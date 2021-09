Dieta dissociata: schema settimanale per dimagrire

La dieta dissociata dimagrante è stata inventata dal dottor William Howard Hay e prescrive di non mangiare nello stesso pasto (sia esso il pranzo o la cena non ha importanza) carboidrati e proteine. Non si tratta, quindi di una dieta senza carboidrati: i carboidrati vanno mangiati, ma non insieme alle proteine, scoprite lo schema settimanale per dimagrire.

Il filo conduttore di questa dieta è rappresentato dalla possibilità di guadagnare in benessere e linea, attraverso la corretta associazione dei vari alimenti. La dieta dissociata altro non è che un regime alimentare nel quale si assumono separatamente i nutrienti fondamentali, ovvero carboidrati, proteine e grassi. Ciò concretamente significa che se si mangia un piatto di pasta non bisogna subito dopo consumare carne, pesce o latticini evitando anche ad esempio di condire il primo piatto con un sugo al ragù o con del parmigiano. La dieta dissociata è una delle diete più seguite, insieme alla dieta Dukan, e dai riscontri sicuramente positivi. La dieta dissociata è molto utile per gli sportivi e per tutti coloro che necessariamente, per motivi professionali, devono restare attivi dopo i pasti, senza cedere alla tipica sonnolenza di pasti troppo abbondanti e mal assortiti. Inoltre, questa dieta garantisce di eliminare fastidiosi gonfiori alla pancia dopo i pasti, difficoltà digestive e di concentrazione, migliorando, notevolmente, la qualità della vita stessa.

La dieta dissociata si basa sostanzialmente sui seguenti principi:

• I carboidrati andrebbero consumati fino all’ora di pranzo

• Il pasto più abbondante della giornata deve essere il pranzo (che può essere consumato massimo entro le ore 16)

• Il grosso delle proteine va consumato a cena

• Ogni pasto deve essere costituito da una sola tipologia di nutriente sempre accompagnato da verdura (quindi no insieme carboidrati e proteine)

• Differenti tipi di proteine non vanno mischiate tra di loro (quindi no ad esempio a tonno e fagioli, carne e latticini, ecc.)

• Evitare l’associazione di zuccheri semplici e carboidrati complessi

• Evitare di mangiare dolci o frutta dopo i pasti

• In generale limitare il consumo di grassi, amidi e proteine

Schema settimanale dieta dissociata per dimagrire

Vi presentiamo uno schema settimanale di dieta dissociata molto generico dato che ovviamente, se volete seguire questo tipo di regime alimentare, vi suggeriamo di rivolgervi ad un nutrizionista che calibrerà meglio la vostra alimentazione in base alle esigenze specifiche.

PRIMO GIORNO - Colazione: frutta fresca di stagione, yogurt, un tè verde o un caffè

Pranzo: pasta integrale al pomodoro

Cena: pesce al forno con verdure

Spuntini: frutta fresca o verdura

SECONDO GIORNO - Colazione: frutta fresca di stagione o latte scremato, un tè verde o un caffè

Pranzo: Riso integrale con verdure

Cena: petto di pollo con insalata e pomodori

Spuntini: frutta fresca o verdura

TERZO GIORNO - Colazione: yogurt con frutta e caffè

Pranzo: patata al cartoccio con insalata mista

Cena: formaggio a scelta con verdure

Spuntini: frutta fresca o verdura

QUARTO GIORNO - Colazione: frullato di frutta fresca

Pranzo: pasta integrale al pomodoro e basilico

Cena: zuppa di legumi con verdure

Spuntini: frutta fresca o verdura

QUINTO GIORNO - Colazione: latte scremato, caffè

Pranzo: riso ai funghi porcini

Cena: uova e verdura di stagione

Spuntini: frutta fresca o verdura

SESTO GIORNO - Colazione: yogurt magro e caffè

Pranzo: pasta integrale con verdure

Cena: pesce con insalata e pomodori

Spuntini: frutta fresca o verdura

SETTIMO GIORNO - Colazione: frullato di frutta

Pranzo: risotto allo zafferano

Cena: petto di tacchino ai ferri con verdure di stagione

Spuntini: frutta fresca o verdura

Controindicazioni della dieta dissociata

La dieta dissociata non presenta sostanzialmente grosse controindicazioni. Probabilmente lo svantaggio maggiore è quello di ritrovarsi a mangiare un po’ sempre gli stessi piatti, avendo come limitazione quella di non mischiare i differenti nutrienti. Punto debole anche la colazione che non potendo unire insieme carboidrati e proteine potrebbe diventare un po’ misera e poco saziante. Sconsigliata la dieta dissociata (soprattutto fai da te) in gravidanza, allattamento, per i bambini, durante la menopausa o se si soffre di diabete.