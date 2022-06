Dieta dissociata, il menù settimanale facile di esempio

La dieta settimanale dissociata aiuta a perdere peso, scopri i pro e i contro e il menù settimanale facile. Tutto quello che c'è da sapere su una delle diete più conosciute al mondo.

Dieta dissociata, fa dimagrie? Ecco cos’è, come funziona e quando può essere utile

La dieta dissociata è un esempio di alimentazione controllata che prevede il consumo di piatti risultanti da uno schema di combinazioni alimentari. Molti provano il menu tipo della dieta dissociata per guadagnare in benessere grazie al consumo esclusivo di ‘corrette’ associazioni di cibo.

Come fare la dieta dissociata?

La dieta dissociata dimagrante è stata inventata dal dottor William Howard Hay e prescrive di non mangiare nello stesso pasto (sia esso il pranzo o la cena non ha importanza) carboidrati e proteine.

Non si tratta, quindi di una dieta senza carboidrati: i carboidrati vanno mangiati, ma non insieme alle proteine. Allo stesso modo se preferite assumere alimenti proteici per dimagrire, fate attenzione a non mischiarli con i carboidrati.

Chi si avventura nell’aspro mondo delle diete presto apprende che tutte in qualche modo giocano sulla corretta associazione degli alimenti in un pasto. Basti ricordare le basi della dieta zona o tutta quella sfilza di diete basate sui benefici di un singolo alimento, come la dieta del riso, delle uova sode, dello yogurt e così via. La dieta dissociata sta all’origine di tutte le diete: va a ricercare gli alimenti che messi nello stesso piatto ci faranno sentire sazi e leggeri allo stesso tempo; mangiare senza poi subire problemi intestinali in seguito a una cattiva digestione.

E' solo un esempio di dieta, che può essere preso ad esempio per impostare il proprio menu settimanale.

Può essere anche considerata una dieta settimanale per perdere peso, anche se è noto che in una sola settimana di dieta non si possono ottenere risultati duraturi, ma al massimo un buon effetto drenante.

Lunedì

Colazione: 1 bicchiere di latte scremato con fiocchi di cereali. Spuntino: 1 spremuta di pompelmo. Pranzo: 80 g di pasta pomodoro e basilico, 150 g di carote crude condite con 1 cucchiaino di olio e succo di limone. Merenda: 1 pera. Cena: 150 g di polpo lesso, verdure cotte.

Martedì

Colazione: 1 yogurt magro, 1 caffè d'orzo. Spuntino: 1 spremuta di agrumi. Pranzo: 150 g di dentice al cartoccio, insalata verde condita con 1 cucchiaino di olio e succo di limone. Merenda: 1 kiwi. Cena: minestrone di verdure e legumi, insalata verde mista.

Mercoledì

Colazione: 1 bicchiere di latte scremato con cereali assortiti. Spuntino: 1 pesca. Pranzo: 80 g di riso con zucchine, melanzane alla griglia. Merenda: 1 banana. Cena: 50 g di prosciutto, insalata di pomodori e carote.

Giovedì

Colazione: 1 yogurt magro. Spuntino: 2 albicocche. Pranzo: 80 g di pasta con pomodoro, verdure crude in pinzimonio. Merenda: 1 centrifugato di carote. Cena: 80 g di tonno in scatola al naturale, insalata verde.

Venerdì

Colazione: 1 bicchiere di latte scremato con fiocchi di cereali, Spuntino: 1 spremuta di agrumi. Pranzo: 150 g di petto di pollo ai ferri, pomodori in insalata. Merenda: 1 pesca. Cena: crema di carciofi e patate, insalata mista.

Sabato

Colazione: 1 Yogurt magro. Spuntino: 1 mela. Pranzo: 80 g di risotto ai funghi, insalata verde. Merenda: 1 spremuta di agrumi. Cena: 150 g di scaloppine al limone, insalata di indivia e ravanelli. D

Domenica

Colazione: 1 bicchiere di latte con fiocchi di cereali. Spuntino: 2 fette di ananas. Pranzo: 80 g di coniglio alle olive, melanzane grigliate. Merenda: 1 succo di frutta. Cena: 50 g di riso e carote, insalata verde.

Le regole principali della dieta dissociata

In particolare, le regole principali della dieta dissociata prevedono di:

Non associare nello stesso pasto alimenti ricchi di carboidrati con alimenti ricchi di proteine;

Non associare più alimenti contenenti diverse fonti proteiche (come la carne con il pesce);

Non associare più alimenti contenenti diverse fonti di carboidrati (come la pasta con il pane);

Non assumere la frutta a conclusione di un pasto;

Consumare i carboidrati nelle prime fasi della giornata/pranzo e ridurli drasticamente a cena;

Consumare le proteine prevalentemente a cena;

I vegetali devono essere ampiamente consumati;

Non esagerare con il consumo di grassi e associarli prevalentemente ai carboidrati. Più nello specifico, sono alimenti ricchi di carboidrati i cereali e derivati (anche integrali, come pane, prodotti da forno, farina, ecc), la frutta, il miele, i dolci di ogni tipo, le patate e le castagne.

Sono, invece, alimenti ricchi di proteine le carni di ogni tipo, il pesce, l’albume delle uova, i latticini e i legumi (anche se questi ultimi contengono anche carboidrati).