais dolce, 1/2 ananas, succo di prugne

Secondo giorno:

Colazione; 2 fette biscottate integrali, 2 cucchiaini di marmellata con fruttosio, Succo di mirtillo con 1 cucchiaino di miele

Spuntino: tè verde

Pranzo: 60 g di riso al pomodoro, 1/2 ananas, spremuta di agrumi

Merenda: centrifugato di sedano, carota e kiwi

Cena: minestrone con patate (150 g) e legumi (60 g), 1/2 ananas

Terzo giorno:

Colazione: , 1 bicchiere di latte scremato e 40 g di cereali integrali, Succo di mirtillo con 1 cucchiaino di miele

Spuntino: tè verde

Pranzo: 60 g di riso al pomodoro, 150 g di platessa al vapore, 1/2 ananas

Merenda: 1 yogurt magro

Cena: insalata di pomodori cipolla e lattuga, 100 g di fiocchi di formaggio magro, 1 panino integrale, 1/2 ananas

Inoltre, sarebbe utile accompagnare la dieta disintossicante all’attività fisica, basta anche una camminata a passo sostenuto per almeno 40 minuti ogni giorno. In alternativa, se lo preferite, potete anche correre per 30 minuti almeno 3 volte a settimana.

Quanti kg si perdono con la detox?

Lo scopo principale della dieta detox non è dimagrire, ma depurare l'organismo. Per questo non è importante fissare un obiettivo di peso da perdere, e anzi non è detto che questo si verifichi.